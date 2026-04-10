10 Game Terbaru 2026 untuk PC, PlayStation & Xbox

Tahun 2026 menjanjikan deretan game terbaru yang tidak hanya menghibur penggemar game ps 4, tetapi juga pemain PC dan Xbox dengan pengalaman gaming yang lebih immersive. Industri game global terus berkembang dengan menghadirkan berbagai genre, mulai dari action-adventure, horor, hingga RPG modern yang siap memukau jutaan gamer di seluruh dunia.

Artikel ini akan membahas 10 game terbaik 2026 yang wajib masuk dalam daftar wishlist Anda. Sebagai contoh, Grand Theft Auto 6 dan Resident Evil Requiem menawarkan gameplay yang revolusioner, sementara Fable dan Monster Hunter Stories 3 mengajak Anda menjelajahi dunia fantasi yang menakjubkan.

Game Action-Adventure Terbaik 2026

Genre action-adventure mendominasi lineup game 2026 dengan dua judul blockbuster yang membawa pengalaman berbeda. Kedua game ini menawarkan open-world yang masif dengan sistem gameplay yang dirancang untuk memberikan kebebasan eksplorasi maksimal bagi pemain.

Grand Theft Auto 6

Rockstar Games akhirnya merilis Grand Theft Auto VI pada 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Game ini menandai kembalinya franchise ke Vice City, kota fiksi yang terinspirasi dari Miami, namun kali ini berlatar waktu modern dalam negara bagian fiksi bernama Leonida yang berbasis Florida.

GTA 6 memperkenalkan sistem dual protagonist untuk pertama kalinya dengan Jason Duval dan Lucia Caminos sebagai karakter utama. Lucia menjadi protagonis perempuan pertama yang tidak opsional dalam seri ini, yang sebelumnya dipenjara di Leonida Penitentiary setelah berjuang untuk keluarganya dari Liberty City. Jason adalah mantan tentara yang bekerja untuk pengedar narkoba lokal di Leonida Keys. Kisah mereka terinspirasi dari duo kriminal terkenal Bonnie dan Clyde, di mana mereka terjebak dalam konspirasi besar setelah perampokan bank yang gagal.

Map game ini mencakup setidaknya lima county dan beberapa kota, dengan estimasi hampir dua kali lipat ukuran map GTA V. Lokasi yang dikonfirmasi termasuk Vice City, Grassrivers (Everglades), Leonida Keys (Florida Keys), Port Gellhorn, Ambrosia, dan Mount Kalaga National Park. Game ini diklaim akan menampilkan lebih dari 700 toko dan lokasi yang bisa dimasuki, termasuk nightclub, motel, restoran, mall yang bisa dieksplorasi sepenuhnya, gedung pencakar langit, dan Vice City Metro Station.

Sistem gameplay mengadopsi dialog interaction system dari RDR2, dengan prompt seperti ‘Greet, Threaten, Rob’ yang muncul dalam encounter dinamis. Pemain dapat membawa maksimal dua senapan dan dua pistol sekaligus, sementara senjata lain disimpan di bagasi kendaraan. Wanted level 6-star kembali hadir dengan AI polisi yang lebih advanced, termasuk delayed response times dan opsi untuk menyerah.

Crimson Desert

Pearl Abyss meluncurkan Crimson Desert pada 19 Maret 2026 untuk macOS, PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S. Game ini terjual 2 juta unit dalam 24 jam pertama, mencapai 3 juta kopi empat hari setelah rilis, dan 4 juta kopi dalam dua minggu. Kesuksesan ini membuktikan ambisi Pearl Abyss untuk bersaing dengan judul AAA besar.

Game ini berlatar di benua fiksi Pywel, sebuah dunia high fantasy yang dipengaruhi berbagai konflik dan kekuatan misterius. Pemain mengendalikan Kliff, anggota Greymanes, yang harus menavigasi lanskap yang dipenuhi faksi rival dan makhluk berbahaya. Cerita berfokus pada perjalanan Kliff untuk bersatu kembali dengan rekan-rekannya (Oongka, Yann, dan Naira) setelah serangan devastasi dari musuh bebuyutan mereka, Black Bears.

PR director Pearl Abyss, Will Powers, menyatakan map Crimson Desert lebih besar dari Skyrim dan Red Dead Redemption 2. Game ini menjanjikan lima region terpisah dalam satu benua masif yang dipenuhi interaksi NPC unik, aktivitas, puzzle yang rewarding, dan side quest yang engaging. Meskipun bukan RPG murni, game ini tetap memiliki elemen RPG yang mengingatkan pada Dragon’s Dogma 2. Pemain dapat menunggangi naga, mech, beruang, kuda, dan banyak mount lainnya yang belum diungkap.

Sistem combat didukung BlackSpace Engine proprietary, menggabungkan combo attacks, environmental traversal, dan magic. Selain pertempuran, Pywel menawarkan berbagai aktivitas seperti fishing, cooking, crafting, dan hunting. Tim pengembang terinspirasi dari Sicily, Italia untuk membangun game world, mempelajari arsitektur historis dan lanskap alam unik untuk memberikan kedalaman pada benua Pywel.

Game Horor dan Survival yang Wajib Dimainkan

Februari 2026 menjadi bulan yang sibuk untuk penggemar horor dan survival, dengan dua judul besar yang dirilis dalam rentang waktu yang berdekatan. Kedua game ini menawarkan pendekatan berbeda terhadap genre survival, satu berfokus pada teror psikologis klasik sementara yang lain mengusung aksi Soulslike yang brutal.

Resident Evil Requiem

Capcom merayakan 30 tahun franchise Resident Evil dengan merilis Resident Evil Requiem pada 27 Februari 2026 untuk PS5, Xbox Series X/S, PC, dan Nintendo Switch 2. Game ini menandai instalmen kesembilan dalam seri utama, membawa pemain kembali ke Raccoon City melalui perspektif dua protagonis dengan gaya bermain yang kontras.

Grace Ashcroft, analis FBI yang baru diperkenalkan, berfokus pada stealth dan puzzle solving. Karakter ini memiliki koneksi dengan Alyssa Ashcroft dari Resident Evil Outbreak, mencari kebenaran tentang kematian ibunya sambil menyelidiki kejadian misterius di Raccoon City. Di sisi lain, Leon S. Kennedy kembali dengan porsi cerita yang cukup besar, membawa gameplay action-survival dengan combat intens.

Penggunaan RE Engine versi terbaru menjanjikan pencahayaan fotorealistik yang menciptakan atmosfer mencekam, khususnya saat menjelajahi area hotel yang ditinggalkan di Raccoon City. Capcom mengarahkan waralaba ini kembali ke survival horror yang lebih lambat dan menegangkan, menempatkan penekanan pada atmosfer, desain suara, dan penceritaan lingkungan daripada adegan aksi yang berat.

Gameplay menekankan manajemen sumber daya yang ketat, di mana item tidak mudah tersedia dan setiap keputusan harus dipikirkan secara strategis. Pemain dapat berpindah antara perspektif orang pertama dan ketiga sesuai kebutuhan, menambah fleksibilitas dalam menghadapi situasi berbeda. Pendekatan ini selaras dengan entri awal seri, menarik bagi pemain yang mencari pengalaman horor yang lebih terkendali.

Nioh 3

Team Ninja meluncurkan Nioh 3 pada 6 Februari 2026 untuk PlayStation 5 dan PC via Steam. Game ini mengikuti cerita Tokugawa Takechiyo, cucu dari Tokugawa Ieyasu, yang berjuang melawan yokai dan makhluk supernatural untuk naik ke posisi Shogun.

Cerita dimulai pada tahun 1622 di Edo Castle, ketika adik Takechiyo bernama Tokugawa Kunimatsu, yang dikonsumsi kebencian terhadap suksesi kakaknya, jatuh ke dalam kegelapan. Diberdayakan oleh kekuatan jahat, Kunimatsu memimpin gerombolan yokai dalam serangan sengit terhadap Takechiyo, mengubah era damai menjadi neraka. Melalui kekuatan misterius dari guardian spirit Kusanagi, Takechiyo melampaui waktu untuk mengubah takdir dan menyelamatkan Jepang.

Game ini memperkenalkan dua gaya bermain berbeda yang dapat ditukar secara dinamis. Gaya Samurai serupa dengan game Nioh sebelumnya, memiliki akses ke tiga stance senjata dengan sistem Ki Pulse untuk mengembalikan stamina setelah melakukan combo. Sebaliknya, gaya Ninja lebih cepat dan fokus pada evasion, unggul dalam serangan udara dan serangan jarak jauh. Alih-alih Ki Pulse, gaya Ninja menggunakan ‘Mist’ yang memungkinkan pemain menciptakan klon diri untuk mengalihkan perhatian musuh.

Berbeda dari pendahulunya, Nioh 3 kurang linear dan menampilkan ruang eksplorasi yang lebih besar. Pemain dapat menemukan points of interest untuk menyelesaikan side quest atau combat challenge opsional. Game ini mencakup berbagai era dan wilayah, termasuk Edo Castle, wilayah Tōtōmi selama periode Sengoku, serta Kyoto dari periode Heian.

Petualangan Seru di Dunia Fantasi

Dunia fantasi menjadi latar belakang dua RPG yang menawarkan pengalaman berbeda namun sama-sama menawan. Salah satu membawa pemain kembali ke Albion dengan sistem moral choices yang ikonik, sementara yang lain mengajak bertualang bersama monster dalam sistem turn-based yang penuh strategi.

Fable

Playground Games menghadirkan reboot Fable dengan gameplay teaser yang dirilis pada 19 Februari 2026. Game ini dijadwalkan rilis pada Autumn 2026 untuk Xbox Series X|S, Windows, dan PlayStation 5 . Sebagai first-party Microsoft game, Fable tersedia day one di Xbox Game Pass .

Berlatar di dunia fiksi Albion, pemain memulai perjalanan sebagai anak kecil yang menemukan kekuatan heroik sejak dini. Setelah time jump, cerita berlanjut dengan karakter dewasa di desa Briar Hill ketika seorang stranger mengubah nenek sang hero dan seluruh desa menjadi batu. Kejadian ini memicu perjalanan untuk menyelidiki apa yang terjadi sambil menjelajahi map secara bebas, termasuk desa-desa selatan, wilayah utara, hingga ibukota Bowerstone yang menampung Fairfax Castle dan Heroes’ Guild.

Sistem morality kembali hadir dengan witnessed actions dan reputation yang membentuk reaksi karakter serta dunia, mempengaruhi narrative outcomes dan pengalaman player character. Gameplay meluas melampaui combat dan quest, mencakup world interaction seperti membangun rumah, memiliki berbagai properti, membentuk relationship termasuk romance dan marriage. Game ini menampilkan lebih dari seribu NPC yang dibuat secara handcrafted dan individually voice acted, dengan setiap rumah dapat dimasuki.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom merilis Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection pada 13 Maret 2026 untuk Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, dan PC via Steam. Game ini mendapat sambutan positif dengan rekomendasi 90% dari OpenCritic.

Cerita berlatar 200 tahun setelah Monster Hunter Stories 2, ketika Rathalos dianggap punah dan fenomena Crystal Encroachment mengancam mengubah daratan serta makhluk hidup menjadi kristal tak bernyawa atau mutan gila. Ketegangan meningkat antara kerajaan Azuria dan Vermeil setelah kelahiran twin Rathalos yang membawa tanda Skyscale Rathalos, pertanda malapetaka yang menyebabkan perang saudara 200 tahun lalu. Pemain berperan sebagai pewaris Azuria yang bermitra dengan Eleanor, putri Vermeil, untuk menghentikan ancaman dan mencegah perang.

Sistem Habitat Restoration menjadi fitur gameplay utama yang memungkinkan pemain melepaskan monster yang menetas kembali ke habitat untuk merevitalisasi populasi yang terancam punah. Melepaskan lebih banyak monster meningkatkan Ecosystem Rank habitat, memudahkan pemain mendapatkan Monsties dengan kemampuan powerful. Sistem ini juga memungkinkan kelahiran Dual-Element Monsties dengan penampilannya yang drastis berbeda dari counterpart reguler. Sebagai contoh, menempatkan monster elemen Thunder seperti Zinogre di habitat berbasis api dapat menghasilkan Monstie yang menggunakan skill Thunder dan Fire sekaligus.

Combat turn-based menggunakan sistem rock-paper-scissors yang diperluas, dengan skill terikat pada stamina untuk mendorong penggunaan frequent. Wyvernsoul Gauge memungkinkan pemain melakukan Synchro Rush yang menggabungkan serangan empat anggota party untuk damage masif.

Game Aksi Spionase dan RPG Modern

Mei dan April 2026 menghadirkan dua game dengan tema modern yang berbeda, memadukan aksi spionase klasik dengan petualangan sci-fi futuristik. Kedua judul ini menawarkan pendekatan gameplay inovatif yang melampaui sekadar tembak-menembak konvensional.

007 First Light

IO Interactive, studio di balik franchise Hitman, merilis 007 First Light pada 27 Mei 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, dan PC via Steam dan Epic. Game ini awalnya dijadwalkan rilis 27 Maret namun ditunda dua bulan. Sebagai game James Bond pertama setelah kegagalan komersial 007 Legends (2012), proyek ini menandai kebangkitan franchise dalam format video game.

Game ini menceritakan origin story Bond yang digambarkan sebagai agen MI6 berusia 26 tahun yang belum berpengalaman, diperankan oleh Patrick Gibson. Berbeda dari game Bond sebelumnya, karakter ini tidak berdasarkan aktor film manapun, melainkan versi digital original yang dibuat khusus untuk gaming. Misi pertamanya akan menentukan apakah dia layak mendapat status 00 dan license to kill yang ikonik.

Gameplay menekankan kebebasan memilih pendekatan stealth atau combat terbuka dengan momentum yang lebih cepat dibanding Hitman. IO Interactive mengambil inspirasi dari freeflow combat system di Batman: Arkham series dan action setpiece destruktif dari Uncharted series. Fokus game ini pada infiltrasi, investigasi, dan penyadapan informasi, di mana pemain “berperan sebagai spy, bukan assassin”. Fitur kendaraan yang bisa dikendarai menjadi tantangan besar bagi studio yang sebelumnya tidak pernah mengimplementasikan mekanik ini.

Pragmata

Capcom meluncurkan IP baru Pragmata lebih awal dari jadwal, tepatnya 17 April 2026, yang semula direncanakan 24 April. Game sci-fi action-adventure ini tersedia untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, dan PC.

Berlatar di stasiun penelitian bulan, pemain mengendalikan Hugh Williams, astronaut yang terpisah dari timnya akibat gempa bulan. Diana, android berbentuk gadis muda dengan kemampuan hacking, menyelamatkan Hugh dan mereka bekerja sama melarikan diri dari fasilitas yang dikuasai AI jahat. Stasiun ini menampilkan lingkungan kota palsu yang dihasilkan AI, seperti replika New York yang terasa janggal dan dirancang untuk membuat pemain tidak nyaman.

Sistem gameplay menggabungkan shooting dan hacking secara simultan, di mana Diana meretas armor musuh melalui interface grid sementara Hugh menembak titik lemah yang terekspos. Pemain harus menggerakkan Hugh dengan analog kiri sambil menavigasi hack interface, menciptakan tantangan split-focus yang menuntut koordinasi tinggi.

Pilihan Game Menarik Lainnya di 2026

Dua franchise legendaris yang sempat lama vakum akhirnya bangkit kembali dengan instalmen terbaru yang siap memanjakan penggemar lama sekaligus menarik pemain baru. Kedua judul ini merepresentasikan komitmen developer untuk menghidupkan kembali seri ikonik dengan pendekatan modern namun tetap mempertahankan esensi yang membuat mereka dicintai.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom menghadirkan Onimusha: Way of the Sword sebagai instalmen mainline pertama dalam seri sejak Onimusha: Dawn of Dreams pada 2006. Game ini dijadwalkan rilis pada 2026 untuk PS5, Xbox Series X|S, dan PC via Steam. Berbeda dari game Onimusha sebelumnya, instalmen terbaru ini memindahkan aksi ke periode Edo di Kyoto yang diselimuti awan Malice penuh kedengkian.

Pemain mengendalikan Miyamoto Musashi, seorang samurai yang dimodelkan berdasarkan Toshiro Mifune, aktor aksi samurai legendaris. Capcom menghabiskan waktu dua tahun untuk negosiasi dengan Mifune Productions guna mengamankan lisensi penggunaan penampilannya dalam game. Musashi dilengkapi dengan Oni Gauntlet, artefak mistis yang memberikan kekuatan untuk membunuh Genma, monster dari dunia bawah.

Sistem combat dirancang untuk lebih deliberate, mengharuskan pemain mengobservasi gerakan lawan dan menentukan timing setiap serangan. Musashi dapat melakukan parry berkepanjangan untuk ‘mengarahkan’ musuh jatuh ke arah tertentu, atau masuk ke stance guard yang memblokir serangan dari semua arah. Striking dan parrying menguras stamina lawan, memungkinkan penggunaan Break Issen yang langsung mengeksekusi musuh dengan cara memotong anggota tubuh mereka.

Game ini memiliki tiga jenis soul: kuning untuk replenish health, merah untuk membeli upgrade, dan biru untuk menggunakan Oni Armaments yang memberikan damage besar. Meskipun sebagian besar linear, Way of the Sword juga menampilkan area terbuka dan side quest. Durasi gameplay diperkirakan sekitar 20 jam.

Gears of War: E-Day

The Coalition bersama People Can Fly mengembangkan Gears of War: E-Day, prequel yang berlatar 14 tahun sebelum game original. Game ini dikonfirmasi tetap rilis pada 2026 untuk Xbox Series X|S dan PC. John DiMaggio dan Carlos Ferro kembali menyuarakan Marcus Fenix dan Dom Santiago.

E-Day mengeksplorasi origin story persaudaraan kedua karakter saat mereka menghadapi Emergence Day, serangan masif Locust Horde yang muncul dari bawah tanah. Berlokasi di kota Kalona, game ini menampilkan Marcus dan Dom sebagai tentara muda yang vulnerable dan belum berpengalaman. Fokus pada horor menjadi prioritas, dengan Locust Drones didesain ulang agar terlihat lebih intimidating. Game ini akan tersedia day one di Xbox Game Pass dan dibangun menggunakan Unreal Engine 5.

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi tahun yang luar biasa untuk gaming dengan 10 judul berkualitas tinggi yang siap memukau pemain di berbagai platform. Mulai dari dunia open-world GTA 6 yang masif, horor mencekam Resident Evil Requiem, hingga kebangkitan franchise legendaris seperti Onimusha dan Gears of War, setiap game menawarkan pengalaman unik yang layak ditunggu.

Sebagai contoh, pemain yang menyukai action-adventure dapat menikmati Crimson Desert, sementara penggemar RPG dapat memilih antara Fable atau Monster Hunter Stories 3. Dengan beragam genre dan gameplay inovatif, wishlist gaming Anda tidak akan pernah terasa cukup. Bersiaplah untuk petualangan yang tak terlupakan sepanjang tahun ini.