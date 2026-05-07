Review Pragmata PC 2026: Sci-Fi Capcom Penuh Cacat

Pragmata game review kali ini membahas karya sci-fi terbaru Capcom yang dirilis 17 April dengan harga £49.99.

Game third-person shooter ini membawa kita ke masa depan dekat, tepatnya di stasiun penelitian Delphi di permukaan bulan yang bereksperimen dengan teknologi printing 3D canggih menggunakan Lunafilament.

Selama 12-15 jam runtime, kita akan mengikuti perjalanan Hugh dan Diana dalam petualangan yang memadukan aksi menembak dengan mekanik hacking unik.

Meskipun cerita sci-fi-nya cukup predictable, hubungan emosional kedua karakter utama berhasil menghangatkan hati.

Tersedia di PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, dan Switch 2, Pragmata menawarkan gameplay yang segar namun juga memiliki beberapa kelemahan teknis.

Mari kita bedah lebih dalam apa yang membuat game ini istimewa sekaligus penuh cacat.

Apa Itu Pragmata dan Siapa Yang Cocok Memainkannya?

Konsep Dasar Game Sci-Fi Capcom

Pada dasarnya, Pragmata adalah action-adventure sci-fi dengan twist hacking yang menjadi pembeda utamanya. Kita mengontrol Hugh Williams, seorang anggota tim investigasi yang dikirim ke Cradle, stasiun penelitian bulan milik Delphi Corporation yang tiba-tiba kehilangan kontak dengan Bumi. Fasilitas ini meneliti Lunafilament, material yang dapat diprogram untuk mem-fabrikasi hampir semua hal jika diberi data yang tepat.

Gempa bulan yang tidak terduga memisahkan Hugh dari timnya, meninggalkannya sendirian di tengah robot-robot yang dikendalikan IDUS, AI stasiun yang sudah berubah hostile. Satu-satunya bantuan datang dari Diana, android berbentuk gadis kecil yang lahir dari Lunafilament itu sendiri. Keduanya harus bekerja sama untuk memperbaiki IDUS dan menemukan jalan kembali ke Bumi.

Yang membuat pragmata game review ini menarik adalah konsep buddy-action dimana kita mengontrol dua karakter berbeda dengan satu controller. Hugh menangani aspek shooting dengan arsenal senjata sci-fi, sementara Diana meretas musuh secara real-time untuk membuka kelemahan mereka. Ini bukan sekadar third-person shooter biasa, melainkan puzzle shooter yang mengharuskan kita multitasking antara menembak dan hacking secara bersamaan.

Target Pemain dan Platform (PC, PS5, Switch 2)

Game ini tersedia di PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, dan Nintendo Switch 2. Untuk PS5, tersedia dua mode: Frame Rate yang locked di 60fps hampir flawless, dan Resolution yang tetap target 60fps dengan ray tracing namun turun ke mid-50s saat pertempuran chaotic.

Pragmata cocok untuk pemain yang menyukai story-driven games dengan mekanik unik, bukan yang mencari straightforward shooter. Jika tertarik dengan relationship-driven narrative seperti The Last of Us namun dengan twist sci-fi yang lebih optimistic, game ini pas. Learning curve mekanik hacking memang cukup steep di awal, tapi begitu click, pengalamannya sangat memuaskan.

Ekspektasi vs Realitas Pragmata

Setelah diumumkan bersamaan PlayStation 5 di 2020 dengan trailer yang menjanjikan aksi sci-fi mengkilap, ekspektasi terhadap pragmata capcom game review sangat tinggi. Penantian panjang akhirnya terbayar dengan gameplay yang benar-benar unik. Game ini terasa seperti throwback ke era PS360 namun dengan mekanik modern yang menyegarkan.

Durasi 9-15 jam terasa padat tanpa padding berlebihan. Dengan harga yang lebih rendah dari standar game AAA saat ini, value proposition-nya solid.

Sistem Hack-and-Shoot: Gameplay Unik Yang Memukau

Cara Kerja Mekanik Hacking Diana

Inti dari sistem pertempuran Pragmata terletak pada mekanik hacking real-time yang dikontrol Diana. Saat Hugh membidik musuh, grid holografik muncul di layar dimana kita harus memandu kursor mencapai kotak hijau. Ini bukan sekadar minigame button-mashing, melainkan platform untuk memilih pendekatan taktis.

Grid tersebut berisi blue nodes yang jika dilewati akan memperpanjang window vulnerability musuh dan meningkatkan damage output. Diana memerlukan line of sight untuk menyelesaikan hack, karena full cover membatalkan proses sepenuhnya. Jika musuh mendekat terlalu cepat, mereka bisa menginterupsi dengan serangan fisik yang memaksa kita restart hack dari awal.

Kombinasi Combat dan Puzzle Real-Time

Yang membuat pragmata video game review ini unik adalah sistem dual-character yang menolak membiarkan satu sisi mendominasi. Hugh membawa firepower, namun tanpa hacking Diana pelurunya praktis seperti karet. Kedua karakter sangat terjalin sampai tidak ada yang fungsional tanpa yang lain.

Dalam praktiknya, ini menciptakan loop aim-hack-destroy yang menuntut kita menilai, memproses, beradaptasi, dan mengeksekusi di bawah tekanan konstan. Spatial awareness dan positioning menjadi soft skills yang sama vitalnya dengan akurasi menembak. Ini tentang menjadi lebih composed, mengetahui kapan commit dan kapan mundur.

Variasi Senjata dan Upgrade Hugh

Hugh membawa empat tipe senjata berbeda:

Primary Unit (putih): Grip Gun dengan infinite ammo yang recharge otomatis

(putih): Grip Gun dengan infinite ammo yang recharge otomatis Attack Unit (merah): Shockwave Gun dan Charge Piercer untuk burst damage tinggi

(merah): Shockwave Gun dan Charge Piercer untuk burst damage tinggi Tactical Unit (hijau): Stasis Net yang freeze musuh dan Sticky Bombs untuk crowd control

(hijau): Stasis Net yang freeze musuh dan Sticky Bombs untuk crowd control Defense Unit (biru): Decoy Generator dan Drone Hive untuk survivability

Semua senjata kecuali Grip Gun bersifat consumable yang hilang setelah magazine kosong. Upgrade senjata berjalan eksklusif melalui Unit Printer di Shelter menggunakan Lunafilament, sementara tier lebih tinggi membutuhkan Pure Lunum yang jauh lebih langka.

Node Hacking dan Strategi Pertempuran

Hacking Nodes adalah item kuning yang muncul di grid dan memberikan efek spesial saat dilewati. Multihack adalah node paling powerful karena memiliki mekanik tersembunyi: ia juga mengaplikasikan efek dari setiap node lain yang diaktifkan. Kombinasi Multihack + Confuse membuat multiple musuh saling serang, sedangkan Multihack + Freeze + Decoy Generator memungkinkan kita stun kelompok musuh sekaligus.

Node Decode menurunkan defense musuh lebih jauh, Critical Shot (purple node) membuka peluang finisher dengan damage masif, dan Expose menampilkan weak point musuh. Red nodes langsung menyebabkan kegagalan hack jika terlewati.

Progression System dan Shelter Hub

The Shelter berfungsi sebagai hub utama dengan dua stasiun inti. Firmware Updater mengupgrade HP Hugh, damage Grip Gun, dan durasi hacking Diana menggunakan Upgrade Components yang ditemukan saat eksplorasi. Unit Printer menghabiskan Lunafilament untuk unlock senjata dan hacking nodes secara permanen, memungkinkan kita mengubah loadout sebelum menghadapi boss sulit.

Cabin robot membuka Training Simulations dengan tiga challenges masing-masing yang reward Cabin Coins, Pure Lunum, dan Upgrade Components. Sistem Tram menyediakan fast travel ke checkpoint yang sudah dibuka, sangat berguna untuk backtracking dengan abilities baru.

Hubungan Hugh dan Diana: Jantung Emosional Game

Chemistry Duo Ayah-Anak Yang Menghangatkan Hati

Sebelum mencapai Shelter pertama kali, Hugh dan partner barunya menyepakati nama untuk gadis android itu: Diana. Reaksinya sangat antusias, momen sederhana yang mengawali chemistry duo ayah-anak paling menghangatkan dalam pragmata game review tahun ini. Hugh menolak stereotype angry video game dad dengan tidak pernah memperlakukan Diana sebagai beban. Kesabarannya terasa earned, bukan performative.

Perkembangan Karakter Sepanjang 9-15 Jam Campaign

Diana Synchronization berfungsi sebagai relationship layer yang mempengaruhi struktur ending. Interaksi reguler di Shelter, REM gifting, dan percakapan optional membentuk bond quality. Sepanjang runtime 12-15 jam, Diana berkembang dari blank slate menjadi karakter dengan agency sendiri. Hugh mengajarkan bahwa hidup penuh beauty namun juga responsibility.

Momen-Momen Downtime di Shelter Base

Shelter menjadi playground dimana Hugh menempatkan drawing Diana di dinding dingin. Kita bisa bermain hide and seek dengannya, menginstall 3D-printed playground, dan mengisi ruangan dengan collectibles dari Bumi. Momen-momen ini membiarkan Diana menjadi anak kecil meskipun situasi menuntut sebaliknya.

Cerita Sci-Fi Yang Predictable Namun Touching

Pragmata terasa seperti approximation terdekat dari film Pixar dalam bentuk video game. Meskipun plotnya lean on formula sad dad yang sudah familiar, emotional resonance tetap kuat. Beberapa kritik menyebut narrativenya terlalu trope-heavy, namun chemistry Hugh-Diana mengangkat material yang bisa jadi generic menjadi genuinely memorable.

Kelebihan dan Kekurangan Pragmata Game

Kelebihan: Visual Style NASA Punk Yang Memukau

Estetika visual Pragmata menggabungkan teknologi chunky dengan sentuhan futuristik yang grounded. Helm Hugh terlihat angular seperti karakter Destiny, namun suit-nya bulky dan putih layaknya astronot NASA asli. Shoji Kawamori terlibat dalam world-building, menghasilkan mecha design yang top-notch.

Kelebihan: Combat System Yang Segar dan Menantang

Kombinasi shooting dan hacking real-time menghasilkan first hour yang kuat. Mekanik punchy shooting dan creative hacking berhasil melakukan heavy lifting, menciptakan gameplay loop yang novel dan intrinsically rewarding.

Kelebihan: Replayability dan Post-Game Content

Setelah menyelesaikan game, New Game+ dan Lunatic difficulty ter-unlock dengan weapon upgrades baru. Unknown Signal area menawarkan simulator missions dari mysterious Architect. Black Box mod membuka ending alternatif saat equipped, sementara Obsidian dan Black Neon skins menjadi reward menarik.

Kekurangan: Visual Noise Saat Combat Hectic

Refleksi pada permukaan kaca terlihat noisy dengan banyak tiny dots bergerak. Pertempuran di sterile space station walls terasa monoton setelah beberapa waktu.

Kekurangan: Learning Curve Mekanik Hacking

Juggling antara hacking dan shooting broke my brain berkali-kali, meskipun learning curve sebenarnya cukup forgiving.

Kekurangan: Cerita Utama Yang Terlalu Trope-Heavy

Plot mengandalkan formula lama: rogue AI gone mad, robot girl learning humanity, dan one man savior. Potensi fascinating dari fabricated Earth-like place ter-sidelined untuk predictable story.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Pragmata menawarkan mekanik hack-and-shoot yang benar-benar segar dengan chemistry Hugh-Diana yang menghangatkan hati. Meskipun ceritanya predictable dan visual noise kadang mengganggu, gameplay loop-nya tetap memuaskan. Dengan harga £49.99 untuk 12-15 jam konten yang padat, value-nya solid untuk game Capcom.

Saya merekomendasikan Pragmata untuk pemain yang mencari action-adventure dengan twist puzzle unik, bukan yang mengharapkan shooter straightforward. Diana layak diselamatkan, bahkan dengan segala kekurangan teknisnya.

FAQs

Q1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pragmata? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pragmata berkisar antara 12-15 jam untuk campaign utama. Durasi ini termasuk eksplorasi, pertempuran, dan momen-momen downtime di Shelter. Setelah menyelesaikan game, tersedia juga konten post-game seperti New Game+ dan Lunatic difficulty yang menambah replayability.

Q2. Di platform apa saja Pragmata tersedia? Pragmata tersedia di PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, dan Nintendo Switch 2. Untuk PS5, terdapat dua mode grafis: Frame Rate yang locked di 60fps, dan Resolution dengan ray tracing yang target 60fps namun bisa turun ke mid-50s saat pertempuran intens.

Q3. Bagaimana cara kerja sistem hacking Diana dalam pertempuran? Saat Hugh membidik musuh, grid holografik muncul di layar dimana pemain harus memandu kursor ke kotak hijau untuk menyelesaikan hack. Grid ini berisi blue nodes yang memperpanjang window vulnerability musuh dan meningkatkan damage. Diana memerlukan line of sight untuk hack, dan musuh bisa menginterupsi proses jika mendekat terlalu cepat.

Q4. Apakah Pragmata cocok untuk pemain yang suka game shooter biasa? Pragmata lebih cocok untuk pemain yang menyukai story-driven games dengan mekanik unik, bukan yang mencari straightforward shooter. Game ini menuntut multitasking antara menembak dan hacking secara bersamaan, menciptakan gameplay yang lebih mirip puzzle shooter. Learning curve mekanik hacking memang cukup steep di awal, tapi sangat memuaskan setelah dikuasai.

Q5. Apa kelebihan dan kekurangan utama dari Pragmata? Kelebihan utama Pragmata adalah visual style NASA punk yang memukau, combat system yang segar dengan kombinasi shooting dan hacking real-time, serta chemistry Hugh-Diana yang menghangatkan hati. Kekurangannya meliputi visual noise saat combat hectic, learning curve mekanik hacking yang cukup menantang, dan cerita utama yang terlalu mengandalkan trope sci-fi familiar seperti rogue AI dan robot girl learning humanity.