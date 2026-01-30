10 Game RPG Terbaik di Steam 2026: Pilihan Para Pro Gamer!

Industri game PC di tahun 2026 mengalami lonjakan inovasi yang luar biasa, dan 10 Game RPG Terbaik di Steam yang Wajib Dimainkan Tahun Ini telah mengubah standar gaming ke level berikutnya. Mulai dari peningkatan grafis hyper-realistic hingga mekanisme gameplay yang semakin imersif, kita benar-benar dimanjakan dengan pilihan game berkualitas premium.

Tidak hanya itu, banyak game RPG gratis di Steam tahun ini yang menawarkan kualitas setara game AAA baik dari sisi grafis, gameplay, maupun cerita. Sebagai contoh, Kingdom Come: Deliverance II hadir dengan RPG dunia terbuka yang memiliki tingkat realisme sejarah luar biasa, sementara Where Winds Meet menawarkan petualangan dunia terbuka Wuxia yang mencolok dengan latar Tiongkok abad ke-10.

Dengan Winter Sale Steam 2025 yang berlangsung dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbarui daftar game steam terbaru kita. Selama hampir tiga minggu, ribuan judul game—mulai dari AAA blockbuster hingga indie viral—turun harga dengan potongan hingga 95%. Jadi, mari kita jelajahi daftar game pc terbaik yang wajib kamu mainkan sekarang!

Clair Obscur: Expedition 33

Image Source: www.expedition33.com

Debut karya studio Prancis Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 menghadirkan pengalaman RPG unik yang menggabungkan pertarungan turn-based dengan elemen real-time. Game yang dirilis April 2025 ini telah terjual lebih dari 5 juta kopi dalam waktu enam bulan saja.

Fitur utama Clair Obscur

Clair Obscur dibangun menggunakan Unreal Engine 5 dengan visual yang memukau berlatarkan dunia fantasi terinspirasi era Belle Époque Prancis. Bahkan, untuk meningkatkan realisme, tim pengembang menggunakan MetaHuman untuk animasi wajah dan sistem dinamis yang menampilkan kotoran, darah, dan keringat pada karakter selama petualangan.

Cerita dan dunia Clair Obscur

Cerita berlatar 67 tahun setelah bencana “Fracture” yang mengisolasi kota Lumière. Setiap tahun, entitas misterius bernama “Paintress” melukiskan angka yang semakin menurun di Monolith, menyebabkan semua orang berusia sama atau lebih tua dari angka tersebut lenyap menjadi asap—peristiwa yang disebut “Gommage”. Ekspedisi ke-33 yang dipimpin Gustave berangkat untuk mengalahkan Paintress sebelum ia melukis angka “33”.

Gameplay dan sistem pertarungan Clair Obscur

Sistem pertempuran Clair Obscur menawarkan inovasi dengan menggabungkan RPG turn-based klasik dengan mekanisme real-time. Pemain dapat menghindari (dodge), menangkis (parry), dan melompat (jump) saat diserang musuh. Setiap karakter memiliki kemampuan unik dan pohon keterampilan khusus: Lune mengumpulkan “Stains” elemental, Maelle beralih antara stance pertarungan berbeda, sementara Gustave membangun “charge” untuk serangan lebih kuat.

Kingdom Come: Deliverance 2

Image Source: Steam

Melanjutkan tradisi autentisitas sejarahnya, Kingdom Come: Deliverance 2 hadir sebagai salah satu game RPG terbaik di Steam tahun 2026. Dirilis pada 4 Februari 2025 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S, game ini telah terjual dua juta kopi hanya dalam dua minggu sejak peluncurannya.

Fitur utama Kingdom Come

Dunia terbuka Kingdom Come: Deliverance 2 dua kali lebih besar dari pendahulunya, dengan dua area berbeda yang dapat dieksplorasi secara bebas. Game ini menggunakan versi CryEngine yang telah dimodifikasi secara ekstensif dengan peningkatan teknologi motion capture dan facial capture. Selain itu, kemampuan dialog dengan NPC yang sebelumnya terdiri dari Oratory, Charisma, dan Intimidation, kini diperluas dengan Appearance, Coercion, dan Dominate.

Cerita dan latar sejarah Kingdom Come

Berlatar tahun 1403 di Kerajaan Bohemia, game ini menampilkan lanskap budaya Bohemian Paradise, kota Kutná Hora dan sekitarnya. Cerita langsung melanjutkan akhir dari game pertama, di tengah kekacauan perang saudara antara Raja Wenceslaus IV melawan Sigismund yang menginvasi, Raja Hungaria dan Kroasia. Banyak karakter dalam game ini didasarkan pada tokoh nyata dari periode tersebut.

Sistem RPG realistis Kingdom Come

Sistem pertarungan telah disempurnakan untuk lebih mudah dipelajari namun tetap sulit dikuasai. Pada dasarnya, setiap jenis senjata memiliki gerakan dan kombo unik berdasarkan gaya bertarung historis. Menariknya, quest dalam game ini bersifat dinamis dengan banyak kebebasan dalam pendekatan untuk menyelesaikan setiap objektif. Ini menciptakan pengalaman gameplay yang benar-benar imersif dan realistis, menjadikannya salah satu game steam terbaru paling otentik.

Where Winds Meet

Image Source: NetEase Games

Where Winds Meet menjadi terobosan baru dalam daftar game steam dengan mengusung tema wuxia pertama di dunia yang dipadukan dengan gameplay dunia terbuka. Dikembangkan oleh Everstone Studio dan diterbitkan oleh NetEase Games, game ini mengajak pemain berperan sebagai pendekar pedang yang mengembara di era Dinasti Lima dan Sepuluh Kerajaan Tiongkok abad ke-10.

Fitur utama Where Winds Meet

Sebagai game free-to-play, Where Winds Meet menawarkan kustomisasi karakter yang mendalam mulai dari atribut fisik hingga pakaian. Game ini dirancang tanpa elemen pay-to-win, namun tetap menyediakan pilihan battle pass, item kosmetik berbayar, dan langganan bulanan yang tidak memengaruhi kemampuan pemain. Meski begitu, pemain bisa memilih peran sebagai tabib, pedagang, pembunuh bayaran, atau pemburu hadiah sesuai gaya bermain masing-masing.

Dunia wuxia dan eksplorasi bebas

Dunia terbuka Where Winds Meet mencakup lebih dari 20 wilayah unik dengan ribuan titik menarik untuk dieksplorasi. Di sini, pemain dapat mengunjungi kota-kota ramai, kuil kuno tersembunyi, dan hutan lebat yang semuanya berubah dinamis mengikuti waktu, cuaca, serta tindakan pemain. Dengan lebih dari 10.000 NPC unik, setiap karakter memiliki kepribadian dan respons berbeda yang dapat berubah menjadi sekutu atau musuh tergantung pilihan pemain.

Sistem pertarungan dan multiplayer

Sistem pertarungan game ini berpusat pada seni bela diri khas wuxia dengan 7 jenis senjata unik termasuk pedang, tombak, pisau ganda, payung, dan kipas. Pemain dapat menguasai lebih dari 40 Seni Mistik Bela Diri seperti Acupuncture Hitting dan Tai Chi yang digunakan baik dalam pertempuran maupun eksplorasi. Selain menjelajah sebagai pendekar tunggal, pemain dapat bergabung dengan hingga 4 teman dalam mode multipemain, terlibat dalam pertarungan PvP, perang antar guild, dan bahkan sistem kriminal terbuka yang memungkinkan pemain diburu jika melakukan kejahatan.

Hades 2

Image Source: DLCompare.com

Sebagai sekuel pertama dari Supergiant Games, Hades 2 hadir dengan inovasi berani dalam genre roguelike action RPG tahun 2025. Permainan ini mengikuti petualangan Melinoë, Putri Dunia Bawah dan saudari Zagreus, yang bertujuan mengalahkan Chronos, Titan Waktu.

Fitur utama Hades 2

Tidak seperti pendahulunya, Hades 2 memperkenalkan dua jalur petualangan berbeda: jalur dunia bawah (Erebus, Oceanus, Fields of Mourning, Tartarus) dan jalur permukaan (City of Ephyra, Rift of Thessaly, Mount Olympus, Summit). Sistem pertarungan menampilkan serangan utama, serangan ‘khusus’, dan dash untuk mobilitas. Selain itu, game ini memperkenalkan kemampuan ‘cast’ baru yang mengunci musuh dan ‘Magick Bar’ yang mengisi ulang saat menyerang.

Karakter dan mitologi Yunani

Hades 2 memperkaya dunia mitologi Yunani dengan karakter-karakter baru yang menarik seperti Hecate sebagai mentor Melinoë, Nemesis sebagai rival yang tangguh, dan para Olympian yang memberi bantuan dalam perjalanan. Setiap region memiliki bos unik termasuk Scylla di Oceanus, Cerberus di Fields of Mourning, dan Prometheus di Mount Olympus. Menariknya, pemain dapat menjalin hubungan romantis dengan beberapa NPC seiring berkembangnya alur cerita.

Sistem roguelike dan replayability

Faktor replayability Hades 2 sangat tinggi berkat variasi build yang fantastis dan mekanisme Boon dari para dewa Olympian. Sistem “Hex” dari dewi Selene memungkinkan pemain mendapatkan serangan pemanggilan yang dapat ditingkatkan melalui pohon keterampilan. Dengan dua jalur berbeda, pemain tidak perlu menghadapi area dan bos yang sama berturut-turut, sehingga pengalaman bermain tetap segar dan menantang. Sebagai tambahan, jika kesulitan dengan satu rute, pemain dapat beralih ke rute lain untuk mengumpulkan material peningkatan.

Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles

Image Source: Square Enix

Kebangkitan klasik yang ditunggu-tunggu, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles menghadirkan permainan taktik ikonik dalam bentuk yang lebih segar dan modern di platform Steam. Game ini menawarkan dua versi berbeda: Enhanced Version dengan grafis dan fitur baru, serta Classic Version yang mempertahankan nuansa original.

Fitur utama FFT Remaster

The Ivalice Chronicles hadir dengan pilihan tiga tingkat kesulitan: Squire (lebih mudah), Knight (kesulitan original), dan Tactician (lebih menantang) yang bisa diubah kapan saja tanpa penalti. Selain itu, game ini memiliki fitur autosave, percepatan pertempuran, dan kemampuan kembali ke peta setelah kalah dalam pertempuran. Versi Enhanced juga dilengkapi dialog bersuara penuh yang menambah kedalaman cerita.

Cerita klasik dan peningkatan grafis

Game ini mengisahkan petualangan Ramza Beoulve dalam War of the Lions, dengan dukungan fitur State of the Realm yang menampilkan timeline konflik pada peta. Peningkatan visual mencakup tekstur pola yang memberikan tampilan seperti lukisan cat air dengan efek kanvas bertekstur lembut dan efek bokeh yang meningkatkan estetika diorama.

Sistem taktik dan job class

Jantung dari Final Fantasy Tactics adalah sistem job dengan lebih dari 20 kelas berbeda, termasuk White Mage, Black Mage, dan Dragoon. Setiap karakter memulai dengan job sederhana (Squire atau Chemist), namun seiring mendapatkan Job Points (JP), pemain dapat membuka lebih banyak pilihan lanjutan. Menariknya, terdapat juga ‘special jobs’ unik yang terkait dengan karakter cerita seperti Agrias, Cid, dan banyak lainnya.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Image Source: Bethesda

Menghadirkan kembali klasik yang dicintai, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered telah resmi dirilis pada 22 April 2025, memperbarui game ikonik yang pertama kali memikat hati pemain pada 2006. Sebagai salah satu daftar game steam paling dinantikan, remaster ini menyegarkan pengalaman bermain dengan tampilan visual modern namun tetap mempertahankan esensi gameplay original.

Fitur utama Oblivion Remaster

Oblivion Remastered menghadirkan kombinasi unik antara “otak” mesin game original dan “tubuh” Unreal Engine 5 untuk visualisasi. Semua DLC sebelumnya seperti Shivering Isles dan Knights of the Nine telah disertakan. Selain itu, remaster ini menambahkan fitur sprint yang tidak ada di versi asli, serta antarmuka pemain yang diperbarui dengan kompas yang dipindahkan ke bagian atas layar.

Kebebasan eksplorasi dan roleplay

Berbeda dengan game modern yang dipenuhi ikon dan penanda, peta Oblivion menawarkan kesederhanaan yang menyegarkan. Pemain dapat melakukan fast travel ke setiap kota utama sejak awal permainan, sementara lokasi yang lebih kecil perlu ditemukan terlebih dahulu. Menariknya, dunia game ini dirancang cukup besar untuk terasa realistis tanpa membatasi perkembangan pemain, memberikan kebebasan sejati dalam mengeksplorasi dan membentuk cerita sendiri.

Peningkatan visual dan performa

Dengan menggunakan Unreal Engine 5, Oblivion Remastered menghadirkan sistem pencahayaan real-time yang memukau dan peningkatan tekstur yang dramatis. Bahkan, semua aset telah didesain ulang dari awal untuk memanfaatkan teknologi modern. Namun, peningkatan visual ini membutuhkan spesifikasi yang tidak main-main—memerlukan penyimpanan 125GB dan RAM 32GB untuk pengalaman optimal.

Octopath Traveler Zero

Image Source: NookGaming

Menampilkan inovasi permainan berbasis prekuel, Octopath Traveler Zero hadir sebagai pengalaman RPG unik dari Square Enix yang mengadaptasi elemen dari game mobile Champions of the Continent. Game steam terbaru ini mempertahankan gaya visual HD-2D yang memikat dengan sprite pixel-art 2D dan latar belakang definisi tinggi yang ditampilkan melalui sudut kamera tilt-shift.

Fitur utama Octopath Zero

Octopath Traveler Zero menampilkan lebih dari 30 karakter yang dapat direkrut untuk bergabung dalam petualangan. Pemain dapat membentuk kelompok hingga 8 karakter dalam pertempuran, menjadikannya salah satu game pc terbaik dengan sistem party terbesar di serinya. Selain itu, produsen Hiroto Suzuki menyatakan bahwa cerita utama tanpa konten opsional membutuhkan sekitar 100 jam untuk diselesaikan.

Cerita prekuel dan pembangunan kota

Berbeda dengan game sebelumnya, pemain kini dapat membuat protagonis kustom yang kampung halamannya, Wishvale, hancur dalam kebakaran. Cerita digambarkan sebagai ‘perjalanan pemulihan’ karena pemain harus membangun kembali Wishvale menggunakan fitur pembangunan kota dan pertanian. Menariknya, jumlah bangunan yang dapat ditempatkan di Wishvale bergantung pada perangkat keras yang digunakan; pemain PC, Xbox Series X/S, dan PlayStation 5 diizinkan menempatkan 500 bangunan, sementara Nintendo Switch asli hanya mampu menampung 250 bangunan.

Sistem pertarungan turn-based

Sistem pertempuran mempertahankan mekanisme break dan boost dari game Octopath Traveler sebelumnya. Namun, kini pemain memiliki barisan depan yang fokus pada serangan dan barisan belakang yang bersifat defensif, masing-masing terdiri dari empat karakter yang dapat ditukar selama pertempuran. Karakter di barisan belakang akan mengisi Boost Points setiap giliran dan perlahan memulihkan HP serta SP mereka. Strategi mengeksploitasi kelemahan musuh tetap penting, dengan setiap serangan yang memanfaatkan kelemahan mengurangi Shield Point musuh hingga mencapai kondisi “Break” yang membuat musuh tidak bisa bertindak selama satu giliran.

Suikoden I&II Remaster

Image Source: Konami

Kembali dengan mahakarya klasik yang telah dipoles, Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars dirilis pada 6 Maret 2025 untuk beragam platform termasuk Nintendo Switch, PlayStation, Windows, dan Xbox. Game legendaris ini mengangkat kembali dua JRPG ikonik dengan sentuhan modern namun tetap mempertahankan esensi yang dicintai para penggemar.

Fitur utama Suikoden Remaster

Remaster ini menghadirkan peningkatan visual yang signifikan seperti ilustrasi latar belakang yang diperbarui, potret karakter yang digambar ulang, dan efek pertarungan yang lebih dinamis. Kamera kini bergerak dan terkadang memperbesar saat karakter menyerang, menambah keseruan pertarungan. Terlebih lagi, galeri khusus memungkinkan pemain menikmati musik, menonton cutscene, dan melihat berbagai konten eksklusif.

Cerita politik dan 108 karakter

Kedua game berfokus pada perjuangan politik melawan penindasan dan tirani. Kekuatan utama Suikoden terletak pada kisah politik yang memikat, menunjukkan bagaimana kengerian perang memengaruhi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam kedua game ini, pemain dapat merekrut 108 karakter yang dikenal sebagai “Stars of Destiny”, dimana beberapa mungkin tidak unggul dalam pertempuran namun menawarkan jasa lain seperti memasak atau menempa senjata.

Peningkatan kualitas hidup

Beberapa fitur baru yang mempermudah pengalaman bermain meliputi: kemampuan dash tanpa perlu menahan tombol, gerakan 8-arah termasuk diagonal, waktu loading yang jauh lebih cepat, dan kesulitan yang dapat disesuaikan. Tersedia juga opsi Fast-Forward untuk mempercepat animasi pertempuran dan fitur autosave. Meski tidak sempurna, penyempurnaan ini menjadikan Suikoden I&II HD Remaster salah satu game steam terbaru yang patut dicoba.

Solo Leveling: Arise Overdrive

Image Source: In Asian Spaces

Adaptasi manhwa populer, Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE menghadirkan petualangan aksi RPG yang memukau di Steam tahun 2026. Game ini memungkinkan pemain mengikuti perjalanan Sung Jinwoo dari Hunter E-Rank lemah menjadi Shadow Monarch yang tak tertandingi.

Fitur utama Solo Leveling

ARISE OVERDRIVE menghadirkan sistem pertarungan real-time yang penuh aksi dengan berbagai pilihan gameplay dan kustomisasi. Pemain dapat melakukan parry untuk mengeksploitasi kelemahan musuh, menggunakan Chain Smash untuk kombo mematikan, dan memanggil kekuatan Ashborn untuk memenangkan pertempuran. Menariknya, game ini juga menawarkan pertarungan co-op hingga tiga pemain online, sehingga menjadi salah satu game steam terbaru dengan fitur multiplayer yang menarik.

Adaptasi cerita manhwa

Game ini mengikuti kisah Jinwoo dari masa-masa sulit sebagai Hunter terendah hingga menjadi legenda, sambil menambahkan kejutan baru dalam cerita. Grafis menakjubkan dengan akurat merekonstruksi dunia Solo Leveling yang penuh monster ganas. Bahkan, pengisi suara dari anime kembali memerankan karakter-karakter ikonik dalam game.

Sistem progresi dan aksi visual

Dengan pohon skill mendalam, pemain memiliki kendali penuh atas perkembangan Jinwoo. Game ini memungkinkan pemain menguasai empat kelas berbeda, menggunakan berbagai jenis senjata mulai dari belati hingga senjata api. Sistem dodge multipel, parry sempurna, dan kemampuan “Monarch of Shadows” yang memungkinkan Jinwoo mengerahkan pasukan bayangan menjadikan pertarungan sangat memuaskan.

Avowed

Image Source: Obsidian Entertainment

RPG fantasi terbaru dari Obsidian Entertainment, Avowed membawa pemain ke dunia Eora yang misterius. Dirilis untuk Windows dan Xbox Series X/S pada 18 Februari 2025 dan PlayStation 5 pada 17 Februari 2026, game ini menawarkan sudut pandang first-person dan third-person yang bisa ditukar sesuai preferensi pemain.

Fitur utama Avowed

Sistem pertempuran Avowed menggabungkan sihir, senjata jarak dekat, dan senjata api. Pemain dapat dengan cepat beralih antara beberapa setup tempur, termasuk menggunakan pistol atau tongkat sihir ganda, kapak dua tangan, atau pedang dan perisai. Selain itu, efek “hit stops” memberikan sensasi dampak yang kuat pada setiap ayunan senjata.

Dunia fantasi gelap dan sihir

Avowed mengambil latar di Living Lands, wilayah beragam dengan hutan lebat, gurun gersang, gua luas dan lembah. Disini, pemain berperan sebagai utusan Kekaisaran Aedyr yang menyelidiki wabah misterius bernama “Dream Scourge”. Namun, misi ini berubah ketika utusan dibunuh dan dihidupkan kembali oleh entitas misterius.

Sistem narasi bercabang dan pertarungan first-person

Meski bukan game open world sepenuhnya, Avowed menawarkan zona eksplorasi besar dengan ratusan NPC. Sistem “lore button” memungkinkan pemain membuka penjelasan istilah-istilah dunia Eora selama dialog. Pilihan dialog mempengaruhi alur cerita dan hubungan dengan companion, meskipun romansa tidak tersedia.

Tabel Perbandingan

Judul Game Genre/Tipe Fitur Utama Sistem Pertarungan Cerita/Latar Tanggal Rilis Clair Obscur: Expedition 33 RPG Turn-based Visual Unreal Engine 5, MetaHuman untuk animasi wajah Gabungan turn-based dan real-time dengan dodge, parry, jump 67 tahun setelah “Fracture”, melawan Paintress April 2025 Kingdom Come: Deliverance 2 RPG Dunia Terbuka Dunia 2x lebih besar, CryEngine termodifikasi Sistem bertarung realistis berbasis sejarah Bohemia 1403, perang saudara 4 Feb 2025 Where Winds Meet RPG Wuxia Dunia Terbuka Free-to-play, kustomisasi karakter mendalam 7 jenis senjata, 40+ Seni Mistik Bela Diri Tiongkok abad ke-10, era Dinasti Lima N/A Hades 2 Roguelike Action RPG Dua jalur petualangan berbeda Serangan utama, khusus, dash, dan cast Petualangan Melinoë melawan Chronos N/A Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles Tactical RPG 3 tingkat kesulitan, fitur autosave Sistem job dengan 20+ kelas War of the Lions, kisah Ramza Beoulve N/A The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered RPG Dunia Terbuka Unreal Engine 5, semua DLC termasuk Sistem sprint baru, antarmuka diperbarui Dunia Tamriel yang diperbaharui 22 Apr 2025 Octopath Traveler Zero RPG Turn-based Visual HD-2D, 30+ karakter dapat direkrut Sistem break dan boost, 8 karakter dalam party Prekuel, pembangunan kota Wishvale N/A Suikoden I&II Remaster JRPG Visual dan ilustrasi diperbarui, fitur dash Pertarungan dengan kamera dinamis Kisah politik dengan 108 karakter 6 Mar 2025 Solo Leveling: Arise Overdrive Action RPG Co-op hingga 3 pemain Real-time dengan parry dan Chain Smash Adaptasi manhwa, kisah Sung Jinwoo N/A Avowed RPG First/Third-person Perspektif ganda, sistem lore button Kombinasi sihir dan senjata Living Lands, investigasi Dream Scourge 18 Feb 2025

Conclusion

Tahun 2026 benar-benar menjadi tahun keemasan bagi penggemar RPG di Steam. Berbagai judul yang kami bahas memperlihatkan evolusi luar biasa dalam dunia gaming—dari grafis memukau hingga mekanisme gameplay yang inovatif. Menariknya, pasar game RPG kini tidak lagi didominasi oleh model berbayar saja. Beberapa judul berkualitas tinggi seperti Where Winds Meet bahkan hadir dengan model free-to-play tanpa mengorbankan kualitas.

Pembaruan klasik juga menjadi tren yang patut diperhatikan. Suikoden I&II Remaster, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dan Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles membuktikan bahwa game legendaris dapat tetap relevan dengan sentuhan modern. Namun, judul-judul baru seperti Clair Obscur: Expedition 33 dan Kingdom Come: Deliverance 2 juga tidak kalah menarik dengan keunikan dan inovasi mereka.

Keragaman genre RPG tahun ini sangat mengagumkan. Mulai dari pendekatan realistis Kingdom Come: Deliverance 2, tema wuxia Where Winds Meet, hingga roguelike Hades 2—semua hadir dengan kualitas premium. Setiap game menawarkan pengalaman berbeda dan memikat dengan cerita mendalam serta sistem pertarungan unik.

Winter Sale Steam yang berlangsung dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 tentu menjadi kesempatan emas untuk memperkaya koleksi game RPG kita. Potongan harga hingga 95% memungkinkan kita menjajal lebih banyak petualangan berkualitas tanpa menguras dompet.

Akhirnya, kami mendorong kamu untuk mencoba setidaknya beberapa judul dari daftar ini. Setiap game menawarkan pengalaman unik yang sayang untuk dilewatkan. Namun, pilihan tetap di tanganmu—apakah kamu lebih tertarik dengan game fantasi gelap Avowed, petualangan wuxia Where Winds Meet, atau salah satu remaster nostalgis. Dunia RPG Steam 2026 sungguh penuh dengan kemungkinan tak terbatas!