17 Rekomendasi Game Online Terbaru 2026 Paling Seru

Siapa yang tidak suka rekomendasi game online yang bisa membuat kita lupa waktu karena pengalaman bermainnya sangat imersif? Di tahun 2024 saja, masih banyak sekali game online terbaik yang menawarkan pengalaman bermain yang begitu seru.

Memasuki tahun 2026, berbagai developer game online terbaru mulai mengumumkan perilisan game-game andalan mereka. Beberapa game multiplayer online bahkan sudah mendapat sambutan hangat dari kalangan gamers. Tidak hanya itu, game online multiplayer kini telah menjadi salah satu genre yang banyak dimainkan oleh para pecinta game karena menawarkan pengalaman bermain yang sangat kompetitif. Tentu saja, rekomendasi game online terbaik ini menyematkan mekanisme gameplay yang lebih fresh dan bisa dimainkan bersama teman-teman kalian.

Untuk itu, kami sudah menyiapkan 17 rekomendasi game terbaru online yang diprediksi akan bikin kalian ketagihan di tahun 2026. Mulai dari game petualangan, shooter, hingga MMORPG seperti World of Warcraft: The War Within, semuanya kami rangkum dalam daftar ini!

Marvel Rivals hadir sebagai game tembak-menembak tim pahlawan super yang fenomenal di akhir 2024. Dikembangkan oleh NetEase Games bekerjasama dengan Marvel Games, game ini menawarkan pertarungan seru dengan karakter-karakter ikonik dari semesta Marvel.

Fitur unggulan Marvel Rivals

Marvel Rivals memiliki beberapa fitur unggulan yang membuatnya berbeda dari rekomendasi game online lainnya. Pertama, sistem “Team-Up Skills” yang memungkinkan kombinasi unik antar karakter, seperti Rocket Raccoon yang bisa naik di punggung Groot untuk menyerang musuh. Selain itu, game ini menawarkan lingkungan yang dapat dihancurkan, memberikan dimensi strategi tambahan dalam pertempuran. Dari Asgard hingga Tokyo 2099, pemain dapat mengubah medan perang untuk keuntungan strategis mereka.

Genre dan gameplay Marvel Rivals

Sebagai game tembak-menembak hero berbasis tim dengan format 6v6, Marvel Rivals memiliki beragam mode permainan menarik seperti Convoy, Domination, dan Convergence. Karakter dalam game dibagi menjadi tiga peran utama: Vanguard dengan health pool besar, Duelist untuk damage maksimal, dan Strategist yang mendukung tim. Setiap karakter memiliki kemampuan aktif, pasif, dan ultimate yang unik sesuai dengan karakter komiknya.

Platform Marvel Rivals

Marvel Rivals tersedia untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S sejak 6 Desember 2024. Kabar baiknya, game ini mendukung fitur cross-play yang memungkinkan pemain dari berbagai platform bermain bersama. Marvel Rivals juga dirilis sebagai game free-to-play, memberikan akses mudah bagi siapa saja yang ingin mencoba salah satu game online terbaru ini.

Image Source: Delta Force

Dikembangkan oleh Team Jade dan TiMi Studio Group, Delta Force hadir sebagai game tactical first-person shooter yang menawarkan pengalaman pertempuran modern yang intens. Garena sebagai publisher resmi mengumumkan perilisan game ini di Asia Tenggara, Taiwan, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

Fitur unggulan Delta Force

Salah satu fitur paling menonjol dari Delta Force adalah cross-progression yang memungkinkan pemain melanjutkan progres dari PC ke perangkat mobile tanpa kehilangan pencapaian. Game ini juga menawarkan grafis realistis dengan efek pencahayaan yang memukau dan audio pertempuran yang terdengar sangat hidup. Selain itu, sistem Operator dengan peran beragam dan kemampuan berbeda memberikan variasi strategi dalam setiap pertarungan.

Genre dan gameplay Delta Force

Sebagai game FPS taktis, Delta Force memiliki dua mode permainan utama. Mode Warfare menghadirkan pertempuran berskala besar dengan 32 pemain di setiap tim. Pemain dapat mengendalikan berbagai kendaraan tempur seperti tank, helikopter Black Hawk, dan kapal serbu. Sementara itu, Operations Mode (Extraction Shooter) mengharuskan tim beranggotakan tiga orang untuk menyusup ke wilayah musuh, mengumpulkan sumber daya, dan mencapai titik evakuasi sebelum waktu habis. Mode ini menganut prinsip “No Pay to Win, You Play to Win”.

Platform Delta Force

Delta Force versi PC akan resmi diluncurkan pada 5 Desember 2024. Saat ini, pemain sudah bisa melakukan pra-registrasi melalui laman resmi Garena Delta Force. Untuk versi mobile (iOS dan Android), game ini dijadwalkan rilis pada awal tahun 2025. Meski hadir di platform berbeda, fitur cross-progression memastikan pengalaman bermain yang berkesinambungan.

Heart Machine meluncurkan entri terbaru dari franchise Hyper Light dengan game roguelike dunia terbuka yang menantang bernama Hyper Light Breaker. Game ini telah tersedia dalam versi early access di Steam sejak 14 Januari 2025.

Fitur unggulan Hyper Light Breaker

Fitur yang paling menonjol dari Hyper Light Breaker adalah dunia procedurally generated yang selalu berubah setiap kali bermain. Para pemain dapat menjelajahi lingkungan 3D yang luas dengan kebebasan pergerakan luar biasa berkat hoverboard, glider, dan kemampuan wall-dashing. Selain itu, sistem multiplayer online memungkinkan hingga tiga pemain bekerja sama dalam mode co-op. Game ini juga menawarkan berbagai pilihan senjata dan upgrade yang dapat dikumpulkan untuk menciptakan build karakter yang sesuai preferensi pemain.

Genre dan gameplay Hyper Light Breaker

Sebagai game roguelite aksi-petualangan, Hyper Light Breaker mengharuskan pemain berperan sebagai “Breaker” yang menjelajahi Overgrowth untuk mengalahkan musuh dan mengumpulkan gear. Tujuan utama adalah mengalahkan tiga Crown (bos) untuk membuka jalan menuju Abyss King. Ketika karakter mati, dunia akan direset namun pemain tetap mendapatkan upgrade permanen yang berguna untuk run berikutnya. Sistem pertarungan person ketiga yang intens menghadirkan pertempuran melawan horde musuh dan bos yang menantang.

Platform Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker tersedia eksklusif untuk platform Windows. Meskipun awalnya direncanakan untuk pengembangan lebih lanjut hingga rilis penuh pada 2026, status pengembangan game saat ini sedang ditinjau kembali.

Image Source: GamesRadar

Setelah penantian panjang sejak pengumuman pertamanya di The Game Awards 2020, Ark II mengalami penundaan signifikan hingga tahun 2028. Studio Wildcard memilih fokus mengembangkan ekspansi Legacy of Santiago untuk Ark: Survival Ascended sebagai persiapan untuk sekuel ini.

Fitur unggulan Ark II

Ark II menampilkan aktor Vin Diesel sebagai karakter protagonis bernama Santiago yang melindungi putrinya Meeka (disuarakan oleh Auli’i Cravalho). Game ini menawarkan mekanik pergerakan karakter yang canggih seperti mantling, panjat bebas, parkour, dan sliding. Selain itu, sistem pertarungan berbasis skill dengan target-lock, block, dodge, dan serangan khusus menjadi fitur andalan.

Genre dan gameplay Ark II

Sebagai game survival sandbox, Ark II mengharuskan pemain bertahan hidup di planet Arat yang dipenuhi dinosaurus dan makhluk purba. Pemain dapat membuat senjata dan alat dengan jutaan kombinasi modul yang mempengaruhi penampilan dan fungsinya. Menariknya, hewan liar tidak lagi mendeteksi dengan radar, melainkan dengan penglihatan, pendengaran, dan penciuman, menjadikan stealth sebagai strategi penting.

Platform Ark II

Game ini akan tersedia untuk PC dan konsol next-gen dengan dukungan penuh untuk mod buatan pengguna di semua platform. Fitur cross-platform memungkinkan pemain dari berbagai perangkat bermain bersama di server tidak resmi yang telah dimodifikasi.

Image Source: Red Barrels

Red Barrels menghadirkan teror mengerikan dalam The Outlast Trials, prekuel seri Outlast yang berlatar masa Perang Dingin. Sebagai kelinci percobaan Murkoff Corporation, pemain harus bertahan dalam eksperimen pengendalian pikiran yang menguji batas kewarasan.

Fitur unggulan The Outlast Trials

The Outlast Trials memperkenalkan mode kooperatif sebagai fitur utama yang memungkinkan hingga empat pemain bekerja sama mengatasi teror bersama. Meskipun demikian, pemain juga bisa menyelesaikan game secara solo jika menginginkan pengalaman yang lebih mencekam. Sistem kustomisasi karakter memungkinkan pemain menciptakan pasien uji coba mereka sendiri dan mendekorasi sel penjara sebagai rumah selama menjalani terapi. Selain itu, game ini menawarkan berbagai alat untuk meningkatkan kemampuan stealth, membuat peluang melarikan diri, dan melambatkan musuh.

Genre dan gameplay The Outlast Trials

Sebagai game survival horror psikologis first-person, The Outlast Trials mempertahankan esensi gameplay Outlast klasik: menghindar dari musuh, bersembunyi, dan berusaha melarikan diri. Pemain menggunakan kacamata night vision untuk melihat dalam kegelapan yang memerlukan baterai sebagai sumber daya langka. Gameplay berpusat pada penyelesaian Trials (terapi panjang dengan alur cerita) dan MK-Challenges (terapi singkat di peta yang dimodifikasi). Walaupun fokus pada kerja sama tim, komunikasi yang baik sangat penting untuk bertahan hidup.

Platform The Outlast Trials

The Outlast Trials tersedia di berbagai platform seperti PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series X/S sejak 5 Maret 2024. Game ini mendukung cross-platform, memungkinkan pemain dari berbagai perangkat bermain bersama. Untuk PC, game ini dapat diakses melalui Steam dan Epic Games Store. Dengan dukungan kontroler penuh, pemain dapat menikmati pengalaman horor ini dengan perangkat pilihan mereka.

Image Source: Ubisoft

Setelah melewati masa pengembangan selama 11 tahun, Skull and Bones akhirnya berlayar ke dunia game online pada Februari 2024. Pada awalnya direncanakan sebagai DLC untuk Assassin’s Creed IV: Black Flag, namun kemudian dikembangkan menjadi game mandiri oleh Ubisoft Singapore.

Fitur unggulan Skull and Bones

Skull and Bones memungkinkan pemain mengkustomisasi hingga 13 jenis kapal berbeda, masing-masing dengan keunggulan unik untuk menaklukkan lautan. Pemain dapat mengatur senjata, peralatan, dan tampilan kapal sesuai gaya bermain pribadi. Selain itu, pemain juga bisa mengubah penampilan karakter dengan beragam pakaian dan aksesori bajak laut. Sistem konten musiman menjadi daya tarik utama dengan pembaruan rutin berupa World Events, Bounties, dan Festive Events yang membuat pengalaman bermain tetap segar.

Genre dan gameplay Skull and Bones

Sebagai game action RPG bajak laut, gameplay utama Skull and Bones terfokus pada pertempuran kapal yang spektakuler. Pemain dapat memilih untuk bermain solo atau bergabung dengan maksimal dua teman untuk menyelesaikan kontrak dan mendapatkan hadiah bersama. Meskipun begitu, tersedia juga mode PvP untuk pemain yang ingin bertarung melawan pemain lain. Dunia terbuka game ini terinspirasi dari era keemasan bajak laut kedua di Samudra Hindia dengan beragam faksi yang berperang.

Platform Skull and Bones

Game ini tersedia untuk PC (melalui Ubisoft Connect dan Epic Games Store), PlayStation 5, dan Xbox Series X|S. Ubisoft juga menyediakan versi uji coba gratis selama 6 jam dengan kemajuan yang dapat disimpan jika pemain memutuskan untuk membeli versi lengkap. Fitur cross-progression dan cross-play memungkinkan pemain melanjutkan petualangan bajak laut mereka di berbagai perangkat dan bermain bersama teman dari platform manapun.

Image Source: VALORANT

Riot Games meluncurkan Valorant pada 2 Juni 2020, dan kini telah menjadi salah satu rekomendasi game online terbaik yang menarik banyak pemain FPS. Game ini menghadirkan pertarungan taktis yang mengkombinasikan keahlian menembak dengan strategi tim.

Fitur unggulan Valorant

Valorant menawarkan beragam karakter yang disebut Agen, masing-masing memiliki kemampuan unik yang dirancang berdasarkan negara dan budaya dari berbagai penjuru dunia. Sistem ekonomi dalam permainan memungkinkan pemain membeli senjata dan kemampuan menggunakan uang yang didapat dari hasil pertandingan. Selain itu, Valorant menggelar turnamen kompetitif internasional seperti Champions 2026 yang akan berlangsung di Shanghai, China. Menariknya, game ini selalu menyajikan pembaruan rutin melalui season seperti Season V26 yang mengusung tema “ALPHA VS OMEGA”.

Genre dan gameplay Valorant

Sebagai game FPS berbasis tim 5v5, pemain dibagi menjadi dua kubu: tim penyerang dan tim bertahan. Untuk memenangkan pertandingan, tim harus mengumpulkan 13 poin dengan cara memasang/menjinakkan Spike atau mengeliminasi seluruh anggota tim lawan. Bahkan, Valorant menyediakan berbagai mode permainan seperti Competitive, Unranked, Deathmatch, dan Spike Rush. Dengan satu nyawa per ronde, pemain dituntut berpikir lebih cepat dari lawan untuk bertahan hidup.

Platform Valorant

Valorant dapat dimainkan gratis di berbagai platform termasuk PC, Xbox Series X|S, dan PlayStation 5 dengan fitur cross-progression dan cross-inventory. Sementara itu, pemain konsol dapat bermain bersama antar platform (PlayStation dan Xbox), namun tidak dapat bermain melawan pemain PC untuk menjaga keseimbangan kompetitif. Game ini juga mendukung penggunaan kontroler khusus untuk pemain konsol.

Genshin Impact mencapai status fenomenal dengan lebih dari 300 juta pemain individu di seluruh dunia, membuatnya menjadi salah satu rekomendasi game online terbaik saat ini. Game yang dikembangkan oleh HoYoverse (sebelumnya miHoYo) ini telah menguasai pasar game mobile dan PC sejak 2020.

Fitur unggulan Genshin Impact

Versi 5.0 “Flowers Resplendent on the Sun-Scorched Sojourn” memperkenalkan Natlan, wilayah keenam di Teyvat dengan medan vulkanik kering dan naga Saurian. Selain itu, sistem gacha baru bernama ‘Capturing Radiance’ meningkatkan transparansi untuk mendapatkan karakter bintang-5. Event musiman seperti Lantern Rite, Windblume Festival, dan Summer Odyssey selalu dirancang imersif dengan hadiah menarik berupa Primogem dan kostum karakter. Bahkan, pembaruan rutin setiap enam minggu konsisten menghadirkan konten segar.

Genre dan gameplay Genshin Impact

Sebagai game action RPG open-world, Genshin Impact menawarkan sistem pertarungan berbasis elemen yang unik. Pemain mengendalikan tim berisi empat karakter yang dapat ditukar dengan cepat untuk mengkombinasikan serangan. Tujuh elemen utama—Anemo, Geo, Pyro, Electro, Hydro, Cryo, dan Dendro—dapat berinteraksi untuk mengalahkan musuh atau menyelesaikan puzzle. Di samping itu, fitur memasak memungkinkan pemain membuat hidangan yang memberikan berbagai efek positif seperti pemulihan HP atau peningkatan ATK dan DEF.

Platform Genshin Impact

Game ini dapat dimainkan secara gratis pada berbagai platform, termasuk Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, dan PC Windows. Versi untuk Xbox Series X/S baru dirilis November 2024, sedangkan port native untuk HarmonyOS NEXT diluncurkan September 2025. Meski mendukung fitur multipemain, mode co-op terbatas untuk maksimal empat pemain dalam satu dunia.

Image Source: EA

Respawn Entertainment meluncurkan Apex Legends pada 2019 dan langsung mencuri perhatian dengan lebih dari 25 juta pemain hanya dalam seminggu pertama. Game battle royale free-to-play ini menjadi salah satu rekomendasi game online terbaik berkat gameplay yang cepat dan dinamis.

Fitur unggulan Apex Legends

Sistem “ping” menjadi fitur revolusioner yang memungkinkan komunikasi kontekstual antar pemain tanpa mikrofon. Pemain juga bisa menghidupkan kembali rekan satu tim yang tumbang menggunakan Respawn Beacon, memberikan kesempatan kedua dalam pertarungan. Selain itu, game ini menawarkan pembaruan rutin dengan tema musiman seperti “Apex Legends: Amped” yang membawa pengalaman bermain tetap segar.

Genre dan gameplay Apex Legends

Sebagai game hero-shooter battle royale, Apex Legends menghadirkan 20 tim beranggotakan tiga pemain yang berjuang menjadi yang terakhir bertahan. Setiap karakter “Legend” memiliki kemampuan unik dengan peran berbeda seperti Assault, Skirmisher, Recon, Controller, dan Support. Bahkan, game ini menawarkan beberapa mode permainan seperti Battle Royale, Arenas, serta mode Core dan Gaya Bebas yang memberikan pengalaman bermain berbeda.

Platform Apex Legends

Apex Legends tersedia untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Nintendo Switch 2. Meskipun demikian, versi mobile yang sebelumnya tersedia telah dihentikan pada 2023. Fitur cross-play memungkinkan pemain dari berbagai platform bermain bersama, menjadikannya pilihan tepat bagi para pencinta game multiplayer online.

Smilegate RPG dan Tripod Studio berhasil menciptakan sensasi baru di dunia game online multiplayer dengan merilis Lost Ark, MMORPG aksi isometrik yang berlatar di dunia fantasi Arkesia. Game ini menawarkan petualangan epik mencari artefak legendaris bernama Lost Ark untuk mencegah kebangkitan pasukan iblis.

Fitur unggulan Lost Ark

Lost Ark memiliki sistem Tripod Skill yang memberi kebebasan menyesuaikan efek kemampuan untuk menciptakan build unik. Pemain dapat memilih dari berbagai class utama seperti Warrior, Mage, Assassin, Gunner, dan Martial Artist yang kemudian bercabang menjadi Advanced Class dengan gaya bertarung berbeda. Selain itu, fitur eksplorasi lautan memungkinkan pemain berlayar melintasi pulau-pulau misterius untuk menemukan harta karun tersembunyi dan menghadapi tantangan unik.

Genre dan gameplay Lost Ark

Sebagai MMORPG aksi isometrik, Lost Ark menonjolkan sistem pertarungan berbasis aksi real-time yang cepat dan penuh efek visual spektakuler. Setiap serangan terasa presisi dengan animasi halus dan kontrol responsif. Game ini juga menawarkan konten PvE dalam Dungeon dan Raid, serta PvP Arena untuk pemain yang menyukai tantangan kompetitif. Bahkan, pemain dapat membangun Stronghold sebagai markas pribadi untuk riset, produksi, dan dekorasi.

Platform Lost Ark

Lost Ark tersedia di PC melalui Steam dan telah dirilis secara global pada 11 Februari 2022 dengan Amazon Games sebagai publisher untuk region Barat. Meskipun game ini sempat dibatasi di beberapa negara karena regulasi loot box, namun saat ini telah tersedia di lebih banyak wilayah.

Image Source: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment memulai era baru dengan merilis World of Warcraft: The War Within sebagai ekspansi kesepuluh yang menjadi bagian pertama dari trilogi Worldsoul Saga. Dirilis pada 26 Agustus 2024, ekspansi ini mengajak pemain menjelajahi dunia bawah tanah yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Fitur unggulan WoW: The War Within

Sistem Delves menjadi fitur andalan yang dirancang untuk permainan solo atau kelompok kecil hingga 5 pemain, lengkap dengan NPC pendamping seperti Brann Bronzebeard. Selain itu, Hero Talents memperkenalkan 39 pohon bakat baru berdasarkan arketipe karakter ikonik dari lore Warcraft. Warbands menghadirkan kemajuan lintas akun, memungkinkan berbagi penampilan, reputasi, dan bank khusus antar semua karakter pemain. Tak ketinggalan, empat zona baru di benua Khaz Algar: Isle of Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall, dan Azj-Kahet.

Genre dan gameplay WoW: The War Within

Sebagai game MMORPG, ekspansi ini menaikkan batas level maksimal menjadi 80. Pemain akan menghadapi Harbinger of the Void, Xal’atath yang mengumpulkan pasukan arachnid untuk menjatuhkan Azeroth. Setelah menyelesaikan kampanye utama, pemain dapat membuka ras baru yang dapat dimainkan yaitu Earthen. Delapan dungeon baru dan satu raid menyatukan pembela Aliansi dan Horde untuk menghadapi ancaman baru.

Platform WoW: The War Within

Ekspansi ini tersedia untuk platform Windows dan macOS. Game ini juga mendukung fitur Skyriding yang memungkinkan pemain menjelajahi zona-zona baru dengan cepat menggunakan berbagai mount dalam game.

Image Source: Activision

Activision menghadirkan pengalaman battle royale menegangkan dalam Call of Duty: Warzone yang terus berkembang sejak peluncurannya pada Maret 2020. Hingga sekarang, game ini masih menduduki posisi teratas sebagai salah satu rekomendasi game online terbaik dengan pembaruan konstan.

Fitur unggulan Warzone

The Gulag menjadi fitur ikonik yang memberikan kesempatan kedua bagi pemain yang gugur melalui pertarungan satu lawan satu. Selain itu, sistem Loadout Drop memungkinkan pemain membawa persenjataan favorit ke dalam pertempuran dengan mengumpulkan cukup uang dalam game. Warzone juga menawarkan mekanik pergerakan seperti Omnimovement, bergantung di tepi, menyelam, dan berenang. Bahkan, pemain dapat menggunakan fitur Proximity Chat untuk berkomunikasi dengan siapa saja dalam radius tertentu dari tim mereka.

Genre dan gameplay Warzone

Sebagai game battle royale first-person shooter, Warzone mendukung hingga 150 pemain dalam satu pertandingan, melampaui jumlah standar 100 pemain pada game battle royale lainnya. Game ini menawarkan beberapa mode permainan seperti Battle Royale dan Plunder. Mode Resurgence hadir dengan peta berukuran sedang yang memungkinkan pemain respawn tanpa harus bertarung di Gulag. Menariknya, sistem mata uang dalam game memungkinkan pemain membeli berbagai item di Buy Station.

Platform Warzone

Game ini tersedia untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series X/S dengan dukungan cross-platform play dan cross-platform progression. Versi mobile Warzone diluncurkan pada 21 Maret 2024, membawa pengalaman battle royale ke perangkat Android dan iOS. Pemain mobile dapat menikmati dua peta utama: Verdansk yang mendukung hingga 120 pemain dan Pulau Rebirth yang lebih kompak untuk 48 pemain.

Image Source: Minecraft

Mojang Studios kembali membuktikan konsistensinya dengan pembaruan Minecraft 2026 yang membawa perubahan signifikan pada game sandbox legendaris ini. Update terbaru membuat dunia kotak-kotak ini semakin hidup dengan sejumlah fitur yang menyegarkan.

Fitur unggulan Minecraft

Minecraft Bedrock Edition 2026 menghadirkan performa lebih stabil untuk berbagai perangkat, peningkatan render distance, dan cross-play yang lebih lancar. Pembaruan visual pada baby mobs menjadi sorotan utama dengan desain baru yang lebih ekspresif dan menarik, lengkap dengan suara unik seperti yips, barks, dan mews untuk anak serigala dan kucing. Fitur crafting name tag juga ditambahkan, memungkinkan pemain membuat name tag sendiri hanya dengan kertas dan metal nugget.

Genre dan gameplay Minecraft

Sebagai game sandbox, Minecraft menawarkan kebebasan tanpa batas dengan beberapa mode permainan. Mode Survival mengharuskan pemain mengumpulkan material, membuat tempat berlindung, dan bertahan dari serangan monster. Sementara itu, Mode Creative memungkinkan akses tak terbatas ke semua blok untuk membangun apa saja sesuai imajinasi. Sistem arkeologi yang diperluas juga memungkinkan pemain menggali reruntuhan kuno untuk menemukan artefak misterius.

Platform Minecraft

Minecraft tersedia di berbagai platform termasuk Windows, macOS, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android, dan iOS dengan dukungan cross-platform. Versi Bedrock mendukung cross-play antar perangkat, sehingga pemain dari HP, konsol, dan PC bisa bermain bersama dalam satu dunia. Selain itu, Minecraft memiliki sistem update otomatis yang memastikan pemain selalu mendapatkan konten terbaru.

Kinetic Games berhasil mengubah ketakutan menjadi pengalaman seru dalam Phasmophobia, game horor psikologis kooperatif yang menempatkan pemain sebagai tim investigator paranormal. Dirilis dalam early access pada September 2020, game ini cepat menarik perhatian berkat konsep uniknya yang menggabungkan elemen penyelidikan dengan teror murni.

Fitur unggulan Phasmophobia

Sistem pengenalan suara menjadi fitur yang paling menonjol, memungkinkan hantu merespons kata-kata yang diucapkan pemain melalui mikrofon. Bahkan, hantu dapat mendengar percakapan dan bereaksi terhadap pembicaraan tim. Selain itu, game ini menawarkan lebih dari 20 jenis hantu berbeda, masing-masing dengan sifat, kepribadian, dan kemampuan unik yang membuat setiap penyelidikan terasa berbeda. Sistem sanity yang menurun ketika pemain berada di area gelap atau mengalami kejadian paranormal juga menambah ketegangan.

Genre dan gameplay Phasmophobia

Sebagai game survival horror investigasi, Phasmophobia mewajibkan 1-4 pemain untuk mengidentifikasi jenis hantu menggunakan peralatan pemburu hantu seperti EMF Reader, Spirit Box, dan Termometer. Pemain harus mengumpulkan bukti sambil mempertahankan level sanity mereka, karena semakin rendah sanity, semakin besar kemungkinan hantu memulai perburuan mematikan. Menariknya, pemain dapat memilih untuk mendukung tim dari truk dengan memantau penyelidikan melalui CCTV.

Platform Phasmophobia

Game ini tersedia untuk Windows dengan dukungan VR sejak September 2020. Pada Oktober 2024, Phasmophobia juga dirilis untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan Nintendo Switch 2 dengan fitur cross-play yang memungkinkan pemain dari berbagai platform bermain bersama. Dengan dukungan semua jenis input, game horor ini menjadi salah satu rekomendasi game online terbaik untuk penggemar genre horor.

Image Source: Square Enix

Square Enix mencapai kesuksesan luar biasa dengan Final Fantasy XIV, MMORPG yang awalnya gagal saat rilis 2010 namun lahir kembali sebagai “A Realm Reborn” pada 2013 dan kini menjadi game paling laris di seri Final Fantasy dengan 24 juta pemain di seluruh dunia.

Fitur unggulan Final Fantasy XIV

Keunggulan terbesar Final Fantasy XIV adalah sistem Job fleksibel yang memungkinkan satu karakter menguasai semua profesi tanpa perlu membuat karakter baru. Selain itu, game ini menawarkan fitur Housing yang memungkinkan pemain membeli dan mendekorasi rumah mereka sendiri. Bahkan, pemain dapat menggunakan sistem Glamour untuk menyesuaikan penampilan karakter sesuai selera mereka. Sistem Crafting dan Gathering yang mendalam juga memungkinkan pemain menjadi pengrajin, penambang, atau nelayan profesional.

Genre dan gameplay Final Fantasy XIV

Sebagai MMORPG, Final Fantasy XIV mengajak pemain menjelajahi dunia Eorzea dengan alur cerita mendalam. Pemain dapat memilih untuk bermain solo atau berkelompok, dengan semua dungeon cerita utama yang bisa dinikmati sendiri dengan memanggil NPC sebagai sekutu. Melalui Armoury System, senjata yang digunakan menentukan kelas karakter, dan pemain bebas berganti kelas kapan saja hanya dengan mengganti senjata.

Platform Final Fantasy XIV

Game ini tersedia untuk PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, macOS, dan baru-baru ini Xbox Series X/S. Final Fantasy XIV mendukung cross-platform play dengan antarmuka pengguna dan skema kontrol yang sama di semua platform, memungkinkan pemain dari berbagai perangkat bermain bersama dalam dunia yang sama.

Titan Forge menghadirkan sensasi baru dengan Smite 2, sekuel MOBA aksi orang ketiga legendaris yang kini ditenagai Unreal Engine 5. Game online terbaru ini merupakan desain ulang berbagai sistem gameplay dan elemen visual dari pendahulunya, namun tetap mempertahankan sensasi bermain Smite yang disukai banyak pemain.

Fitur unggulan Smite 2

Smite 2 menawarkan visual imersif berkat Unreal Engine 5, dengan pertarungan yang terasa lebih menghantam dan gameplay yang lebih menarik. Fitur auto-build dan auto-level memudahkan pemain baru langsung fokus pada pertempuran. Menariknya, game ini memperkenalkan opsi gameplay kreatif seperti Aspek yang bisa mengubah gaya bermain sesuai keinginan pemain. Bahkan, pemain dapat merasakan sensasi bertarung seperti game hero shooter dengan strategi mendalam khas MOBA 5v5.

Genre dan gameplay Smite 2

Sebagai MOBA orang ketiga, game ini memungkinkan pemain menjadi dewa dan menggunakan kekuatan ilahi dalam pertempuran online sengit. Pemain dapat memilih berbagai mode permainan sesuai mood: Arena 5v5 ala deathmatch, Joust satu jalur 3v3, Assault karakter acak 5v5, Conquest tiga jalur 5v5 klasik, dan Ranked Conquest. Dalam mode Conquest, pemain berusaha mengalahkan Titan lawan atau menghabisi gelombang musuh untuk meraih kemenangan.

Platform Smite 2

Game online multiplayer ini tersedia untuk PC melalui Steam dan Epic Games Store. Selain itu, versi PlayStation 5 dan Xbox Series juga telah dirilis dengan dukungan penuh fitur cross-play dan cross-progression. Tidak hanya itu, Smite 2 merupakan satu-satunya rekomendasi game online MOBA yang dirancang khusus untuk pengalaman optimal dengan keyboard-mouse maupun kontroler.

Sandbox Interactive menciptakan dunia unik dalam Albion Online, MMORPG sandbox fantasi abad pertengahan yang menghadirkan konsep “dunia yang benar-benar dibentuk oleh pemain.” Sejak dirilis pada 2017, game ini menarik jutaan pemain berkat sistem ekonominya yang revolusioner.

Fitur unggulan Albion Online

Ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemain menjadi fitur paling menonjol, dengan hampir semua item dalam game dibuat oleh pemain dari sumber daya yang mereka kumpulkan sendiri. Menariknya, sistem “jati dirimu adalah apa yang kamu kenakan” memungkinkan pemain mengganti gaya bermain hanya dengan mengganti perlengkapan tanpa batasan kelas tradisional. Pemain juga dapat memiliki pulau pribadi untuk bercocok tanam, beternak, atau membangun rumah sesuai keinginan.

Genre dan gameplay Albion Online

Sebagai MMORPG sandbox, game ini menawarkan kebebasan penuh dengan fokus pada PvP berisiko tinggi di zona “full-loot” dimana pemain bisa kehilangan semua perlengkapan saat kalah. Selain itu, guild dapat mengklaim wilayah dan membangun markas di daratan berbahaya. Bahkan, pertarungan guild skala besar menjadi daya tarik utama bagi pencinta gameplay kompetitif.

Platform Albion Online

Game ini merupakan pengalaman MMO lintas-platform sejati yang dapat dimainkan di Windows, Mac, Linux, Android, dan iOS dengan satu akun yang sama. Model free-to-play memungkinkan akses gratis ke hampir semua konten, menjadikannya rekomendasi game online terbaik yang wajib dicoba.

Kesimpulan

Dunia game online terus berkembang dengan pesat, dan daftar 17 rekomendasi game yang kami rangkum ini membuktikan betapa industri gaming tidak pernah berhenti berinovasi. Setiap game menawarkan pengalaman unik, mulai dari pertarungan hero di Marvel Rivals, aksi taktis militer dalam Delta Force, hingga petualangan roguelite di Hyper Light Breaker. Tentunya, pilihan game ini sangat beragam untuk mengakomodasi berbagai selera pemain.

Para penggemar FPS dapat menikmati Valorant dan Call of Duty: Warzone dengan sistem pertarungan yang menantang, sedangkan pecinta RPG bisa menjelajahi dunia fantasi dalam Genshin Impact atau Final Fantasy XIV. Namun, bagi yang mencari pengalaman bertahan hidup yang mendebarkan, Phasmophobia dan The Outlast Trials siap menghadirkan sensasi horor yang tak terlupakan.

Meskipun begitu, pemain yang menyukai kebebasan berkreasi bisa memilih Minecraft atau Albion Online yang memberikan kontrol penuh atas dunia permainan. Bahkan, World of Warcraft: The War Within masih bertahan sebagai salah satu MMORPG terpopuler dengan ekspansi terbarunya.

Yang terpenting, semua game ini menawarkan fitur cross-platform dan cross-progression yang memungkinkan kamu bermain dengan teman dari berbagai perangkat. Menariknya, mayoritas game dalam daftar ini bisa dimainkan secara gratis atau melalui versi uji coba sebelum memutuskan untuk membeli versi lengkapnya.

Kami mendorong kamu untuk mencoba setidaknya beberapa game dari daftar ini dan menemukan game yang paling sesuai dengan gaya bermain favoritmu. Jadi, game mana yang akan kamu mainkan terlebih dahulu? Bagikan pendapatmu dan jangan lupa ajak teman-temanmu untuk bergabung dalam petualangan gaming seru di tahun 2026 ini!