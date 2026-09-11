Tips Meningkatkan FPS dan Mengurangi Lag Saat

Pernah berada di situasi ketika permainan sedang seru-serunya, tetapi tiba-tiba FPS turun drastis, karakter bergerak patah-patah, atau respons kontrol terasa terlambat? Masalah seperti ini bukan hanya mengganggu kenyamanan bermain, tetapi juga bisa membuat pertandingan kompetitif berakhir lebih cepat dari yang seharusnya.

Yang membuat frustrasi, spesifikasi PC sebenarnya mungkin sudah cukup untuk menjalankan game tersebut. Namun, aplikasi yang berjalan di background, driver yang belum optimal, pengaturan grafis terlalu berat, suhu komponen yang tinggi, hingga koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan performa game menurun.

Kabar baiknya, tidak semua masalah FPS dan lag membutuhkan upgrade hardware.

Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan terlebih dahulu, mulai dari mengoptimalkan Windows, memperbarui driver GPU, mengatur graphics settings dalam game, mengurangi aplikasi background, hingga mengecek temperatur dan koneksi internet.

Dalam panduan ini, kita akan membahas cara meningkatkan FPS dan mengurangi lag secara bertahap. Anda juga akan mempelajari perbedaan antara FPS rendah dan network lag, cara mencari penyebab bottleneck, contoh optimasi, serta pengaturan yang bisa dicoba tanpa mengeluarkan biaya tambahan.

Pahami Dulu: FPS Rendah dan Lag Itu Berbeda

Sebelum melakukan optimasi, hal pertama yang harus diketahui adalah bahwa FPS rendah dan lag jaringan bukan masalah yang sama.

Kesalahan dalam membedakannya dapat membuat Anda melakukan solusi yang salah.

Apa Itu FPS?

FPS atau Frames Per Second menunjukkan berapa banyak frame yang dapat ditampilkan komputer dalam satu detik.

Sebagai gambaran sederhana:

30 FPS: masih playable untuk banyak game, tetapi gerakan dapat terasa kurang mulus.

60 FPS: umumnya terasa jauh lebih nyaman.

90–120 FPS: semakin mulus, terutama pada monitor dengan refresh rate tinggi.

144 FPS atau lebih: dapat memberikan respons visual yang sangat baik pada monitor yang mendukungnya.

Namun, angka FPS bukan satu-satunya indikator kualitas pengalaman bermain.

Frame-time consistency juga penting.

Game yang menghasilkan rata-rata 100 FPS tetapi sering mengalami frame-time spike bisa terasa lebih patah-patah dibanding game yang stabil di sekitar 80 FPS.

Apa Itu Network Lag?

Network lag berkaitan dengan komunikasi antara perangkat Anda dan server game.

Gejalanya dapat berupa:

Ping tinggi.

Karakter tiba-tiba berpindah posisi.

Tembakan terasa terlambat.

Pemain lain bergerak tidak normal.

Connection timeout.

Packet loss.

Analogi sederhananya:

FPS adalah seberapa cepat komputer Anda menggambar permainan, sedangkan ping adalah seberapa cepat informasi perjalanan antara komputer Anda dan server.

Jadi, menurunkan graphics settings dapat membantu FPS, tetapi tidak otomatis memperbaiki koneksi internet.

1. Cek FPS Sebelum Melakukan Optimasi

Jangan langsung mengubah banyak pengaturan sekaligus.

Pertama, cari tahu kondisi awal.

Catat:

FPS rata-rata.

FPS minimum atau 1% low jika tersedia.

Penggunaan CPU.

Penggunaan GPU.

Penggunaan RAM.

Temperatur CPU/GPU.

Ping dan packet loss.

Tujuannya sederhana: Anda membutuhkan baseline.

Misalnya sebelum optimasi Anda mendapatkan:

Average FPS: 55

1% Low: 28

GPU Usage: 98%

CPU Usage: 45%

Kondisi tersebut menunjukkan GPU kemungkinan menjadi komponen yang paling bekerja keras.

Setelah graphics settings diturunkan, misalnya FPS berubah menjadi 75 dan GPU usage turun, Anda dapat mengetahui bahwa pengaturan grafis memang menjadi salah satu faktor pembatas.

Sebaliknya, jika GPU hanya digunakan 50% tetapi FPS tetap rendah sementara salah satu core CPU sangat sibuk, masalahnya bisa berada pada CPU atau karakteristik game tersebut.

2. Tutup Aplikasi yang Tidak Dibutuhkan

Salah satu cara paling mudah untuk meningkatkan FPS adalah mengurangi beban yang tidak diperlukan.

Windows dapat menjalankan berbagai aplikasi di background, misalnya:

Browser dengan banyak tab.

Aplikasi meeting.

Software editing.

Launcher game.

Cloud synchronization.

Aplikasi chatting.

Utility hardware.

Program startup.

Tidak semuanya akan memberikan dampak besar, tetapi pada PC dengan RAM terbatas atau CPU kelas entry-level, beban tambahan dapat terasa.

Cara Mengeceknya

Tekan:

Ctrl + Shift + Esc

untuk membuka Task Manager.

Kemudian perhatikan tab Processes dan lihat aplikasi yang menggunakan CPU, Memory, GPU, atau Disk dalam jumlah besar.

Tutup aplikasi yang memang tidak diperlukan.

Jangan menghentikan proses Windows secara sembarangan. Jika tidak mengetahui fungsi sebuah proses, biarkan tetap berjalan.

Bagaimana dengan Browser?

Browser sering menjadi penyebab yang tidak disadari.

Satu tab mungkin tidak bermasalah. Tetapi puluhan tab dengan video, aplikasi web, dan proses JavaScript aktif dapat menggunakan RAM dan CPU secara signifikan.

Sebelum bermain game berat, pertimbangkan menutup tab yang tidak diperlukan.

3. Kurangi Program Startup Windows

Aplikasi startup tidak selalu mengganggu FPS secara langsung ketika game berjalan, tetapi terlalu banyak program startup dapat membuat sistem lebih berat.

Buka:

Task Manager → Startup apps

Periksa aplikasi yang otomatis aktif ketika Windows dinyalakan.

Jika ada aplikasi yang tidak perlu selalu berjalan, Anda dapat menonaktifkan startup-nya.

Contohnya adalah aplikasi yang hanya Anda gunakan sesekali.

Tujuannya bukan membuat Windows memiliki sesedikit mungkin proses, tetapi memastikan resource komputer digunakan untuk hal yang benar-benar diperlukan.

4. Gunakan Power Mode yang Sesuai

Pada laptop khususnya, mode daya dapat memengaruhi performa.

Jika Windows berada pada mode yang mengutamakan efisiensi energi, sistem mungkin tidak mempertahankan performa CPU/GPU setinggi ketika bermain.

Untuk gaming, gunakan mode daya yang lebih mengutamakan performa jika tersedia.

Namun, perlu diingat bahwa performa tinggi biasanya berarti:

Konsumsi daya meningkat.

Temperatur dapat meningkat.

Kipas lebih aktif.

Baterai lebih cepat habis pada laptop.

Untuk laptop gaming, bermain sambil terhubung ke charger umumnya lebih masuk akal daripada memaksa performa tinggi menggunakan baterai.

5. Update Driver GPU

Driver GPU berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi, aplikasi, dan kartu grafis.

Driver yang bermasalah atau terlalu lama dapat menyebabkan:

Bug grafis.

Crash.

Performa tidak optimal.

Masalah kompatibilitas game tertentu.

Karena itu, pastikan driver GPU berasal dari sumber resmi produsen GPU.

Jika menggunakan NVIDIA, AMD, atau Intel, gunakan aplikasi atau halaman driver resmi masing-masing.

Setelah melakukan update driver, restart komputer jika diminta.

Jangan Sembarangan Menggunakan Driver Booster

Software pihak ketiga yang menjanjikan “update semua driver otomatis” tidak selalu diperlukan.

Untuk GPU, lebih baik prioritaskan driver resmi.

Jika sebuah game baru dirilis dan produsen GPU menyediakan driver yang ditujukan untuk game tersebut, driver tersebut layak dipertimbangkan.

6. Turunkan Pengaturan Grafis yang Paling Berat

Tidak semua graphics settings memiliki dampak yang sama terhadap FPS.

Jika ingin mempertahankan kualitas gambar sambil meningkatkan performa, jangan asal mengubah semuanya menjadi Low.

Mulailah dari pengaturan yang biasanya memiliki dampak besar.

Resolution

Resolution adalah salah satu faktor terbesar.

Misalnya berpindah dari 1440p ke 1080p akan mengurangi jumlah pixel yang harus dirender GPU.

Namun, menurunkan resolution terlalu jauh dapat membuat gambar terlihat kurang tajam.

Jika tersedia, gunakan fitur upscaling yang sesuai dengan GPU dan game Anda.

Shadow Quality

Shadow sering menjadi salah satu pengaturan yang cukup berat.

Jika FPS rendah, coba turunkan:

Ultra → High → Medium

Sering kali perbedaan visualnya tidak sebesar perbedaan performanya.

Reflection

Refleksi real-time juga dapat menghabiskan resource GPU.

Untuk mendapatkan FPS lebih tinggi, coba turunkan kualitas reflection atau screen-space reflections.

Ambient Occlusion

Ambient Occlusion menambahkan detail pencahayaan pada area pertemuan objek.

Efeknya memang dapat membuat gambar lebih realistis, tetapi dapat diturunkan jika Anda membutuhkan performa tambahan.

Volumetric Effects

Efek kabut, asap, cahaya volumetrik, dan efek atmosfer dapat cukup berat.

Jika game berjalan dengan FPS rendah, pengaturan ini termasuk kandidat yang layak dikurangi.

7. Gunakan Upscaling Jika Tersedia

Game modern tertentu menyediakan teknologi upscaling.

Secara sederhana, game dapat merender gambar pada resolusi internal yang lebih rendah kemudian menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan output dengan resolusi lebih tinggi.

Teknologi yang tersedia berbeda berdasarkan game dan hardware.

Contohnya dapat mencakup teknologi seperti:

NVIDIA DLSS.

AMD FSR.

Intel XeSS.

Jika tersedia, coba gunakan mode kualitas terlebih dahulu.

Misalnya:

Quality → Balanced → Performance

Semakin agresif mode yang digunakan, semakin besar potensi peningkatan performa, tetapi kualitas gambar juga dapat menurun.

Jangan langsung memilih Performance jika Quality sudah memberikan FPS yang cukup.

8. Aktifkan Game Mode Windows

Windows menyediakan fitur yang dirancang untuk membantu sistem memprioritaskan pengalaman bermain game.

Pastikan Game Mode berada dalam kondisi yang sesuai.

Fitur seperti ini tidak akan secara ajaib menggandakan FPS, tetapi optimasi kecil dapat membantu menjaga sistem lebih fokus pada aktivitas gaming.

Ekspektasi harus realistis.

Jika PC hanya mampu menjalankan game pada 30 FPS karena keterbatasan hardware, mengaktifkan Game Mode tidak akan tiba-tiba menjadikannya 120 FPS.

9. Periksa Temperatur CPU dan GPU

Salah satu penyebab performa turun yang sering terlupakan adalah thermal throttling.

Bayangkan CPU dan GPU seperti mesin. Semakin berat bekerja, semakin banyak panas yang dihasilkan.

Jika temperatur terlalu tinggi, sistem dapat mengurangi kecepatan kerja untuk menjaga komponen tetap aman.

Akibatnya:

Temperatur tinggi → clock turun → performa turun → FPS tidak stabil.

Tanda-Tanda Thermal Throttling

Beberapa indikasinya:

FPS bagus pada awal bermain.

Setelah 15–30 menit FPS mulai turun.

Kipas sangat kencang.

Temperatur CPU/GPU tinggi.

Clock speed turun ketika temperatur meningkat.

Jika hal ini terjadi, periksa:

Kebersihan kipas.

Ventilasi casing.

Posisi laptop.

Aliran udara.

Kondisi thermal paste jika perangkat sudah lama digunakan.

Untuk laptop, hindari meletakkan perangkat di permukaan yang menghalangi ventilasi seperti kasur atau sofa.

10. Pastikan RAM Tidak Penuh

RAM yang terlalu penuh dapat menyebabkan sistem lebih sering menggunakan storage sebagai bagian dari virtual memory.

Akibatnya, ketika game membutuhkan data secara cepat, pengalaman dapat terasa lebih lambat.

Sebelum bermain:

Buka Task Manager. Lihat penggunaan Memory. Tutup aplikasi berat yang tidak dibutuhkan. Pastikan game memiliki resource yang cukup.

Jika RAM sering mendekati kapasitas maksimum saat gaming, upgrade RAM dapat menjadi salah satu opsi jangka panjang.

Namun, jangan langsung membeli RAM sebelum mengetahui penyebab masalah.

Upgrade hardware sebaiknya dilakukan berdasarkan bottleneck, bukan sekadar mengikuti tren.

11. Pastikan Game Terpasang pada Storage yang Sehat

Game modern memiliki ukuran file besar dan dapat membaca banyak data selama permainan berlangsung.

Storage yang bermasalah atau hampir penuh dapat menyebabkan pengalaman yang kurang optimal.

Jika menggunakan SSD, usahakan memiliki ruang kosong yang memadai.

Periksa juga apakah storage mengalami masalah kesehatan atau error.

Untuk game yang mengalami stuttering ketika memuat texture atau area baru, storage dapat menjadi salah satu komponen yang perlu diperiksa.

12. Optimalkan Koneksi Internet untuk Mengurangi Lag

Jika FPS Anda tinggi tetapi karakter tetap mengalami delay, jangan terus menurunkan graphics settings.

Masalahnya mungkin berada pada jaringan.

Gunakan Kabel Ethernet Jika Memungkinkan

Koneksi kabel umumnya lebih konsisten dibandingkan Wi-Fi dalam kondisi tertentu.

Jika menggunakan Wi-Fi, usahakan perangkat tidak terlalu jauh dari router.

Hindari terlalu banyak hambatan fisik antara router dan PC/laptop.

Kurangi Aktivitas Download

Saat bermain game online, hindari aktivitas yang menggunakan bandwidth besar seperti:

Download file besar.

Streaming video resolusi tinggi.

Sinkronisasi cloud.

Update game otomatis.

Bandwidth yang digunakan banyak perangkat juga dapat memengaruhi pengalaman gaming, terutama jika koneksi atau router memiliki keterbatasan.

Periksa Ping dan Packet Loss

Ping tinggi berarti waktu perjalanan data lebih lama.

Packet loss bahkan dapat lebih mengganggu karena sebagian paket data tidak sampai sebagaimana mestinya.

Jika ping tiba-tiba naik ketika anggota rumah mulai streaming atau mengunduh file, kemungkinan masalahnya berkaitan dengan penggunaan bandwidth atau kondisi jaringan.

13. Pilih Server Game yang Paling Dekat

Jika game menyediakan pilihan server atau region, pilih lokasi yang secara geografis lebih dekat dengan Anda bila memungkinkan.

Secara umum, jarak jaringan yang lebih dekat dapat membantu menghasilkan latency yang lebih rendah.

Tetapi jarak bukan satu-satunya faktor.

Rute ISP, kualitas peering, beban server, dan infrastruktur jaringan juga dapat memengaruhi ping.

Jadi, jangan hanya melihat nama negara server. Perhatikan ping aktual yang ditampilkan game.

14. Matikan Overlay yang Tidak Diperlukan

Overlay dapat memberikan fungsi seperti:

Chat.

FPS counter.

Browser overlay.

Recording.

Social features.

Namun, jika mengalami masalah performa atau crash, Anda dapat mencoba menonaktifkan overlay yang tidak dibutuhkan.

Lakukan pengujian satu per satu.

Tujuannya adalah menemukan apakah ada software tambahan yang berkontribusi terhadap masalah.

15. Jangan Mengejar FPS Tinggi dengan Mengorbankan Stabilitas

Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam optimasi gaming.

Misalnya Anda mendapatkan:

120 FPS → turun menjadi 70 FPS → kembali 120 FPS

Pengalaman tersebut belum tentu terasa lebih baik daripada:

90 FPS → stabil di sekitar 85–95 FPS.

Dalam game kompetitif, kestabilan frame-time sering lebih penting daripada mengejar angka FPS maksimum.

Karena itu, jika game memiliki opsi FPS limit, Anda dapat mencoba membatasi FPS pada angka yang realistis dan konsisten.

Contohnya, jika sistem mampu mempertahankan sekitar 90 FPS secara stabil, membatasi FPS pada angka tersebut dapat menjadi pilihan dibandingkan membiarkan FPS naik-turun secara ekstrem.

16. Optimasi Berdasarkan Bottleneck

Tidak ada satu setting yang cocok untuk semua PC.

Gunakan data monitoring untuk menentukan komponen yang menjadi bottleneck.

Jika GPU 95–100%

Kemungkinan GPU menjadi pembatas.

Coba:

Turunkan resolution.

Turunkan shadow.

Turunkan texture jika VRAM terbatas.

Kurangi reflection.

Aktifkan upscaling.

Jika CPU Sangat Tinggi

Jika GPU tidak bekerja maksimal tetapi CPU sangat sibuk, coba:

Kurangi jumlah NPC.

Turunkan view distance.

Kurangi physics quality.

Tutup aplikasi background.

Periksa proses lain yang menggunakan CPU.

Jika RAM Hampir Penuh

Coba:

Tutup aplikasi background.

Kurangi browser tabs.

Periksa aplikasi startup.

Pertimbangkan upgrade RAM jika memang diperlukan.

Jika FPS Bagus tetapi Ping Tinggi

Fokus pada:

Wi-Fi.

Router.

ISP.

Server game.

Packet loss.

Aktivitas jaringan lain.

Jangan membuang waktu menurunkan graphics quality jika akar masalahnya adalah jaringan.

Contoh Skenario Optimasi

Misalnya sebuah laptop mendapatkan:

45–55 FPS saat menjalankan game pada preset Ultra.

Setelah monitoring ditemukan:

GPU usage: 99%.

VRAM hampir penuh.

CPU usage: 60%.

Temperatur GPU tinggi.

Daripada langsung membeli laptop baru, lakukan pengujian:

Turunkan Shadow dari Ultra ke High. Turunkan Reflection ke Medium. Gunakan upscaling Quality. Turunkan beberapa volumetric effects. Pastikan ventilasi tidak terhalang. Batasi FPS pada angka yang mampu dipertahankan secara stabil.

Jika hasilnya berubah menjadi sekitar 70–80 FPS yang lebih konsisten, berarti masalah sebelumnya kemungkinan besar berkaitan dengan beban rendering dan thermal condition.

Ini merupakan contoh mengapa diagnosis lebih penting daripada sekadar mengubah semua setting menjadi Low.

Checklist Optimasi FPS dan Lag

Jika ingin melakukan semuanya secara praktis, gunakan checklist berikut.

Windows

Tutup aplikasi yang tidak diperlukan.

Periksa Task Manager.

Kurangi startup apps yang tidak perlu.

Gunakan power mode yang sesuai.

Pastikan Windows mendapatkan update yang diperlukan.

Aktifkan Game Mode jika sesuai.

GPU

Update driver dari sumber resmi.

Periksa GPU usage.

Periksa VRAM.

Pantau temperatur.

Gunakan upscaling jika tersedia.

In-Game Settings

Turunkan shadow.

Kurangi reflection.

Kurangi volumetric effects.

Sesuaikan texture dengan kapasitas VRAM.

Turunkan resolution jika diperlukan.

Gunakan FPS limit untuk stabilitas.

Network

Periksa ping.

Periksa packet loss.

Gunakan Ethernet jika memungkinkan.

Kurangi aktivitas download.

Pilih server dengan ping terbaik.

Restart router jika memang diperlukan.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang FPS dan Lag

Apakah menurunkan graphics settings selalu meningkatkan FPS?

Tidak selalu. Jika GPU menjadi bottleneck, menurunkan graphics settings biasanya membantu. Namun, jika CPU menjadi pembatas, menurunkan kualitas visual tertentu mungkin hanya memberikan sedikit perubahan.

Mengapa FPS tinggi tetapi game tetap terasa lag?

Kemungkinan masalahnya bukan FPS, melainkan network latency, packet loss, atau server. Periksa indikator ping dan jaringan di dalam game.

Apakah update driver GPU bisa meningkatkan FPS?

Update driver dapat membawa optimasi, perbaikan bug, dan peningkatan kompatibilitas untuk game tertentu. Namun, peningkatan performa tidak selalu besar dan bergantung pada game serta hardware.

Apakah RAM lebih besar pasti membuat FPS lebih tinggi?

Tidak. RAM yang lebih besar membantu ketika kapasitas RAM sebelumnya menjadi masalah. Jika GPU sudah menjadi bottleneck, menambah RAM tidak otomatis memberikan peningkatan FPS yang besar.

Kesimpulan

Meningkatkan FPS dan mengurangi lag saat bermain game online tidak selalu berarti harus membeli GPU, CPU, atau PC baru.

Mulailah dengan mencari sumber masalah.

Jika FPS rendah, periksa GPU, CPU, RAM, temperatur, driver, dan graphics settings. Jika FPS sebenarnya sudah tinggi tetapi permainan terasa terlambat, fokuslah pada ping, packet loss, Wi-Fi, router, ISP, dan server game.

Optimasi paling efektif adalah optimasi yang berdasarkan data.

Jangan hanya mengejar angka FPS tertinggi. Prioritaskan frame-time yang stabil, temperatur yang sehat, penggunaan resource yang wajar, dan koneksi yang konsisten.

Mulai dari perubahan kecil, lakukan pengujian setelah setiap perubahan, dan catat hasilnya. Dengan metode tersebut, Anda bisa mengetahui pengaturan mana yang benar-benar memberikan dampak pada perangkat Anda.

Sudah mencoba beberapa tips di atas? Coba mulai dari Task Manager, driver GPU, graphics settings, dan pemeriksaan koneksi. Siapa tahu masalah performa gaming Anda dapat teratasi tanpa perlu upgrade hardware.