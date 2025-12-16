Breaking: Clair Obscur Raih GOTY 2025, Kalahkan Rival

Sebuah prestasi luar biasa dalam dunia goty telah terukir saat Clair Obscur: Expedition 33 mencetak rekor baru dengan memenangkan sembilan penghargaan dari 13 nominasi di The Game Awards 2025. Kemenangan ini mencatatkan sejarah baru karena jarang sekali sebuah studio baru langsung memenangkan penghargaan tertinggi di tahun pertama peluncuran game mereka. Game yang dirilis pada 24 April 2025 ini tidak hanya meraih gelar Game of the Year, tetapi juga mendominasi kategori bergengsi lainnya seperti Best Narrative, Best Game Direction, dan Best Art Direction.

Berbicara tentang goty 2025, persaingan tahun ini sangat ketat dengan para nominees yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Clair Obscur: Expedition 33 berhasil mengalahkan lima pesaing berat lainnya dalam daftar goty nominees 2025, termasuk judul-judul populer seperti Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, dan Kingdom Come: Deliverance II. Bahkan, prestasi ini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh The Last of Us Part II dalam sejarah The Game Awards. Kita tentu penasaran, apa yang membuat game buatan studio indie Prancis Sandfall Interactive ini begitu istimewa hingga bisa mendominasi ajang penghargaan bergengsi tersebut?

Clair Obscur kalahkan GOTY 2025 nominees

Image Source: Pixelkin

Persaingan GOTY 2025 sebenarnya diprediksi akan didominasi oleh game-game besar seperti Grand Theft Auto 6, namun penundaan perilisannya hingga 2026 membuka peluang bagi Clair Obscur untuk bersinar. Meskipun begitu, kemenangan Clair Obscur bukanlah tanpa perlawanan berarti. Game ini menghadapi persaingan ketat dari nama-nama besar seperti Sony dengan Ghost of Yōtei, Nintendo dengan Donkey Kong Bananza, dan desainer terkenal Hideo Kojima dengan Death Stranding 2: On the Beach.

Sebelum upacara penghargaan, pasar prediksi Kalshi dan Polymarket memberikan peluang kemenangan Clair Obscur untuk kategori Game of the Year sebesar 93% dan 96%. Terlepas dari status favorit yang kuat, skala kemenangan Sandfall dan penerbit Kepler Interactive tetap mengejutkan.

Game RPG Prancis ini hanya gagal memenangkan dua penghargaan yang dinominasikan: Best Audio Design yang dimenangkan Battlefield 6 dan kategori Player’s Voice yang dipilih oleh penggemar, dimenangkan oleh Wuthering Waves.

Keberhasilan Clair Obscur didukung oleh posisi menonjol dalam lineup Game Pass Microsoft yang meningkatkan popularitasnya. Sebagai RPG cinematic dan berorientasi cerita, game ini mengisi kekosongan di tahun yang relatif sepi untuk peluncuran game baru. Kemenangan ini menunjukkan dampak besar yang dapat dihasilkan oleh tim kecil di pasar yang lebih luas.

Clair Obscur dominasi kategori utama The Game Awards

Malam penghargaan The Game Awards 2025 secara resmi menjadi panggung kebesaran Clair Obscur: Expedition 33 yang memecahkan rekor dengan memenangkan sembilan dari 10 kategori yang dinominasikan. Dominasi game ini membuat sejarah baru dengan mengalahkan rekor The Last of Us: Part 2 sebagai game paling banyak mendapat penghargaan sepanjang sejarah ajang bergengsi ini.

Tim Sandfall Interactive tampil mencolok dengan mengenakan baret merah seragam saat menerima berbagai penghargaan. Guillaume Broche dan Nicholas Maxson-Francombe naik ke panggung untuk menerima trofi Game of the Year dan Best Game Direction, sementara Broche juga menerima penghargaan Best Narrative.

Momen paling mengesankan terjadi ketika Jennifer English menerima penghargaan Best Performance, mengalahkan sesama bintang Clair Obscur – Charlie Cox dan Ben Starr. Dalam pidatonya yang mengharukan, English mendedikasikan kemenangannya “untuk setiap orang neurodivergent yang menonton, karena saya tahu ada banyak dari kalian di ruangan ini dan di rumah, untuk kalian semua yang merasa hidup terkunci dalam mode sulit”.

Lorien Testard, komposer Clair Obscur, juga memenangkan penghargaan Best Score and Music. Secara keseluruhan, game ini hanya gagal memenangkan Best Audio Design yang dimenangkan Battlefield 6 dan kategori Players’ Voice yang dimenangkan Wuthering Waves.

Menurut New York Times, Clair Obscur merupakan “debut menakjubkan yang kisahnya bergerak dari premis penyelamatan dunia yang megah menjadi drama kecil tentang keluarga yang berduka”.

Tren industri game bergeser pasca GOTY 2025

Kemenangan Clair Obscur di ajang GOTY 2025 mencerminkan pergeseran besar dalam industri game. Survei terbaru menunjukkan bahwa 22% gamer memilih gameplay sebagai faktor utama mereka bermain, sementara grafis berkualitas tinggi hanya dipilih oleh 7%. Ternyata, dominasi game AA (mid-budget) seperti Clair Obscur dan Split Fiction mengindikasikan perubahan selera pasar yang signifikan.

Secara ekonomi, industri game mulai pulih dari kelesuan pasca-pandemi, dengan proyeksi pertumbuhan global sebesar 6% dari 2026 hingga 2030, mencapai IDR 5549290,33 miliar pada 2030. Sekitar 55% gamer melaporkan peningkatan waktu bermain mereka selama enam bulan terakhir.

Sementara itu, kategori Players’ Voice di The Game Awards menjadi barometer penting preferensi pemain. Berbeda dengan kategori lain, penghargaan ini 100% ditentukan oleh suara komunitas. Wuthering Waves berhasil memenangkan Players’ Voice tahun ini, menunjukkan kesenjangan antara pilihan kritikus dan penggemar.

Fenomena Early Access juga semakin populer, dengan sekitar 15% game di Steam mengadopsi model ini. Hades II memanfaatkan Early Access selama 18 bulan untuk menyempurnakan gameplaynya berdasarkan umpan balik pemain.

Namun, banyak judul Triple AAA gagal memenuhi ekspektasi sepanjang 2023-2025. Hal ini membuka peluang bagi studio indie dan AA untuk bersinar dengan inovasi yang lebih berani dan cerita yang lebih personal.

Kesimpulan

Prestasi Clair Obscur: Expedition 33 sebagai pemenang GOTY 2025 tentu membuat banyak pihak terkejut, terutama mengingat statusnya sebagai game debut dari studio indie. Kemenangan bersejarah dengan sembilan penghargaan ini membuktikan bahwa narasi berkualitas tinggi dan desain artistik yang matang dapat mengalahkan judul-judul besar dengan anggaran raksasa. Game buatan Sandfall Interactive ini jelas mengubah lanskap persaingan dengan membuktikan bahwa tim kecil mampu menciptakan pengalaman bermain yang mendalam dan berkesan.

Pergeseran tren industri terlihat jelas dari kemenangan ini. Para pemain saat ini lebih menghargai cerita yang kuat dan gameplay yang bermakna dibandingkan sekadar grafis spektakuler. Faktanya, game-game AA seperti Clair Obscur berhasil merebut perhatian pemain dengan menawarkan pengalaman bermain yang lebih personal dan inovatif.

Meski begitu, perbedaan antara pilihan kritikus dan penggemar tetap terlihat. Wuthering Waves yang memenangkan Players’ Voice menunjukkan bahwa selera komunitas terkadang berbeda dengan penilaian para juri. Namun demikian, kemenangan Clair Obscur di hampir semua kategori bergengsi memberi harapan besar bagi studio-studio independen di masa depan.

Akhirnya, GOTY 2025 menjadi saksi perubahan signifikan dalam industri game global. Studio-studio kecil kini memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing dengan raksasa industri. Clair Obscur: Expedition 33 bukan hanya sekadar game terbaik tahun ini, tetapi juga simbol pergeseran paradigma yang mungkin akan memengaruhi arah pengembangan game untuk beberapa tahun mendatang.

FAQs

Q1. Apa yang membuat Clair Obscur: Expedition 33 memenangkan Game of the Year 2025? Clair Obscur memenangkan GOTY 2025 berkat narasi berkualitas tinggi, desain artistik yang matang, dan gameplay inovatif. Game ini berhasil mengalahkan pesaing berat dengan menawarkan pengalaman bermain yang mendalam dan berkesan.

Q2. Berapa banyak penghargaan yang diraih Clair Obscur di The Game Awards 2025? Clair Obscur: Expedition 33 memenangkan sembilan penghargaan dari 13 nominasi di The Game Awards 2025, termasuk Game of the Year, Best Narrative, Best Game Direction, dan Best Art Direction.

Q3. Siapa pemeran yang memenangkan Best Performance untuk Clair Obscur? Jennifer English memenangkan penghargaan Best Performance untuk perannya dalam Clair Obscur, mengalahkan sesama bintang Charlie Cox dan Ben Starr.

Q4. Bagaimana Clair Obscur mempengaruhi tren industri game? Kemenangan Clair Obscur menunjukkan pergeseran preferensi pemain ke arah narasi yang kuat dan gameplay bermakna, dibandingkan sekadar grafis spektakuler. Ini membuka peluang lebih besar bagi studio indie dan AA untuk bersaing dengan perusahaan besar.

Q5. Apakah ada perbedaan antara pilihan kritikus dan penggemar di The Game Awards 2025? Ya, ada perbedaan. Meskipun Clair Obscur mendominasi kategori utama yang dipilih juri, kategori Players’ Voice yang ditentukan 100% oleh suara komunitas dimenangkan oleh game lain, yaitu Wuthering Waves.