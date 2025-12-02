Review Inazuma Eleven: Victory Road – Hal yang Perlu Kamu Tahu

Tanggal rilis Inazuma Eleven: Victory Road akhirnya dikonfirmasi untuk 13 November 2025. Setelah penundaan dari jadwal sebelumnya pada Agustus 2025, game yang ditunggu-tunggu ini akan hadir secara bersamaan di berbagai platform termasuk Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan PC melalui Steam.

Game Inazuma Eleven terbaru ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari seri sebelumnya. Dengan harga Standard Edition USD 69.99 dan Deluxe Edition USD 79.99, inazuma eleven victory road of heroes akan membawa pemain ke cerita yang berlatar 25 tahun setelah game Inazuma Eleven original. Meskipun demikian, penggemar lama tetap akan menemukan koneksi dengan seri sebelumnya melalui Chronicle Mode yang menampilkan 4500 karakter dari seluruh seri Inazuma Eleven.

Sistem pertandingan juga mengalami evolusi yang signifikan. Pertandingan kini menggunakan format semi-real-time yang menggabungkan strategi dengan input cepat, namun tetap mempertahankan teknik hissatsu yang menjadi ciri khas seri ini. Selain itu, game ini terbagi menjadi tiga mode utama: Story Mode, Chronicle Mode, dan Victory Road yang masing-masing menawarkan pengalaman bermain yang unik.

Kabar baiknya, Inazuma Eleven: Victory Road akan mendukung cross-play dan cross-save di semua platform, memungkinkan kita untuk bermain bersama teman tanpa batasan perangkat. Dengan fitur-fitur baru ini, saya yakin game ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi penggemar lama maupun pemain baru. Mari kita lihat lebih detail apa saja yang ditawarkan game ini sebelum tanggal rilisnya.

Spesifikasi Inazuma Eleven: Victory Road (2025)

Inazuma Eleven: Victory Road merupakan game RPG sepak bola yang dikembangkan oleh Level-5 dengan spesifikasi teknis yang menarik. Game ini akan hadir secara digital di beberapa platform yang berbeda dengan performa yang bervariasi.

Platform: Switch, PS4/PS5, Xbox, Steam

Game inazuma eleven terbaru ini akan tersedia di berbagai platform secara bersamaan, termasuk Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, dan PC melalui Steam. Penting untuk dicatat bahwa rilis game ini hanya tersedia dalam bentuk digital, tanpa versi fisik yang direncanakan. Berbeda dengan rencana sebelumnya, versi mobile untuk iOS dan Android telah dibatalkan.

Tanggal Rilis: 13 November 2025

Inazuma eleven victory road release date telah mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya dijadwalkan rilis pada Agustus 2025, namun kemudian ditunda hingga 13 November 2025. Sebelumnya, game ini juga pernah diumumkan akan dirilis pada 2024, tetapi sekali lagi mengalami penundaan. Perlu diketahui bahwa pemain yang membeli Deluxe Edition di platform PlayStation, Xbox, dan Steam dapat menikmati akses awal mulai 10 November 2025.

Harga dan Edisi: Standard vs Deluxe

Standard Edition dibanderol dengan harga USD 69.99, sementara Deluxe Edition tersedia dengan harga USD 79.99. Khusus untuk Nintendo Switch 2, harganya sedikit berbeda yaitu USD 72.58. Pemain yang sudah memiliki versi Switch dapat membeli upgrade pack ke versi Switch 2 seharga USD 2.59.

Deluxe Edition menawarkan beberapa konten bonus, antara lain:

Base Game

Choose-a-Character Crate

Bond Object: Football Club Room (Raimon)

Bond Object: Rai Rai Noodles (Inazuma Town)

Promise Pendant (peralatan yang meningkatkan EXP)

Victory Jump! (Goal Celebration)

Perbedaan Versi Switch 2 dan Platform Lain

Versi Nintendo Switch 2 menawarkan resolusi dan frame rate yang lebih baik, waktu loading lebih cepat, serta pengalaman bermain yang lebih mulus. Berikut perbandingan spesifikasi teknis antar platform:

PlayStation 5: Resolusi 4K / 60 fps

PlayStation 5 Pro: Resolusi 4K / 120 fps

PlayStation 4: Resolusi 1080p / 60 fps

PlayStation 4 Pro: Resolusi 4K / 60 fps

Xbox Series X: Resolusi 4K / 120 fps

Xbox Series S: Resolusi 1440p / 60 fps

Switch 2: Resolusi 4K / 60 fps (Mode TV)

Switch: Resolusi 1080p / 30 fps (Mode TV)

Tentunya, versi PC juga mendukung monitor landscape 21:9 dan dapat mencapai frame rate lebih tinggi pada PC high-end. Ukuran file untuk versi Nintendo Switch 2 adalah 30.4 GB.

Mode Permainan: Story, Chronicle, dan Victory Road

Image Source: Reddit

Inazuma Eleven: Victory Road mengusung empat mode permainan utama yang menawarkan pengalaman berbeda. Setiap mode memiliki fitur unik yang memperkaya gameplay secara keseluruhan.

Story Mode: Kisah Sasanami dan Nagumohara

Story Mode berlatar 25 tahun setelah game Inazuma Eleven original dan mengikuti perjalanan Unmei Sasanami. Diceritakan bahwa Unmei adalah seorang mantan pemain sepak bola yang terpaksa berhenti bermain karena penyakit jantung bawaan. Alih-alih bermain, Unmei mengambil peran sebagai kapten/pelatih yang menganalisis pertandingan dari pinggir lapangan.

Cerita dimulai ketika Unmei mendaftar di SMP Nagumohara, sekolah yang melarang sepak bola. Di sana, ia bertemu Jouji Sakurazaki, mantan pemain sepak bola yang kini menjadi berandalan. Keduanya kemudian berusaha menghidupkan kembali klub sepak bola sekolah yang telah dibubarkan.

Menariknya, mode ini menghadirkan animasi berkualitas tinggi dari studio MAPPA, yang juga menggarap anime populer seperti Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man. Selain pertandingan sepak bola, Story Mode juga menawarkan sistem pertarungan turn-based dengan mekanisme batu-gunting-kertas dan berbagai mini-game pelatihan.

Chronicle Mode: 5200 Karakter dari Seri Sebelumnya

Chronicle Mode mengajak pemain menjelajahi sejarah Inazuma Eleven dengan Victorio, anak yang datang dari masa depan. Mode ini memungkinkan kita mengenang kembali pertandingan-pertandingan ikonik dari seri terdahulu.

Dengan koleksi lebih dari 5200 karakter dari seluruh seri, Chronicle Mode menjadi surga bagi penggemar lama Inazuma Eleven. Karakter-karakter tersebut diperoleh melalui Player Universe menggunakan Bond Stars yang didapat dari memenangkan pertandingan.

Victory Road: Turnamen Online dan PvP

Victory Road adalah sistem turnamen online yang diselenggarakan setiap 3 bulan dengan hadiah in-game eksklusif. Turnamen ini terbagi menjadi tiga tahap: Kualifikasi, Turnamen Utama, dan Turnamen Final.

Untuk berpartisipasi, tim pemain harus menyertakan minimal 5 dari 12 Seasonal Players yang eksklusif untuk musim turnamen tersebut:

Seasonal Players ditampilkan dengan garis biru dan tanda di atas profil

Karakter dapat digunakan untuk 2 musim berikutnya sebelum menjadi Eternal Players

Pemain dapat bertanding dalam format 1v1 dan 2v2

Kizuna Town: Fitur Sosial dan Avatar

Kizuna Town (Bond Town) memungkinkan pemain membangun kota sendiri dengan menempatkan karakter dan objek yang diperoleh dari mode lain. Pemain juga dapat membuat avatar kustom yang bisa digunakan di semua mode permainan.

Fitur online memungkinkan pemain mengunjungi Kizuna Town orang lain untuk bersosialisasi dan bermain mini-game bersama. Berinteraksi dengan pemain lain juga memberikan poin tambahan. Meskipun terlihat sederhana, mode ini menambahkan dimensi sosial yang menyegarkan pada game inazuma eleven victory road of heroes.

Fitur Gameplay dan Sistem Baru

Sistem gameplay Inazuma Eleven: Victory Road membawa perubahan signifikan yang menyegarkan pengalaman bermain para penggemar. Dengan inazuma eleven release date yang semakin dekat, mari kita bahas fitur-fitur inovatif ini.

Focus, Zone, dan Tension Gauge

Mekanisme Focus mengubah pertarungan lini tengah menjadi lebih dinamis dengan menggabungkan keterampilan pemain, kekuatan data, dan faktor keberuntungan. Sementara itu, Zone memodifikasi interaksi di depan gawang, memungkinkan pemain berpikir tentang strategi serangan berbeda seperti memberikan umpan cepat. Sebagai pengganti TP individual, game inazuma eleven kini menggunakan Tension Gauge yang dibagikan oleh seluruh tim. Tension bertambah melalui Focus dan berkurang saat menggunakan teknik, sehingga manajemen tension menjadi kunci kemenangan.

Hyperdimensional Strengthening: 7 Jenis Power-Up

Hyperdimensional Gauge merupakan bar yang terisi selama pertandingan, dan ketika penuh, memungkinkan penggunaan dua jenis Hyperdimensional Strengthening sebelum harus diisi ulang. Terdapat tujuh jenis power-up berbeda yang dapat diakses untuk meningkatkan performa tim.

Real Skills dan Catch Bomb

Real Skills adalah mekanik gameplay baru yang memungkinkan karakter menggunakan teknik sepak bola nyata selama Focus. Fitur ini dikonseptualisasikan agar tim Nagumohara dapat menampilkan kemampuan sepak bola tanpa harus mempelajari teknik hissatsu tradisional. Catch Bomb menciptakan area yang lebih luas untuk interaksi Focus.

Sistem Rekrutmen dan Abilearn Board

Abilearn Board adalah sistem pengembangan pemain berbentuk skill tree, tempat pemain dapat membuka slot dan menentukan jalur perkembangan karakter. Dengan menggunakan Secret Stones dan Hyperdimensional Stones, pemain dapat mengkustomisasi teknik hissatsu dan Hyperdimensional Strengthening.

Tanpa Gacha: Semua Karakter Unlock via Gameplay

Meskipun pemain dapat merekrut beberapa versi karakter yang sama, inazuma eleven victory road of heroes tidak akan menggunakan mekanik gacha. Semua karakter dapat diperoleh melalui gameplay, memastikan pengalaman yang adil dan memuaskan.

Harga, Bonus Pre-Order, dan Akses Awal

Mendekati inazuma release date, pilihan edisi game menjadi pertimbangan penting bagi para penggemar. Berikut detail harga dan bonus yang perlu diketahui sebelum melakukan pembelian.

Harga Standard vs Deluxe Edition

Standard Edition Inazuma Eleven: Victory Road dibanderol dengan harga IDR 1.109.699,51 atau setara dengan USD 69,99. Sementara itu, Deluxe Edition tersedia dengan harga IDR 1.268.250,67 atau USD 79,99, selisih sekitar IDR 158.551,15. Khusus untuk Nintendo Switch 2, edisi standar dijual dengan harga USD 72,58 dan pemain dapat melakukan upgrade dari versi Switch dengan membayar USD 2,59.

Bonus Pre-Order: Kostum, EXP Gear, Training Beans

Semua pre-order digital akan mendapatkan Advanced Booster Bundle yang berisi:

Bracelet of Victory: Peralatan yang meningkatkan EXP karakter

Complete Set of Training Beans (30x): Item konsumable untuk meningkatkan berbagai statistik seperti Kick Strength, Control, dan Technique

Dark Emperors Kit: Seragam unik

Akses Awal 72 Jam untuk PS/Xbox/Steam

Meskipun game inazuma eleven victory road of heroes secara resmi rilis 13 November 2025, pembeli Deluxe Edition di PlayStation, Xbox, dan Steam dapat menikmati akses awal mulai 10 November 2025 pukul 15:00 GMT[214]. Fitur ini tidak tersedia untuk pengguna Nintendo Switch dan Switch 2.

Cross-Play dan Cross-Save di Semua Platform

Inazuma eleven victory road release date menandai hadirnya fitur cross-play dan cross-save di semua platform. Untuk menggunakan cross-save, pemain harus menautkan akun Epic Games ke platform yang digunakan. Khusus untuk Nintendo Switch/Switch 2, langganan Nintendo Switch Online (berbayar) juga diperlukan.

Kesimpulan

Melihat berbagai fitur baru yang ditawarkan Inazuma Eleven: Victory Road, saya merasa game ini membawa angin segar bagi franchise yang sudah lama ditunggu penggemarnya. Memang, harga USD 69.99 untuk Standard Edition terasa cukup tinggi, namun konten yang disajikan seperti 5200 karakter dari seri sebelumnya dan berbagai mode permainan yang beragam tampaknya sepadan dengan investasi tersebut.

Selain itu, sistem pertandingan semi-real-time dengan fitur Focus, Zone, dan Tension Gauge berhasil menyegarkan gameplay tanpa menghilangkan esensi teknik hissatsu yang menjadi ciri khas seri ini. Tentu saja, dukungan cross-play dan cross-save di semua platform menjadi nilai plus tersendiri, karena kita bisa bermain bersama teman tanpa terbatas perangkat yang digunakan.

Saya sangat menantikan mode Victory Road yang menawarkan turnamen online dengan hadiah eksklusif setiap tiga bulan. Faktanya, absennya mekanisme gacha membuat game ini jauh lebih menarik karena semua karakter bisa diperoleh lewat gameplay normal, bukan lewat sistem untung-untungan.

Terakhir, bagi penggemar lama Inazuma Eleven, Chronicle Mode akan membawa nostalgia dengan menghadirkan kembali pertandingan-pertandingan ikonik dari seri terdahulu. Walaupun mengalami beberapa kali penundaan, Inazuma Eleven: Victory Road tampaknya akan menjadi game yang layak ditunggu hingga tanggal rilisnya 13 November 2025. Atau bagi yang tidak sabar, Deluxe Edition dengan akses awal 10 November bisa menjadi pilihan menarik untuk memulai petualangan sepak bola fantastis ini lebih cepat.

FAQs

Q1. Apakah Inazuma Eleven: Victory Road akan memiliki fitur cross-play? Ya, game ini akan mendukung fitur cross-play dan cross-save di semua platform. Pemain dapat bermain bersama teman tanpa batasan perangkat yang digunakan.

Q2. Kapan tanggal rilis Inazuma Eleven: Victory Road? Inazuma Eleven: Victory Road akan dirilis pada 13 November 2025 untuk Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, dan PC melalui Steam.

Q3. Berapa harga Inazuma Eleven: Victory Road? Harga Standard Edition adalah USD 69,99, sementara Deluxe Edition dibanderol USD 79,99. Khusus untuk Nintendo Switch 2, harganya sedikit berbeda yaitu USD 72,58.

Q4. Apa saja mode permainan yang tersedia di Inazuma Eleven: Victory Road? Game ini menawarkan tiga mode utama: Story Mode yang mengikuti kisah baru, Chronicle Mode yang menampilkan 5200 karakter dari seri sebelumnya, dan Victory Road untuk turnamen online.

Q5. Apakah ada sistem gacha dalam Inazuma Eleven: Victory Road? Tidak, game ini tidak menggunakan sistem gacha. Semua karakter dapat diperoleh melalui gameplay normal, memastikan pengalaman yang adil bagi semua pemain.