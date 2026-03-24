9 Game Mobile Terbaru 2026 yang Diprediksi Viral

Rainbow Six Mobile bersama deretan game mobile terbaru 2026 menjadi bukti bahwa tahun ini benar-benar milik para gamer mobile. Industri game mobile diprediksi mencapai pendapatan US$134,22 miliar pada 2026 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5,13 persen. Tidak hanya itu, beberapa judul populer seperti Arknights: Endfield dan The Seven Deadly Sins: Origin sudah rilis global pada Januari 2026. Kami merangkum 9 game mobile yang diprediksi viral tahun ini, lengkap dengan informasi Rainbow Six Mobile global release date, gameplay, dan cara downloadnya.

Tentang Rainbow Six Mobile

Ubisoft Montreal menghadirkan Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile sebagai game tactical shooter free-to-play pertama dari franchise Rainbow Six yang dikembangkan khusus untuk platform mobile sejak Tom Clancy’s Rainbow Six: Shadow Vanguard. Game ini dirilis secara internasional pada 23 Februari 2026 untuk perangkat iOS dan Android. Berbeda dari port biasa, Rainbow Six Mobile dibangun dari awal dengan optimasi khusus untuk perangkat seluler, mengambil inspirasi dari Rainbow Six Siege namun dengan adaptasi gameplay yang disesuaikan untuk kontrol sentuh dan sesi permainan yang lebih singkat.

Rainbow Six Mobile menawarkan pengalaman kompetitif 5v5 multiplayer FPS dengan format klasik Attack vs Defense. Setiap pemain hanya mendapat satu nyawa per ronde, menciptakan intensitas tinggi dalam setiap keputusan taktis. Game ini menampilkan lebih dari 20 Operator yang dapat dipilih, termasuk nama populer seperti Ash, Mute, Dokkaebi, Thermite, dan Caveira. Sistem destruksi lingkungan menjadi elemen kunci, di mana pemain bisa menghancurkan dinding, pintu, lantai, dan langit-langit untuk membuka jalur baru atau mengubah sightline.

Gameplay dan Mekanik Rainbow Six Siege Mobile

Mekanik gameplay Rainbow Six Mobile berpusat pada koordinasi tim dan pengambilan keputusan strategis dalam pertempuran jarak dekat. Setiap ronde dimulai dengan fase persiapan, di mana tim Attacker menggunakan drone untuk mengintai lokasi musuh dan objektif, sementara tim Defender memasang Reinforced Walls, Barricades, dan gadget khusus untuk mempertahankan area. Game ini mengimplementasikan sistem material berlapis pada lingkungan, sehingga peluru menimbulkan reaksi berbeda saat menembus objek dengan material yang berbeda.

Rainbow Six Mobile saat ini menyediakan tiga mode permainan utama. Mode Bomb mengharuskan Attacker menemukan dan menjinakkan salah satu dari dua bom, sementara Defender mencegah pemasangan defuser atau menonaktifkannya setelah dipasang. Mode Team Deathmatch menawarkan pengalaman lebih kasual dengan sistem respawn, di mana tim pertama yang mencapai target eliminasi atau memiliki kill terbanyak saat waktu habis memenangkan pertandingan. Mode Ranked menggunakan format Bomb dalam best-of-five rounds dan mempengaruhi peringkat pemain dari Rookie IV hingga Master. Selain itu, mode Bomb Rush hadir dalam playlist Quickplay dengan format best-of-three yang lebih cepat, di mana posisi bom langsung terungkap sejak awal dan semua Operator dilengkapi defuser.

Rainbow Six Mobile Global Release Date

Rainbow Six Mobile diluncurkan secara global pada 23 Februari 2026 di seluruh dunia untuk iOS dan Android. Sebelum peluncuran global, game ini telah tersedia lebih dulu di beberapa wilayah seperti Polandia, Prancis, Kanada, dan Amerika Latin. Ubisoft membuka kampanye pre-registrasi dengan reward kosmetik berdasarkan milestone komunitas, mulai dari gun charm untuk 12 juta pre-registrasi hingga skin senjata utama untuk 20 juta pre-registrasi.

Cara Download Rainbow Six Mobile

Untuk memainkan Rainbow Six Mobile, pemain dapat mengunduh game melalui Google Play Store atau Apple App Store. Game ini membutuhkan iOS 16.0 atau lebih tinggi dengan perangkat yang memiliki chip A12 Bionic atau lebih baru. Ukuran download mencapai 3.1 GB. Setelah instalasi, pemain perlu menyelesaikan tutorial dasar untuk memahami mekanik Rainbow Six Mobile. Menghubungkan akun ke Ubisoft Connect memberikan reward khusus, termasuk Operator Dokkaebi secara gratis. Pemain dapat menyesuaikan kontrol sentuh melalui pengaturan HUD, sensitivitas, dan konfigurasi kamera, atau menggunakan controller pihak ketiga untuk pengalaman bermain yang lebih nyaman.

Tentang The Seven Deadly Sins: Origin

Netmarble mengembangkan The Seven Deadly Sins: Origin sebagai game open-world RPG yang mengadaptasi franchise manga dan anime populer karya Nakaba Suzuki yang telah terjual lebih dari 55 juta kopi secara global. Berbeda dari game gacha anime pada umumnya, Origin menghadirkan cerita original yang berdiri sendiri dengan Prince Tristan of Liones sebagai protagonis utama. Pemain tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang serial anime untuk menikmati alur cerita, meskipun fans lama akan menemukan karakter familiar dari berbagai timeline dan dimensi. Game ini dibangun menggunakan Unreal Engine 5 dengan dunia Britannia yang seamless, dari ibu kota Liones hingga reruntuhan kuno tanpa loading screen.

Gameplay dan Mekanik The Seven Deadly Sins: Origin

Sistem pertempuran The Seven Deadly Sins: Origin menggunakan mekanik real-time dengan tag-based combat yang memungkinkan pemain mengganti karakter secara bebas selama battle. Setiap hero memiliki normal attack, special attack, dan skill attack dengan cooldown berbeda, ditambah Ultimate Move yang menghasilkan animasi khas karakter. Pemain membentuk tim dari empat hero dengan kombinasi skill yang berubah tergantung senjata yang dilengkapi, di mana setiap karakter dapat menggunakan tiga senjata sekaligus yang mengubah gaya bertarung mereka.

Selain pertempuran, Origin menyediakan berbagai aktivitas eksplorasi. Pemain dapat menangkap monster menggunakan Potion of Charm untuk dijadikan pet, memancing di berbagai perairan dengan umpan spesifik, mengumpulkan bahan mentah dari tumbuhan dan mineral, serta crafting peralatan di Workbench. Sistem stamina membatasi kemampuan memanjat, berenang, dan gliding menggunakan perangkat kayu mirip Da Vinci, menciptakan tantangan dalam navigasi. Khususnya untuk versi PS5, DualSense controller menghadirkan haptic feedback yang berbeda untuk setiap aksi combat dan resistensi adaptif trigger saat memancing atau menggunakan ballista.

Tanggal Rilis The Seven Deadly Sins: Origin

The Seven Deadly Sins: Origin resmi diluncurkan lebih awal di PlayStation 5 dan Steam pada 16 Maret 2026 pukul 5 PM UTC. Peluncuran mobile di Google Play dan App Store menyusul seminggu kemudian pada 23 Maret 2026. Versi mobile membutuhkan iOS 15.0 atau lebih tinggi untuk perangkat Apple. Pre-registrasi memberikan berbagai reward termasuk karakter Tioreh, draw tickets, dan senjata Skyborne Gale Dual Swords.

Daya Tarik The Seven Deadly Sins: Origin

Daya tarik utama Origin terletak pada pengalaman open-world yang memberikan kebebasan eksplorasi tanpa batasan linear ketat. Britannia dirancang dengan bioma ekspansif, cuaca dinamis, dan detail lingkungan yang menghargai rasa ingin tahu pemain melalui hidden chest, secret encounter, dan environmental puzzle. Sistem multiplayer mendukung hingga lima pemain untuk menjelajah bersama, menyelesaikan dungeon kooperatif dengan mekanik elemental yang memerlukan koordinasi, atau mengalahkan world boss.

Model free-to-play Origin menggunakan sistem gacha dengan mata uang Star Memory untuk mendapatkan karakter dan equipment random. Sebagai contoh, paket in-app purchase berkisar dari IDR 15.696 untuk SSR Weapon Selection Pack hingga IDR 475.494 untuk Special Pickup Hero Pack dan Star Memory bundle. Costume dalam game bukan sekadar kosmetik, melainkan memberikan stat boost tambahan saat set lengkap dikumpulkan.

Tentang Arknights: Endfield

Hypergryph meluncurkan Arknights: Endfield sebagai spinoff dari game tower defense Arknights yang dirilis pada 2019. Berbeda dari pendahulunya, Endfield mengambil jalur action role-playing dengan elemen strategi real-time dalam dunia semi-terbuka. Game ini resmi dirilis pada 22 Januari 2026 untuk Android, iOS, PlayStation 5, dan Windows. Setting cerita berlangsung di planet Talos-II, di mana pemain berperan sebagai Endministrator dari Endfield Industries yang memimpin ekspansi peradaban manusia melewati wilayah berbahaya. Sebelum peluncuran, Endfield berhasil mencatat lebih dari 35 juta pre-registrasi di seluruh dunia.

Gameplay dan Mekanik Arknights: Endfield

Sistem pertempuran Endfield menggunakan mekanik real-time 3D action RPG yang menggantikan tower defense milik game original. Pemain mengendalikan tim beranggotakan empat Operator secara bersamaan dengan kemampuan switching karakter selama battle. Mekanik inti combat berpusat pada combo skill system yang menggunakan tiga skill gauge bersama untuk seluruh tim. Setiap Operator dapat mengonsumsi satu gauge untuk mengaktifkan tactical skill, dan gauge tersebut akan terisi kembali seiring waktu. Basic attack dibagi menjadi normal attack, drop attack, dodge pursuit, dan execution moves. Heavy attack dari basic attack secara langsung menambah segmen ke skill gauge sambil meningkatkan imbalance value musuh. Ketika imbalance gauge musuh terisi penuh, mereka memasuki imbalanced state yang menerima damage lebih besar.

Selain combat, Endfield menghadirkan sistem base-building bernama Automated Industrial Complex (AIC) yang menggabungkan eksplorasi dengan resource management mirip Factorio atau Satisfactory. Pemain mengumpulkan sumber daya dari mining node yang dihubungkan melalui zipline custom, kemudian memproses material di mesin khusus dan merutekannya lewat conveyor belt untuk crafting. Developer menargetkan rasio 50:50 antara elemen RPG dan factory building, meskipun pemain bebas menyesuaikan keseimbangan gameplay sesuai preferensi mereka. Sistem ini memerlukan budgeting dan routing listrik melalui Relay Tower dan Electric Pylon untuk mengaktifkan berbagai fasilitas produksi.

Tanggal Rilis Arknights: Endfield

Tanggal rilis Arknights: Endfield diumumkan pada ajang The Game Awards 2025 dan diluncurkan pada 22 Januari 2026. Pengumuman tersebut disertai dengan trailer musik original berjudul “Give Me Something” yang ditulis dan dibawakan khusus oleh OneRepublic. Sebelum peluncuran global, Hypergryph membuka Beta Test II pada Januari 2025 yang menghadirkan storyline yang dibangun ulang dengan cutscene dan animasi baru. Pada hari peluncuran, terjadi insiden teknis di mana pemain yang menghubungkan akun PayPal mereka melaporkan adanya pembayaran dalam berbagai jumlah dan mata uang berbeda. Merespons masalah tersebut, Hypergryph segera menonaktifkan fungsi PayPal dan melakukan refund untuk semua pembelian.

Daya Tarik Arknights: Endfield

Daya tarik utama Endfield terletak pada perpaduan unik antara action RPG combat dan factory simulation yang jarang ditemukan dalam game mobile. Endfield menggunakan versi modifikasi dari Unity engine yang menghasilkan visual memukau dengan detail lingkungan tinggi. Performa peluncuran game ini menunjukkan respons positif dari komunitas, terbukti dari pencapaian peringkat kedua di chart aplikasi gratis iOS App Store pada hari pertama. Game ini juga berhasil diunduh lebih dari 1 juta kali di Google Play Store dalam waktu singkat. Sistem AIC yang menawarkan offline production untuk gear dan consumable memberikan pengalaman berbeda dari gacha game pada umumnya, di mana progression items dapat diproduksi dengan cepat melalui pengembangan industrial complex yang dibangun pemain sendiri.

Tentang Valorant Mobile

Riot Games mengumumkan pengembangan versi mobile dari tactical shooter Valorant pada Juni 2021, empat tahun sebelum peluncuran pertamanya di China. Berbeda dari pendekatan port langsung, Riot bermitra dengan Lightspeed Studios milik Tencent untuk membangun ulang game dari awal dengan optimasi khusus perangkat mobile. Valorant Mobile resmi diluncurkan di China pada 19 Agustus 2025 untuk iOS dan Android, mencatat kesuksesan masif dengan 60 juta pre-registrasi. Game ini mempertahankan struktur inti 5v5 attack-and-defend dengan satu nyawa per ronde, menciptakan pengalaman taktis yang menekankan aim, positioning, dan teamwork daripada gerakan cepat.

Gameplay dan Mekanik Valorant Mobile

Mekanik pertempuran Valorant Mobile mengadopsi sistem counter-strafing dari versi PC, di mana pemain harus berhenti bergerak sebelum menembak untuk menghasilkan akurasi maksimal. Gerakan sambil menembak menghasilkan peluru yang tidak akurat, memaksa pemain mobile menyesuaikan gaya bermain dari shooter cepat seperti Call of Duty: Mobile atau PUBG Mobile. Versi mobile diluncurkan dengan 17 agent termasuk Brimstone, Jett, Phoenix, Sage, Sova, Viper, Cypher, Reyna, Killjoy, Breach, Omen, Raze, Skye, Yoru, Astra, Chamber, Neon, dan Iso. Agent yang tidak tersedia saat peluncuran meliputi KAY/O, Fade, Harbor, Gekko, Deadlock, Clove, Vyse, Tejo, dan Waylay.

Format pertandingan dipersingkat menjadi first-to-8 rounds dibanding 13 ronde di PC, menjaga durasi match sekitar 15-20 menit untuk sesi mobile. HUD dapat disesuaikan sepenuhnya, memungkinkan pemain memindahkan, mengubah ukuran, dan menyesuaikan transparensi setiap elemen. Dukungan gyroscope membantu pemain melakukan penyesuaian aim halus dan mengontrol recoil lebih efektif dari input sentuh saja. Sistem visual sound indicators menampilkan petunjuk on-screen yang menunjukkan arah suara musuh, mengatasi keterbatasan audio pada perangkat mobile.

Status Peluncuran Valorant Mobile

Setelah peluncuran China pada Agustus 2025, ekspektasi global release beralih ke Q1 2026 (Januari-Maret) berdasarkan timeline yang dipercepat. Riot Games belum mengumumkan tanggal pasti untuk peluncuran global, mengikuti filosofi “it’s ready when it’s ready” untuk memastikan kualitas. Game ini dioptimalkan untuk berjalan lancar pada perangkat dengan RAM 4GB, memungkinkan akses luas tanpa memerlukan smartphone flagship terbaru.

Daya Tarik Valorant Mobile

Daya tarik utama Valorant Mobile terletak pada kedalaman kompetitif yang jarang ditemukan di tactical shooter mobile. Game ini menyertakan replay system built-in, personalized training mode mirip Aim Lab untuk berlatih pre-firing dan clearing angles, serta kemampuan menonton pertandingan teman secara real-time. Riot Games dan Tencent mengumumkan investasi sebesar 1,5 miliar RMB (sekitar IDR 3.171.023,05 juta) selama tiga tahun untuk mengembangkan ekosistem esports Valorant Mobile di China. Valorant Mobile Show Cup 2025 telah digelar dengan partisipasi tim seperti Wolves dan All Gamers, menunjukkan potensi kompetitif game ini sejak fase awal.

Tentang Where Winds Meet

Dunia Wuxia pada abad ke-10 Tiongkok menjadi setting utama Where Winds Meet, sebuah action-adventure RPG yang dikembangkan oleh Everstone Studio dan diterbitkan oleh NetEase Games. Game ini berlatar belakang periode Five Dynasties and Ten Kingdoms, era penuh intrik politik dan pertempuran epik di mana pemain berperan sebagai pendekar pedang muda yang mengungkap misteri identitas dirinya. Sejak peluncuran versi PC dan PlayStation 5, game ini mencatat rating positif 88% di Steam dengan pencapaian lebih dari 250 ribu pemain bersamaan. Where Winds Meet menghadirkan dunia semi-terbuka dengan lebih dari 20 wilayah berbeda yang berubah seiring waktu, cuaca, dan tindakan pemain.

Gameplay dan Mekanik Where Winds Meet

Sistem pertempuran Where Winds Meet berpusat pada senjata Wuxia klasik dengan variasi luas. Pemain dapat menggunakan pedang, tombak, dual blades, rope dart, kipas, payung, mo blades, dan heng blades, di mana setiap jenis senjata dikaitkan dengan martial arts berbeda yang membentuk skill set dan gaya bertarung. Setiap senjata mampu mengeksekusi light attack, heavy attack dengan varian charged, martial art skills, special skills, dan dual-weapon skills yang terdiri dari weapon switch sekaligus serangan. Defensive maneuvers mencakup dodge, block, dan deflect, meskipun beberapa serangan musuh membawa batasan cara pertahanan menghadapinya yang ditandai dengan isyarat warna merah untuk serangan yang tidak bisa diblok dan emas untuk serangan yang tidak bisa diblok atau di-deflect.

Selain combat, pemain dapat menjalankan berbagai profesi seperti healer dan scholar, menyesuaikan penampilan karakter termasuk atribut fisik dan pakaian, serta berpartisipasi dalam aktivitas kasual seperti memainkan seruling di bawah pohon willow atau minum di bawah langit berlampu lentera. Mystic arts seperti Tai Chi berfungsi untuk melempar target, mengumpulkan daun di area tertentu, atau menciptakan riak air yang membuat ikan melompat. Sistem traversal memungkinkan pemain berlari di atap, meluncur di udara, atau menggunakan fast travel untuk navigasi cepat antar wilayah.

Status Peluncuran Where Winds Meet

Where Winds Meet meluncur secara global untuk PC dan PlayStation 5 pada 14 November 2025, diikuti peluncuran mobile untuk Android dan iOS pada 12 Desember 2025. Versi mobile mendukung cross-play dan cross-progression penuh, memungkinkan pemain mengakses data karakter, progress, dan pembelian lintas perangkat. Game ini mencapai 9 juta total pemain sejak peluncuran November dengan puncak lebih dari 250 ribu concurrent players di Steam. Dalam pasar global, Where Winds Meet mencapai 15 juta pemain pada Desember 2025 dan secara kumulatif mencapai 80 juta pemain pada Februari 2026.

Daya Tarik Where Winds Meet

Daya tarik Where Winds Meet terletak pada sistem NPC inovatif yang memungkinkan pemain berteman, memprovokasi, atau bahkan menjadi life coach bagi penduduk desa, menciptakan pengalaman imersif dalam dunia Wuxia yang hidup. Mode multiplayer mendukung hingga empat pemain untuk cooperative dungeon, guild activities termasuk guild wars dan raid, serta competitive duel. Model free-to-play menggunakan sistem gacha eksklusif untuk item kosmetik tanpa elemen pay-to-win, di mana pemain dapat menarik outfit, mount, hairstyle, dan efek visual khusus menggunakan Lingering Melody atau Resonating Melodies.

Tentang Ananta Mobile

NetEase Games Montreal bersama Naked Rain menghadirkan Ananta sebagai urban open world RPG free-to-play yang pertama kali diumumkan sebagai Project Mugen pada Gamescom 24 Agustus 2023. Game ini dikembangkan untuk PC, PlayStation 5, Android, dan iOS, menawarkan pengalaman bermain di Nova City yang memadukan kehidupan urban modern dengan elemen supernatural. Pemain berperan sebagai kapten baru dari task force khusus Anti-Chaos Directorate (ACD) yang bertugas menyelidiki anomali dan melawan ancaman misterius bernama Chaos. Sejak rebranding dari Project Mugen menjadi Ananta pada November 2024, game ini berhasil mencatat 14.329.744 pre-registrasi global dan meraih Japan Game Awards 2025 Future Division untuk kategori game paling dinanti.

Gameplay dan Mekanik Ananta Mobile

Sistem traversal Ananta mengadopsi mekanik 3C (Character, Camera, Control) yang memberikan kebebasan penuh untuk mencapai lokasi mana pun dalam pandangan. Pemain dapat berenang, berlari, mengendarai sepeda atau mobil, memanjat dinding, melakukan parkour, hingga berayun antar gedung pencakar langit menggunakan tali atau appendages mirip Marvel’s Spider-Man dan Alex Mercer dari franchise Prototype. Pergerakan bersifat fast-paced tanpa memerlukan stamina, dengan beberapa karakter memiliki gaya traversal unik seperti Taffy yang dapat mengubah palunya menjadi sepeda.

Combat system mengusung kebebasan kreatif yang terinspirasi dari film action, memungkinkan pemain memanfaatkan objek lingkungan seperti papan golf atau tempat sampah sebagai senjata improvisasi. Pemain dapat mengambil senjata musuh selama pertempuran untuk merasakan gaya bertarung berbeda, sementara sistem dodge dan block yang presisi membuka peluang counterattack. Dalam pertempuran boss dan event besar, pemain dapat beralih antara tim beranggotakan empat karakter yang masing-masing memiliki stats dan abilities berbeda.

Aspek eksplorasi diperkaya dengan interactive hotspots di seluruh peta seperti mengelus kucing di taman atau menghadapi bentrokan geng. NPC menampilkan perilaku intelligent dan lifelike yang membuat kota terasa hidup, dengan tindakan pemain seperti membantu deliveryman menyelesaikan pesanan akan membuka komisi baru di interaksi berikutnya. Ananta mengonfirmasi tidak menggunakan sistem gacha untuk karakter pada 2025, artinya pemain dapat memperoleh karakter melalui progres game. Monetisasi difokuskan pada aspek customizable seperti outfit, kendaraan, dan rumah.

Status Peluncuran Ananta Mobile

Ananta belum mengumumkan tanggal rilis resmi, namun diprediksi memiliki release window pada 2026 setelah menyelesaikan Closed Beta Test pertama di PC pada Januari 2026. Game ini dapat dimainkan di Tokyo Game Show 2025 yang berlangsung 25-28 September, memberikan pengalaman hands-on untuk storyline dan exploration gameplay.

Daya Tarik Ananta Mobile

Pendekatan anti-gacha untuk karakter menjadikan Ananta berbeda dari kompetitor genre serupa, memungkinkan semua pemain mengalami cerita lengkap tanpa terkunci paywall. Sistem outfit bukan sekadar kosmetik namun dapat dibeli menggunakan in-game currency, sementara vehicle variety mencakup transportasi publik seperti subway dan bus hingga helikopter.

Tentang Palworld Mobile

Kolaborasi antara Pocketpair dan Krafton membawa fenomena survival creature-collecting Palworld ke platform mobile. PUBG Studios, anak perusahaan Krafton yang bertanggung jawab atas PUBG: Battlegrounds, menangani pengembangan versi mobile dengan pengalaman sebelumnya dalam mengadaptasi game ke perangkat seluler. Pengumuman resmi menyebutkan bahwa Palworld Mobile saat ini berada dalam fase Alpha Test dan belum diluncurkan secara resmi. Berbeda dari port sederhana, tim pengembang berkomitmen membuat versi mobile yang tetap setia pada pengalaman PC dan konsol sambil dioptimalkan khusus untuk perangkat mobile.

Gameplay dan Mekanik Palworld Mobile

Adaptasi mobile Palworld mempertahankan elemen inti seperti menangkap, mengoleksi, melatih, dan bertarung dengan Pals. Sistem crafting dan survival open-world tetap hadir, memungkinkan pengalaman Palworld dibawa ke mana saja. Krafton mengisyaratkan bahwa versi mobile akan menawarkan pengalaman gameplay baru melalui strategic battle, menunjukkan sistem pertempuran berbasis skill yang dirancang untuk kontrol sentuh. Pemain perlu memanfaatkan tim Pal dan kemampuan mereka secara taktis, mempertimbangkan berbagai faktor seperti elemen Pal selama combat dan eksplorasi.

Antarmuka touchscreen smartphone menghadirkan tantangan baru bagi developer. Pemain veteran dapat menggunakan UI Vanilla Palworld yang disesuaikan untuk interaksi layar sentuh, seperti memilih Pal dengan menggeser kiri atau kanan di sisi kiri bawah layar. Khususnya, Palworld Mobile tidak mengadopsi model live service, artinya pemain dapat membeli game menggunakan biaya satu kali tanpa langganan berbayar[263]. Model ini mengurangi ketergantungan pada battle pass dan konten seasonal.

Status Peluncuran Palworld Mobile

Krafton belum mengumumkan tanggal rilis definitif untuk Palworld Mobile, namun game ini diprediksi akan diluncurkan pada 2026[263]. Gameplay reveal pertama dijadwalkan pada 13 November 2025 di acara G-Star 2025 di BEXCO, Busan, Korea Selatan[263]. Presentasi tidak berlangsung di balik pintu tertutup, sehingga peserta dan media dapat membagikan footage serta kesan secara online. Krafton diharapkan merilis global teaser trailer untuk Palworld Mobile menyusul showcase tersebut.

Daya Tarik Palworld Mobile

Model pembelian satu kali menjadi pembeda utama Palworld Mobile dari mayoritas game mobile yang menggunakan sistem free-to-play dengan microtransaction agresif. Pengalaman portabel memungkinkan pemain menikmati mekanik survival, base building, dan Pal battles dalam sesi lebih singkat namun tetap mendalam. Peluncuran Palworld Mobile menjadi bagian dari ekspansi franchise yang lebih besar pada 2026, bersamaan dengan Palworld 1.0 dan spinoff Palworld: Palfarm.

Tentang Neverness to Everness

Hethereau menjadi panggung utama Neverness to Everness, sebuah metropolis futuristik di mana anomali supernatural berdampingan dengan kehidupan urban sehari-hari. Hotta Studio mengembangkan game open-world RPG free-to-play ini dengan setting pemain sebagai Appraiser dari Bureau of Anomaly Control yang ditugaskan menyelidiki fenomena misterius di seluruh kota. Berbeda dari gacha open-world pada umumnya, NTE menempatkan pemain di Eibon, cabang anomaly hunters yang kekurangan dana namun berusaha keras mengatasi gangguan supernatural. Game ini diluncurkan secara global pada 29 April 2026 untuk PlayStation 5, Android, iOS, dan PC, seminggu setelah peluncuran China.

Gameplay dan Mekanik Neverness to Everness

Sistem Esper Cycle membentuk inti mekanik pertempuran NTE dengan enam elemen yang memicu reaksi unik ketika elemen bersebelahan dikombinasikan. Setiap karakter memiliki Normal Attack, Skill, dan Ultimate sebagai fondasi serangan, ditambah mekanik Parrying yang dapat mengubah arah pertempuran jika dilakukan tepat waktu. Pemain membangun tim beranggotakan empat karakter dengan kemampuan switching selama combat untuk memicu Esper Cycle reaction yang memberikan keuntungan taktis berbeda, mulai dari damage area hingga burst damage besar setelah delay.

Eksplorasi Hethereau diperkaya dengan kustomisasi kendaraan yang memengaruhi handling dan performa, memungkinkan pemain melesat menembus jalanan sibuk atau menggunakan Ghost Train untuk melintasi Anomaly spaces. Selain combat dan traversal, NTE menghadirkan elemen life simulation seperti mengelola bisnis toko, membeli dan mendekorasi properti, hingga street races. Pemain bahkan dapat terlibat dalam aktivitas kasual seperti bermain mahjong online atau bergabung dalam band dan perform layaknya episode anime musik.

Status Peluncuran Neverness to Everness

Tanggal peluncuran global NTE dikonfirmasi pada 29 April 2026 setelah menyelesaikan Co-Ex Test yang berlangsung dari 6 hingga 20 Februari. Pre-registrasi telah melampaui 25 juta pendaftaran, menjamin pemain mendapatkan 30.000 Beetle Coins, 20 Elite Hunter Guides, dan 5 Fabricated Dice saat peluncuran. Milestone berikutnya di 30 juta registrasi akan membuka karakter A-Class Haniel, sementara jika akun media sosial NTE mencapai 5 juta followers, pemain akan menerima glider eksklusif Officer Whisker.

Daya Tarik Neverness to Everness

Sistem gacha NTE menghilangkan frustrasi 50/50, menjamin setiap karakter S-tier yang ditarik dari limited banner adalah featured unit. Hard pity ditetapkan di 90 pulls, dengan pengalaman beta menunjukkan generositas sistem melalui perolehan tiga karakter S-tier dalam sekitar 110 pulls. Side quest dirancang dengan kreativitas tinggi, menghadirkan misi seperti shifting perspektif dari 3D ke 2D untuk memecahkan misteri atau bergabung dalam band, menciptakan pengalaman yang terasa seperti standalone chapters dibanding sekadar filler progression.

Tentang Outlast Mobile

The Hidden Ones hadir sebagai game mobile 3D action-fighting yang terinspirasi dari seni bela diri dan legenda mitologi. Berbeda dari ekspektasi game horror, judul ini merupakan adaptasi dari franchise martial arts The Outcast dengan kolaborasi resmi Bruce Lee Estate yang mengintegrasikan spirit dan filosofi legendarisnya ke dalam gameplay. Game ini dikembangkan untuk platform mobile Android dan iOS, menghadirkan estetika martial arts Timur dengan elemen urban myth kuno.

Gameplay dan Mekanik Outlast Mobile

Sistem pertempuran berpusat pada high-resolution movement dengan gambar realistis. Pemain dapat menikmati dua mode berbeda: story mode dengan alur cerita menarik yang diperkaya cutscene sinematik dan animasi berkualitas, serta mode challenge PVP untuk pertarungan online. Boss mechanics bervariasi mencerminkan chapter berbeda dari storyline martial arts mitologi, dengan boss yang semakin kuat seiring progres pemain. Khususnya, sistem action roulette memungkinkan integrasi skill karakter lain untuk keuntungan taktis selama combat.

Status Peluncuran Outlast Mobile

Berdasarkan informasi di Steam, The Hidden Ones masih berstatus “Coming soon” tanpa tanggal rilis pasti. Game ini akan tersedia untuk mobile platforms dengan sistem yang belum diumumkan secara detail.

Daya Tarik Outlast Mobile

Fokus pada fair competitive play dengan kebijakan zero-tolerance terhadap cheating menjadi nilai inti pengembangan. Level design yang indah dan cutscene bergaya sinematik menciptakan imersi mendalam dalam aksi martial arts.

Kesimpulan

Tahun 2026 benar-benar menghadirkan pilihan game mobile yang luar biasa beragam. Dari tactical shooter seperti Rainbow Six Mobile dan Valorant Mobile, open-world RPG seperti The Seven Deadly Sins: Origin dan Where Winds Meet, hingga survival creature-collecting Palworld Mobile, semuanya menawarkan pengalaman berbeda yang disesuaikan untuk perangkat mobile. Dengan pencapaian puluhan juta pre-registrasi dan inovasi gameplay yang memecahkan batasan platform mobile, deretan game ini membuktikan industri mobile gaming terus berkembang pesat. Sekarang saatnya kamu memilih game mana yang paling sesuai dengan preferensi dan mulai petualangan mobile gaming di 2026!