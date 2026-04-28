12 Game Open World 2026 Paling Ditunggu

Game open world yang paling ditunggu di 2026 siap memberikan pengalaman bermain yang luar biasa. Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu periode paling menarik bagi penggemar game open-world RPG. Sejumlah pengembang besar maupun studio baru bersiap merilis judul-judul ambisius dengan dunia luas, cerita mendalam, serta kebebasan eksplorasi yang semakin kompleks. Mulai dari Crimson Desert, Grand Theft Auto VI, hingga The Elder Scrolls VI, kami telah merangkum 12 game open world yang perilisannya paling ditunggu tahun ini.

Tentang Game Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection adalah entri ketiga dalam subseri Stories dari franchise Monster Hunter yang dikembangkan Capcom. Game ini mengambil latar di dunia yang terancam oleh bencana lingkungan bernama Crystal Encroachment, sebuah fenomena yang menyebabkan kristal misterius mengubah ekosistem dan perilaku monster.

Cerita berpusat pada dua kerajaan yang saling bermusuhan, Azuria dan Vermeil, yang harus bekerja sama menghadapi ancaman bersama. Saya berperan sebagai pewaris tahta Azuria sekaligus kapten Rangers, sebuah kelompok yang fokus pada riset dan perlindungan ekosistem monster. Misi utama melibatkan kerjasama dengan Putri Eleanor dari Vermeil untuk mengatasi Crystal Encroachment sambil memperbaiki hubungan kedua kerajaan.

Elemen menarik dari narasi adalah keberadaan Rathalos, spesies monster ikonik yang dianggap telah punah namun muncul kembali. Protagonis memulai perjalanan dengan Ratha, seekor Skyscale Rathalos yang menetas dari telur yang ditemukan dalam kristal sepuluh tahun sebelum cerita dimulai.

Tanggal Rilis Monster Hunter Stories 3

Game ini resmi diluncurkan pada 13 Maret 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, dan PC melalui Steam. Versi PC diluncurkan secara bersamaan pada tengah malam EST (05:00 UTC), sementara versi konsol tersedia sesuai zona waktu lokal masing-masing.

Monster Hunter Stories 3 menjadi entri Stories pertama yang diluncurkan serentak di Xbox dan PlayStation sejak hari pertama. Harga standar untuk versi konsol ditetapkan IDR 1.109.858,07, sedangkan edisi PC Standard mendapat diskon 20% menjadi IDR 909.925,06.

Fitur Utama Monster Hunter Stories 3

Sistem pertarungan berbasis giliran mempertahankan mekanik rock-paper-scissors dengan tiga tipe serangan: Power, Speed, dan Technical. Pemain dapat memilih dari enam senjata berbeda yang terbagi dalam tiga kategori damage: Blade (Great Sword dan Long Sword), Blunt (Hammer dan Hunting Horn), serta Ammo (Bow dan Gunlance).

Game ini menampilkan 18 monster kecil dan 123 monster besar, dengan 65 di antaranya adalah monster baru. Sistem Habitat Restoration memungkinkan pemain melepaskan Monstie ke alam liar untuk meningkatkan peringkat ekosistem hingga S-Rank, yang memberikan bonus statistik dan Environment Skills tambahan.

Secara khusus, game ini memperkenalkan tiga variasi monster baru: Feral Monsters yang terkena kristal, Bound Monsters yang ditingkatkan secara artifisial, dan Invasive Monsters yang menyerang spesies terancam.

Mengapa Monster Hunter Stories 3 Ditunggu

Twisted Reflection mendapat sambutan positif dengan rating 86% di Metacritic dan 92% di OpenCritic. Faktanya, game ini menghadirkan perubahan signifikan dengan protagonis yang memiliki suara dan kepribadian sendiri, berbeda dari dua game sebelumnya.

Tone yang lebih dewasa dan sinematik menarik perhatian, serupa dengan anime teatrikal dibanding manga shōnen dari pendahulunya. Sistem eksplorasi semi-open world dengan kemampuan terbang sejak awal menggunakan Rathalos membuat pengalaman bermain lebih bebas.

Tentang Game Crimson Desert

Pearl Abyss mengembangkan Crimson Desert sebagai game action-adventure yang awalnya direncanakan sebagai prequel Black Desert Online. Selama pengembangan awal, studio secara bertahap mengubah konsepnya menjadi pengalaman single-player dalam universe terpisah dan IP yang berbeda. Pengembangan dimulai pada awal 2018 menggunakan BlackSpace Engine, versi upgrade dari mesin game proprietary Black Desert Online.

Game ini berlatar di benua Pywel yang dilanda perang, tempat berbagai faksi bersaing memperebutkan kekuasaan. Cerita mengikuti Kliff, pemimpin Greymane Free Company, kelompok tentara bayaran yang berjuang bertahan hidup di tengah konflik dan tantangan supernatural. Tim Pearl Abyss mengambil inspirasi dari Sisilia, Italia untuk membangun dunia game, mempelajari arsitektur historis dan lanskap alam unik guna memberikan kedalaman pada benua Pywel.

Tanggal Rilis Crimson Desert

Game ini resmi diluncurkan pada 19 Maret 2026 untuk macOS, PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S. Harga untuk edisi standar ditetapkan IDR 1.109.699,51, sementara edisi deluxe dijual IDR 1.268.250,67.

Dalam 24 jam pertama, Crimson Desert berhasil terjual lebih dari 2 juta unit. Penjualan melonjak menjadi 3 juta kopi empat hari setelah peluncuran, kemudian mencapai 4 juta kopi dalam dua minggu. Game ini melampaui 5 juta kopi terjual di seluruh dunia dalam bulan pertama perilisannya.

Fitur Utama Crimson Desert

Sistem pertarungan dinamis menggabungkan combo attacks, environmental traversal, dan magic. Pemain dapat terlibat dalam pertempuran berkuda, menghadapi bos skala besar seperti naga, serta menggunakan berbagai senjata dan kemampuan yang ditingkatkan dengan efek elemental.

Dunia terbuka Pywel menawarkan aktivitas beragam termasuk memancing, memasak, crafting, dan berburu. Game ini menampilkan tiga karakter yang dapat dimainkan, masing-masing dengan skill, gaya pertarungan, dan senjata unik. Mekanik traversal mencakup grappling hook, naga yang dapat ditunggangi untuk terbang tinggi di atas Pywel, dan mech yang dapat dikendarai dengan peluru kendali.

Mengapa Crimson Desert Ditunggu

Crimson Desert menarik perhatian karena ambisinya menggabungkan elemen dari game open-world favorit seperti The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Tears of the Kingdom, dan Skyrim. Pemain menemukan dunia dengan ukuran masif, di mana area awal saja memakan waktu 10-15 jam eksplorasi sebelum menyadari itu hanya sekitar 8% dari total peta.

Tentang Game The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, studio yang didirikan oleh Konrad Tomaszkiewicz setelah mengarahkan The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt RED, mengembangkan The Blood of Dawnwalker sebagai action RPG dark fantasy open-world. Tim pengembang mencakup Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz, Design Director Daniel Sadowski, Narrative Director Jakub Szamalek, dan Art Director Bartłomiej Gaweł, semuanya memiliki pengalaman menggarap The Witcher series dan Cyberpunk 2077. Studio membayangkan game ini sebagai instalasi pertama dari sebuah saga dengan deskripsi ‘narrative sandbox’ yang menampilkan quest non-linear.

Game berlatar di kerajaan fiksi gotik abad ke-14 bernama Vale Sangora, terletak di Pegunungan Carpathian. Konflik berdarah melanda benua Eropa sementara Black Death mengancam para penyintas, menciptakan momen kelemahan yang dimanfaatkan vampir untuk keluar dari bayang-bayang dan merebut kebebasan serta kekuasaan. Saya bermain sebagai Coen, seorang pria muda yang berubah menjadi Dawnwalker, makhluk yang berada di antara dunia siang dan alam malam. Berbeda dari manusia maupun vampir sepenuhnya, Coen berjuang melawan keracunan perak dan kutukan vampir sambil berusaha menyelamatkan keluarganya dalam waktu 30 hari.

Brencis, vampir kuno dan mantan senator Romawi, menjadi antagonis utama yang menguasai Vale Sangora. Di bawah pemerintahannya, kerajaan jatuh ke dalam kegelapan dengan vampir memaksakan ‘pajak darah’ pada populasi manusia, menciptakan rezim opresif yang memaksa penduduk menjadi hamba para penguasa vampir.

Perkiraan Rilis The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker dijadwalkan rilis di 2026 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S. Rebel Wolves mengonfirmasi peluncuran tahun ini melalui video ‘Launch Year Special’ namun belum mengungkapkan tanggal rilis spesifik. Game juga akan tersedia di supported gaming handhelds.

Fitur Utama The Blood of Dawnwalker

Mekanik utama berpusat pada dua gameplay loop berbeda yang menawarkan kemampuan distingtif untuk dipilih, misteri untuk diungkap, dan cara bervariasi mencapai tujuan. Sebagai vampir di malam hari, Coen menentang gravitasi menggunakan Plane Shift untuk berjalan di dinding dan langit-langit, plus Shadowstep yang memungkinkan teleportasi jarak pendek dengan berubah menjadi bayangan bergerak. Selain itu, ia dapat menggunakan Voracious Bite untuk menghisap darah musuh dan memulihkan kesehatan.

Di siang hari sebagai manusia, Coen mengangkat pedang dan menggunakan sihir kuat. Sistem sihir dalam game bersifat grounded, ritualistik, dan penuh misteri okultisme. Faktanya, siapa pun bisa melemparkan mantra dengan mengikuti formula ketat, termasuk mengukir rune ke dalam daging untuk membuka gerbang kekuatan.

Mengapa The Blood of Dawnwalker Ditunggu

Struktur narrative sandbox memberikan kebebasan membentuk cerita sesuai keinginan, di mana quest bisa diselesaikan dalam urutan apa pun, dilewati sepenuhnya, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali tergantung pilihan. Mekanik 30 hari menciptakan urgensi karena waktu keluarga Coen terbatas, dan setiap kali mengambil quest, waktu bergerak maju[102]. Game dibangun menggunakan Unreal Engine 5 untuk menghadirkan dunia yang memukau secara visual.

Tentang Game Fable

Playground Games, studio di balik Forza Horizon series, mengembangkan Fable sebagai reboot franchise yang telah absen sejak Fable: The Journey di 2012. Berbeda dari remake atau sekuel, game ini menjadi awal baru yang dirancang menangkap jantung dan humor trilogi original sambil menghadirkan storytelling kontemporer dan player agency modern. Berlatar di dunia fiksi Albion, Fable kini hadir sebagai open-world action-RPG pertama dari Playground Games.

Cerita dimulai ketika saya bermain sebagai anak yang menyadari kekuatan heroik mulai muncul, kemudian melakukan time jump ke masa dewasa di desa Briar Hill. Insiden pemicu terjadi saat nenek dan seluruh penduduk desa berubah menjadi batu oleh mysterious stranger, memaksa perjalanan keluar mencari jawaban dan bantuan dari Heroes Guild di Bowerstone.

Perkiraan Rilis Fable

Game dijadwalkan rilis Autumn 2026 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S. Faktanya, ini menandai debut franchise di PlayStation 5 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Fable tersedia di Game Pass sejak hari pertama.

Pengembangan dimulai setelah penutupan Lionhead Studios di awal 2016 yang menyebabkan pembatalan Fable Legends. Pengumuman resmi terjadi selama Xbox Showcase 2020, trailer in-game pertama muncul Juni 2023, lalu ditunda dari 2025 ke 2026 pada Februari 2025.

Fitur Utama Fable

Style-weaving combat memungkinkan transisi mulus antara melee, ranged, dan magic tanpa delay frame, contohnya menyerang dengan pedang lalu melempar fireball dalam gerakan halus. Sistem moralitas baru berpusat pada tindakan yang disaksikan minimal satu orang, membangun reputasi spesifik di setiap settlement. Berbeda dari sliding scale tradisional, setiap NPC menilai tindakan berdasarkan worldview unik mereka sendiri.

Albion sepenuhnya open world dengan lebih dari seribu NPC yang di-voice acted secara individual, masing-masing memiliki nama, peran, rutinitas harian, dan kepribadian. Selain itu, setiap rumah dalam game bisa dimasuki. Aktivitas mencakup membangun rumah, memiliki properti multipel, romance, pernikahan, memiliki anak, bahkan menjadi landlord dengan kemampuan mengusir penyewa.

Mengapa Fable Ditunggu

Peluncuran di PS5 membuka Albion untuk komunitas pemain baru setelah franchise eksklusif Xbox selama bertahun-tahun. Aspek fully open world menjadikan ini transformasi signifikan dari installment sebelumnya, di mana pemain bebas pergi ke settlement mana pun sejak meninggalkan desa starter tanpa batasan level-based.

Tentang Game Neverness to Everness

Hotta Studio menghadirkan Neverness to Everness sebagai urban open world RPG yang dibangun menggunakan Unreal Engine 5 dan dipublikasikan oleh Perfect World Games. Game ini pertama kali diungkap pada 16 Juli 2024 melalui berbagai channel termasuk X (Twitter) dan outlet berita seperti Gematsu. Setting berlangsung di metropolis Hethereau, kota di mana anomali supernatural menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Saya bermain sebagai Appraiser, pemburu anomali tanpa lisensi pertama di kota. Bersama berbagai karakter, tugas melibatkan investigasi anomali yang merupakan manifestasi gangguan hingga fenomena berbahaya, menggunakan kemampuan Esper untuk menahan atau menetralisir mereka. Interaksi dengan karakter pendamping secara bertahap mengungkap jaring sebab-akibat di balik kejadian supernatural yang memengaruhi berbagai bagian kota dan penghuninya.

Perkiraan Rilis Neverness to Everness

Neverness to Everness diluncurkan secara global pada 29 April 2026 untuk PC, PS5, Android, dan iOS. Pre-download tersedia mulai 27 April 2026 pukul 10:00 UTC+8. Game ini diluncurkan hanya satu minggu setelah rilis China. Pre-registrasi mencapai 30 juta pendaftaran di seluruh dunia, dengan semua milestone reward terpenuhi sebelum peluncuran.

Fitur Utama Neverness to Everness

Sistem combat 3D dikombinasikan dengan eksplorasi kota hidup yang penuh mini-game, street racing, dan lokasi unik. Game ini menampilkan multiplayer dengan party hingga 4 pemain, meskipun party tidak dapat menjalankan story missions bersama. Khususnya, sistem gacha untuk karakter dan senjata tidak menggunakan mekanisme 50/50, membuat karakter lebih mudah diperoleh dibanding game sejenis.

Kustomisasi kendaraan dan sistem upgrade menjadi fitur menonjol. Pemain dapat mengkustomisasi outfit dan skin karakter, serta menikmati fitur romance dengan karakter favorit di Hethereau. File size mencapai 60 GB saat peluncuran. Neverness to Everness sepenuhnya free-to-play di semua platform.

Mengapa Neverness to Everness Ditunggu

Faktanya, game ini memenangkan penghargaan ‘Most Anticipated Game’ di 2024 TapTap Game Awards pada 9 Januari 2025. Kolaborasi dengan Porsche menghadirkan crossover event yang akan segera hadir, sementara kolaborasi musik dengan Persona 5 Royal dan Persona 5: The Phantom X memungkinkan pemain menikmati track terkenal dari game tersebut saat menjelajahi Hethereau. Pengembangan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun menunjukkan efisiensi tim berkat pengalaman mereka mengembangkan konten urban selama setengah tahun untuk Tower of Fantasy.

Tentang Game Sea of Remnants

NetEase Games mengumumkan Sea of Remnants selama PlayStation State of Play Juni 2025 sebagai ocean adventure RPG free-to-play yang dikembangkan Joker Studio. Game ini mengajak pemain ke dunia yang memukau secara visual, di mana saya berperan sebagai pelaut berbentuk boneka yang kehilangan seluruh memorinya. Bersama gadis misterius, perjalanan melintasi lautan luas, pulau-pulau yang belum dipetakan, dan kota Orbtopia yang perlahan terbangun mengungkap rahasianya.

Cerita berpusat pada pencarian identitas yang terlupakan sambil membentuk nasib dunia melalui eksplorasi open-world, pertempuran laut intens, dan interaksi dinamis dengan lebih dari 300 karakter eksentrik. Khususnya, sistem naratif menempatkan nasib dunia langsung di tangan pemain, di mana setiap aksi dapat memicu konsekuensi mengejutkan dan berdampak luas.

Perkiraan Rilis Sea of Remnants

Sea of Remnants dijadwalkan rilis di 2026 untuk PlayStation 5, PC melalui Steam, iOS, dan Android. Pre-registrasi resmi dibuka menyusul pengumuman gameplay trailer. Faktanya, Joker Studio mengadakan Closed Alpha Test bernama “Wanderer Test” yang berlangsung 5-12 Februari 2026 khusus untuk PC. Pre-download untuk test tersebut dibuka 4 Februari 2026 melalui Steam, membutuhkan sekitar 100 GB storage dengan dukungan bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin.

Fitur Utama Sea of Remnants

Game menggabungkan pertempuran turn-based strategis di pulau dengan real-time naval encounters melawan armada musuh atau ancaman monster dari kedalaman laut. Saya dapat merekrut kru dari puppetfolk unik, meng-customize kapal dengan upgrade modular, dan membangun tim spesialisasi untuk eksplorasi maupun battle. Sistem pilihan bermakna membuat setiap interaksi, pertempuran, dan aliansi berkontribusi pada kebangkitan atau kejatuhan Orbtopia.

Selain itu, aktivitas Port Life di Orbtopia mencakup memancing, memasak hotpot, dan bermain mahjong tradisional. Dunia seascape yang kaya detail dipenuhi keajaiban tersembunyi, makhluk mitos, dan beragam bioma pulau dengan reruntuhan kuno yang dibentuk oleh memory currents para pelaut masa lalu.

Mengapa Sea of Remnants Ditunggu

Dynamic NPC system dengan lebih dari 300 karakter yang masing-masing memiliki desain dan kepribadian distingtif menjadi daya tarik utama. Pemain dapat berteman, memprovokasi, atau menghilangkan figur kunci, menggeser dinamika politik dan menggambar ulang struktur kekuasaan secara real time. Setiap crewmember menambah kedalaman combat melalui evolving abilities dan synergies, sementara cityscape Orbtopia berkembang merespons pilihan pemain sehingga tidak ada dua kapten yang berbagi cerita sama.

Tentang Game Grand Theft Auto VI

Rockstar Games menghadirkan Grand Theft Auto VI sebagai installment ketujuh belas dalam franchise GTA dan entri ketujuh di HD Universe. Game ini mengikuti perjalanan dua protagonis: Jason Duval dan Lucia Caminos, pasangan kriminal dengan hubungan romantis yang terinspirasi dari perampok bank terkenal Bonnie and Clyde.

Berlatar di negara bagian fiksi Leonida yang berbasis Florida, cerita berpusat pada Vice City modern dan sekitarnya. Jason tumbuh di lingkungan penipu dan penjahat, sempat bergabung dengan Angkatan Darat untuk meninggalkan masa remaja bermasalah, namun kembali bekerja untuk pengedar narkoba lokal di Keys. Lucia, yang ayahnya mengajarinya bertarung sejak kecil, keluar dari Leonida Penitentiary dan bertekad mengubah nasib melalui langkah cerdas. Ketika skor mudah mereka gagal, keduanya terjebak dalam konspirasi kriminal yang membentang di seluruh Leonida.

Perkiraan Rilis Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI dijadwalkan rilis 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Game ini mengalami dua kali penundaan, awalnya dijadwalkan Fall 2025, ditunda ke 26 Mei 2026, kemudian dipundurkan lagi ke November 2026 dengan alasan ‘bulan tambahan ini memungkinkan kami menyelesaikan game dengan tingkat polish yang Anda harapkan dan layak dapatkan’.

Trailer pertama dirilis 4 Desember 2023 dan mengumpulkan lebih dari 90 juta views dalam 24 jam pertama, menjadikannya video YouTube paling viral kedua sepanjang masa. Trailer kedua yang dirilis 6 Mei 2025 bahkan lebih fenomenal dengan lebih dari 475 juta views di semua platform dalam 24 jam, dengan upload YouTube mencapai 84 juta views.

Fitur Utama Grand Theft Auto VI

Peta mencakup minimal lima counties dengan estimasi hampir dua kali lipat ukuran peta GTA V. Lokasi terkonfirmasi termasuk Grassrivers (Everglades), Leonida Keys (Florida Keys), Port Gellhorn, dan Mount Kalaga National Park. Game ini menawarkan lebih dari 700 toko dan lokasi yang dapat dimasuki.

Aktivitas beragam mencakup gymming untuk meningkatkan stats, basketball, billiards, underground cage fights, fishing di Mount Kalaga, hunting, dirt biking, dan kayaking. Sistem heist kembali dengan narasi fokus pada berbagai pekerjaan berisiko tinggi.

Mengapa Grand Theft Auto VI Ditunggu

Faktanya, GTA VI memenangkan penghargaan Most Anticipated Game di The Game Awards 2024 dan 2025, menjadi salah satu dari sedikit game yang meraih pencapaian ini dua tahun berturut-turut. Game ini juga memenangkan Most Wanted Game di Golden Joystick Awards 2024 dan 2025.

Tentang Game Kingdom Come Deliverance 2

Warhorse Studios melanjutkan kisah Henry of Skalitz dalam Kingdom Come: Deliverance 2, sekuel action RPG yang berlatar abad pertengahan Bohemia dan dipublikasikan Deep Silver. Pengembangan dimulai Juli 2019 setelah peluncuran game pertama dan konten downloadable-nya, dengan tim studio berkembang dari 131 karyawan menjadi sekitar 250 orang pada awal 2024.

Cerita berlangsung segera setelah peristiwa game pertama, mengikuti Henry dalam pencarian keadilan di tengah konflik sipil antara Raja Wenceslas IV dan saudaranya Sigismund dari Hungaria. Narasi terbentang di dua wilayah baru: Bohemian Paradise yang indah dan kota Kuttenberg yang vital secara ekonomi, keduanya direkonstruksi dengan akurasi historis. Faktanya, naskah game berisi 2,2 juta kata, melampaui rekor Baldur’s Gate 3 yang memiliki sekitar 2 juta kata.

Perkiraan Rilis Kingdom Come Deliverance 2

Game diluncurkan 4 Februari 2025 untuk PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series X/S. Meskipun sudah tersedia, versi Switch 2 direncanakan rilis akhir 2026 dengan dukungan kontrol mouse melalui Joy-Con 2. Selain itu, buku seni bersampul keras berjudul The Art of Kingdom Come: Deliverance 2 akan dirilis 15 September 2026 dengan harga IDR 1.109.699,51.

Fitur Utama Kingdom Come Deliverance 2

Quest kini lebih dinamis dengan kebebasan besar dalam pendekatan setiap objektif, berubah tergantung keputusan pemain. Combat melee orang pertama yang ditingkatkan dan sistem RPG yang diperluas memberikan fokus lebih dalam pada pilihan naratif dan konsekuensi. Game menampilkan lebih dari lima jam cutscene dan dunia yang responsif secara dinamis.

Mengapa Kingdom Come Deliverance 2 Ditunggu

Kesuksesan komersial mencapai 1 juta unit terjual di hari peluncuran, kemudian melampaui 5 juta kopi di seluruh dunia pada Februari 2026. Game memecahkan rekor concurrent player Steam keenam dalam enam hari berturut-turut, mencapai puncak 256.206 pemain.

Tentang Game The Elder Scrolls VI

Bethesda Game Studios mengembangkan The Elder Scrolls VI sebagai installment keenam dalam seri RPG fantasi yang telah menghasilkan beberapa game PC terbaik sepanjang masa. Game ini pertama kali diumumkan pada E3 2018 dengan teaser trailer singkat 36 detik, dan sejak saat itu telah memasuki fase pengembangan aktif setelah peluncuran Starfield di 2023. Todd Howard mengonfirmasi bahwa mayoritas studio kini fokus pada proyek ini, meskipun mereka selalu melakukan overlapping development.

Game dibangun menggunakan Creation Engine 3, evolusi dari Creation Engine 2 yang digunakan Starfield. Howard menyebutkan peningkatan pada world loading, data systems, content presentation, dan scalability sebagai fokus teknologi utama. Faktanya, Bethesda mengumumkan Shirley Curry, YouTuber yang dikenal sebagai ‘Skyrim Grandma’, akan muncul sebagai NPC dalam game.

Perkiraan Rilis The Elder Scrolls VI

Dokumen resmi dari kasus Microsoft vs FTC mengindikasikan The Elder Scrolls VI diperkirakan rilis 2026 paling awal untuk PC dan Xbox Series X/S. Namun, Howard menyatakan dalam interview November 2025 bahwa game ‘masih jauh’, kemudian mengulangi pada Februari 2026 bahwa ‘masih butuh waktu cukup lama’. Khususnya, Howard mengindikasikan game akan dirilis setelah GTA 6, yang dijadwalkan November 2026.

Fitur Utama The Elder Scrolls VI

Setting kemungkinan besar berlokasi di Hammerfell berdasarkan petunjuk dalam teaser trailer dan penemuan pemain di Oblivion Remaster. Game dirancang mendukung mod dan para creator-nya. Selain itu, sistem naratif akan menekankan replayability dengan pilihan kecil di awal game yang memicu perubahan besar pada story beats.

Mengapa The Elder Scrolls VI Ditunggu

Howard menekankan game dirancang agar pemain bisa bermain minimal satu dekade, bahkan dua dekade. Pendekatan ini mengubah cara mereka merancang arsitektur game sejak awal. Kesenjangan panjang antara Skyrim dan Elder Scrolls 6 menciptakan antisipasi tinggi, dengan harapan teknologi baru akan membenarkan waktu tunggu yang ekstensif.

Tentang Game Decapolice

Level-5, pengembang di balik Layton series, menciptakan Decapolice sebagai crime-suspense RPG yang menggabungkan investigasi kriminal dengan pertarungan strategis. Saya bermain sebagai Harvard Marks, detektif pemula yang berburu penjahat di kota open-world yang dipenuhi kejahatan. DECASIM menjadi elemen kunci, sebuah dunia virtual yang merupakan salinan sempurna dari kenyataan. Lebih dari sekedar simulasi, DECASIM menyimpan memori setiap kejahatan masa lalu yang dapat membantu mengungkap teka-teki di dunia nyata.

Sistem pertarungan menggunakan hybrid ATB dan action, di mana tugas bukan memusnahkan musuh tetapi menahan mereka. Penjahat terpojok kadang berubah menjadi Crime Beasts, perwujudan dari kejahatan yang harus dilumpuhkan menggunakan gimmick futuristik.

Perkiraan Rilis Decapolice

Game dijadwalkan rilis di 2026 untuk Nintendo Switch 2, PlayStation 5, dan Steam. Faktanya, ini merupakan penundaan ketiga setelah rencana awal 2023 dipindah ke 2024. CEO Akihiro Hino menyebutkan waktu tambahan digunakan untuk menyinkronkan peluncuran dengan anime series Decapolice.

Fitur Utama Decapolice

Dengan bantuan DECASIM yang dapat mereproduksi setiap kejadian di kota, saya menemukan petunjuk untuk memecahkan kasus. Evidence yang terkumpul ditempel ke Case Board untuk menemukan solusi. Khususnya, combat encounter menampilkan situasi sandera yang membutuhkan skill khusus untuk menurunkan penjagaan musuh sebelum melakukan penangkapan.

Mengapa Decapolice Ditunggu

Ambisi Level-5 menghadirkan open-world luas dengan sistem yang melengkapi struktur game menarik perhatian. Peningkatan visual dan konten selama periode delay menunjukkan komitmen terhadap kualitas.

Tentang Game Ananta

Awalnya diumumkan sebagai Project Mugen di Gamescom 2023, Ananta dikembangkan oleh Naked Rain dan dipublikasikan NetEase Games sebagai free-to-play urban open-world RPG. Game ini secara resmi berganti nama menjadi Ananta pada November 2024, yang berarti ‘tanpa akhir’ dalam bahasa Sanskerta. Berlatar di Nova City, kota metropolis berukuran Manhattan yang dipenuhi kejadian supernatural bernama “Chaos”, saya berperan sebagai Captain dari Anti-Chaos Directorate (A.C.D.), organisasi elit yang bertugas menyelidiki dan memerangi insiden paranormal.

Khususnya, Ananta tidak menggunakan sistem gacha untuk mendapatkan karakter. Semua karakter dapat dibuka melalui gameplay, sementara monetisasi terbatas pada item kosmetik seperti pakaian, kendaraan, dan kustomisasi lainnya.

Perkiraan Rilis Ananta

NetEase mengonfirmasi di Tokyo Game Show 2025 bahwa Ananta menargetkan peluncuran di paruh kedua 2026 untuk PC, PlayStation 5, Android, dan iOS. Pre-registrasi global mencapai 14.329.744 pendaftar, menandakan antusiasme tinggi terhadap proyek ini.

Fitur Utama Ananta

Sistem traversal memungkinkan parkour, wall-climbing, dan swinging mechanism mirip Marvel’s Spider-Man untuk mengakses lokasi sulit dijangkau. Combat mengadopsi sistem hand-to-hand ala Sleeping Dogs dengan kemampuan menggunakan lingkungan dan senjata musuh. Game dikembangkan oleh tim sekitar 800 developer dan memiliki ukuran file lebih dari 200 gigabytes di PC.

Mengapa Ananta Ditunggu

Game ini memenangkan Japan Game Awards 2025 Future Division, kategori khusus untuk rilis paling ditunggu. Keputusan menghilangkan gacha karakter membedakannya dari game open world anime-style lainnya, menawarkan akses penuh ke gameplay tanpa sistem randomized draws.

Tentang Game State of Decay 3

Undead Labs mengembangkan State of Decay 3 sebagai game open-world survival yang berlatar bertahun-tahun setelah apokalipsis zombie hampir memusnahkan umat manusia. Saya mengelola kelompok survivalist homesteaders, membuat keputusan kritis yang membentuk peristiwa dalam game. Setiap pilihan membawa konsekuensi, dan jika anggota komunitas tewas oleh undead, mereka hilang permanen beserta kemampuan mereka.

Game ini pertama kali diumumkan pada Xbox Games Showcase 2020, namun pada saat itu hampir tidak ada game atau tim pengembangan, hanya empat atau lima orang dengan konsep dalam dokumen Word. Undead Labs kemudian berkolaborasi dengan The Coalition untuk memaksimalkan Unreal Engine 5, serta bekerja sama dengan Obsidian Entertainment menghadirkan shared world feature dan flexible online co-op.

Perkiraan Rilis State of Decay 3

Belum ada tanggal rilis resmi, namun estimasi mengarah ke 2027. Alpha playtests dijadwalkan dimulai Mei 2026 dengan peluang sepanjang tahun bagi penggemar mencoba game. Pre-registrasi tersedia melalui situs resmi franchise menggunakan akun Discord.

Fitur Utama State of Decay 3

Multiplayer online mendukung hingga empat pemain dalam dunia persistent bersama, membangun dan mengembangkan base sesuai desain. Sistem permadeath diperkuat dengan narrative systems yang menunjukkan dampak kehilangan anggota komunitas terhadap karakter lain dalam dunia.

Mengapa State of Decay 3 Ditunggu

Penekanan pada co-op combat yang engaging dan level design yang mendukung pertarungan zombie bersama menjadi daya tarik utama. Kepala studio mengonfirmasi perkembangan positif setelah berkunjung ke Undead Labs dalam enam hingga delapan bulan terakhir.

Kesimpulan

Tahun 2026 memang menjanjikan pengalaman open world yang luar biasa beragam. Mulai dari petualangan monster hunting di Monster Hunter Stories 3, dunia fantasi gelap Crimson Desert dan The Blood of Dawnwalker, hingga comeback franchise legendaris seperti Fable dan The Elder Scrolls VI. Faktanya, setiap game menawarkan pendekatan unik terhadap kebebasan eksplorasi yang kita cintai.

Dengan GTA VI yang memecahkan rekor views, urban fantasy Neverness to Everness dan Ananta yang free-to-play, serta kombinasi survival-RPG lainnya, saya yakin berbagai preferensi pemain akan terpenuhi. Bersiaplah menghabiskan ratusan jam menjelajahi dunia-dunia baru yang menunggu sepanjang tahun ini.

FAQs

Q1. Game open world apa saja yang akan dirilis pada tahun 2026? Tahun 2026 akan menghadirkan berbagai game open world yang sangat dinanti, termasuk Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Crimson Desert, The Blood of Dawnwalker, Fable, Neverness to Everness, Sea of Remnants, Grand Theft Auto VI, Kingdom Come: Deliverance 2, The Elder Scrolls VI, Decapolice, Ananta, dan State of Decay 3. Setiap game menawarkan pengalaman unik mulai dari fantasi gelap, petualangan urban, hingga survival zombie.

Q2. Kapan tanggal rilis Grand Theft Auto VI? Grand Theft Auto VI dijadwalkan rilis pada 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Game ini sempat mengalami dua kali penundaan dari rencana awal Fall 2025, kemudian Mei 2026, sebelum akhirnya ditetapkan di November 2026 untuk memastikan tingkat polish yang optimal.

Q3. Apakah semua game open world 2026 berbayar? Tidak semua game berbayar. Beberapa game seperti Neverness to Everness, Sea of Remnants, dan Ananta akan dirilis sebagai free-to-play di semua platform. Sementara game lain seperti Monster Hunter Stories 3, Crimson Desert, dan GTA VI dijual dengan harga standar sekitar IDR 1.109.000 untuk edisi dasar.

Q4. Game mana yang paling banyak ditunggu di 2026? Grand Theft Auto VI menjadi salah satu yang paling ditunggu, terbukti dengan memenangkan penghargaan Most Anticipated Game di The Game Awards 2024 dan 2025. Trailer keduanya mencapai lebih dari 475 juta views dalam 24 jam. Selain itu, Crimson Desert dan The Elder Scrolls VI juga sangat dinantikan oleh komunitas gaming global.

Q5. Apakah ada game open world 2026 yang menggunakan sistem gacha? Sebagian besar game free-to-play seperti Neverness to Everness menggunakan sistem gacha untuk karakter dan senjata, meskipun tanpa mekanisme 50/50 sehingga lebih mudah mendapatkan karakter. Namun, Ananta menjadi pengecualian karena tidak menggunakan gacha untuk karakter—semua karakter dapat dibuka melalui gameplay, dengan monetisasi hanya pada item kosmetik.