Review Sonic Rumble 2025: Game Multiplayer Sonic Terbaik

Sonic Rumble gameplay yang ditunggu-tunggu akhirnya siap meluncur pada 8 Mei 2025! Game battle royale terbaru dari Sega ini sudah menarik lebih dari 10 juta pemain yang melakukan pre-register, pre-order, atau wishlist sebelum perilisannya. Tentu saja, saya sangat penasaran dengan konsep unik yang ditawarkan game ini.

Berbeda dengan game Sonic sebelumnya, Sonic Rumble menghadirkan pertempuran seru dengan karakter-karakter Sonic dalam bentuk mainan yang bertarung di arena kompetitif. Selain itu, game ini mendukung hingga 32 pemain dalam babak pertama, dengan setengah dari pemain akan tereliminasi setelahnya. Menariknya, Sonic Rumble tidak hanya tersedia di PC, namun juga bisa dimainkan di iOS dan Android, memungkinkan kita untuk bermain kapan saja dan di mana saja. Setiap karakter juga dapat dikustomisasi sesuai dengan gaya kita, dengan kombinasi skill berbeda yang menambah kedalaman strategis di setiap pertandingan.

Dalam artikel ini, saya akan mengulas secara mendalam mengapa Sonic Rumble menjadi game multiplayer Sonic terbaik untuk dimainkan bersama teman-teman.

Kenapa Sonic Rumble Cocok untuk Main Bareng Teman?

Salah satu hal yang membuat saya terkesan dengan Sonic Rumble adalah bagaimana game ini dirancang khusus untuk pengalaman bermain bersama. Tidak seperti game Sonic klasik yang lebih fokus pada petualangan solo, Sonic Rumble hadir dengan berbagai fitur yang memprioritaskan keseruan bermain bersama teman.

Mode Kooperatif: Co-Op dan Squad Battle

Sonic Rumble menawarkan dua mode kooperatif yang sangat menarik. Pertama, mode “Co-Op Battle” yang memungkinkan 32 pemain bekerja sama sebagai sebuah tim. Mode ini diaktifkan setiap dua minggu sekali (Jumat hingga Senin) di mana pemain harus bersatu mengalahkan Death Egg Robot dan Egg Pawn Rangers. Yang menarik, dalam mode ini pemain bisa mendapatkan mission points yang bisa ditukarkan dengan Rings, Tune-Up Wrenches, dan Skin Fragments.

Selain itu, Sonic Rumble juga memperkenalkan ‘Squad Battles’ yang akan tersedia saat peluncuran. Dalam mode ini, kerja sama tim dan strategi menjadi kunci kemenangan. Pemain harus menyusun rencana bersama untuk mengatasi berbagai rintangan yang dirancang oleh Dr. Eggman. Mode Squad Battles ini sangat cocok ketika saya ingin bermain bersama teman-teman dekat untuk mengalahkan tim lawan.

Crossplay Antar Platform

Fitur yang membuat Sonic Rumble semakin sempurna untuk main bareng teman adalah dukungan cross-play penuh. Game ini tersedia di berbagai platform, termasuk:

iOS dan Android untuk perangkat mobile

Google Play Games (PC)

Steam (PC)

Steam Deck (sudah terverifikasi)

Dengan dukungan crossplay ini, saya bisa bermain dengan teman-teman tidak peduli perangkat apa yang mereka gunakan. Teman yang menggunakan PC tetap bisa bertanding dengan teman yang menggunakan smartphone. Sebagaimana motto resmi game ini “RUMBLE AT HOME OR ON THE GO”, Sonic Rumble menawarkan pengalaman yang mulus dan cepat kapanpun dan dimanapun.

Sementara itu, fitur crossplay juga memberikan fleksibilitas luar biasa, di mana pemain mobile dan PC bisa memilih untuk bermain bersama atau melawan satu sama lain. Ini tentu menguntungkan karena memperluas basis pemain dan membuat matchmaking lebih cepat.

Custom Match hingga 32 Pemain

Fitur yang tidak kalah menarik adalah Custom Match yang memungkinkan pemain untuk membuat lobi mereka sendiri. Dalam mode ini, saya dapat menentukan skenario atau tahapan yang akan muncul di setiap ronde permainan. Saya juga bisa memilih untuk bertanding melawan CPU, teman, atau pemain lain hingga 32 orang sekaligus.

Setiap pertandingan dalam Sonic Rumble dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama dimulai dengan 32 pemain, kemudian setengah dari mereka tereliminasi. Babak kedua melibatkan 16 pemain yang tersisa, dan sekali lagi, setengah dari mereka tereliminasi. Akhirnya, babak final terdiri dari 8 pemain tersisa, yang bersaing untuk menentukan pemenang.

Struktur permainan ini membuat setiap sesi bermain tetap menarik dan kompetitif, bahkan ketika bermain dengan teman-teman di Custom Match. Dengan pilihan berbagai karakter Sonic yang bisa digunakan, mulai dari Sonic, Tails, Shadow, Amy, hingga Dr. Eggman, setiap pemain dapat memilih karakter favorit mereka untuk bertanding.

Yang lebih seru, setiap karakter memiliki skill eksklusif yang menambah dimensi strategis pada gameplay, meskipun beberapa skill perlu dibeli di toko atau dibuka melalui progres Battle Pass.

Struktur Pertandingan dan Mekanisme Gameplay

Image Source: NookGaming

Menjelajahi Sonic Rumble gameplay secara mendalam memperlihatkan struktur permainan yang dinamis dan menarik. Game ini tidak seperti battle royale lainnya, karena menggabungkan balapan, bertahan hidup, dan pengumpulan cincin dalam satu paket yang seru.

3 Babak: Lari, Bertahan, dan Ring Battle

Setiap pertandingan Sonic Rumble dibagi menjadi tiga babak berurutan yang dirancang untuk mengeliminasi pemain secara bertahap hingga muncul pemenang akhir. Pada babak pertama (Ring Run), semua 32 pemain berlomba melewati lintasan dengan berbagai rintangan, dan hanya 16 pemain tercepat yang melaju ke babak berikutnya.

Babak kedua dipilih secara acak dari tiga mode berbeda:

Survival : Pemain harus menghindari berbagai bahaya yang bisa mengeliminasi mereka

: Pemain harus menghindari berbagai bahaya yang bisa mengeliminasi mereka Hunt : Fokus pada mengumpulkan poin terbanyak melalui pengumpulan ring

: Fokus pada mengumpulkan poin terbanyak melalui pengumpulan ring Team: Membagi pemain menjadi dua kelompok untuk menyelesaikan tujuan bersama

Saat mencapai babak final, Ring Battle, 8 pemain tersisa akan bertarung di arena untuk mengumpulkan ring terbanyak dalam batas waktu tertentu. Inilah yang membuat permainan tetap segar dan tidak membosankan, karena setiap babak memiliki tantangan unik.

Dalam babak Run, saya harus menguasai lintasan yang penuh dengan kipas angin, bantalan boost, lantai bergerak, dan platform pegas. Kesulitannya terletak pada menjaga kecepatan tanpa kehilangan kendali. Bantalan boost memberikan momentum yang bagus, tetapi jika tidak selaras dengan baik, mereka dapat melempar saya langsung ke bahaya atau keluar platform.

Power-Up dan Item: Strategi Menang

Sepanjang pertandingan, berbagai power-up dan item tersebar di peta yang dapat mengubah jalannya permainan. Beberapa power-up utama meliputi:

Barrier: Melindungi dari serangan

Boost: Meningkatkan kecepatan secara instan

Magnet: Menarik ring dari jarak jauh

Range Attack: Menyerang lawan dari kejauhan

Hoverboard: Memudahkan navigasi

Item serangan tersebar di seluruh peta dalam bentuk kapsul bintang. Setelah dikumpulkan, mereka memungkinkan saya untuk menjauhkan lawan atau menghancurkan rintangan tertentu secara instan. Meskipun item serangan tidak menjamin kemenangan, mereka dapat memengaruhi posisi secara signifikan, terutama di area sempit.

Kesempatan terbaik untuk menggunakan serangan termasuk jembatan sempit di mana satu knockback memaksa pemain jatuh, bagian ramai di mana banyak pemain berkerumun di platform, dan mendekati checkpoint di mana mengeliminasi lawan mengurangi tekanan.

Sistem Eliminasi dan Skor

Sonic Rumble menerapkan sistem eliminasi progresif yang ketat. Dari 32 pemain yang memulai, hanya 16 yang melaju ke babak kedua. Dari 16 pemain tersebut, hanya 8 yang mencapai final. Sistem eliminasi ini memastikan bahwa setiap babak menjadi semakin intens dan kompetitif.

Setiap babak memberikan Rings, tetapi penghasilan terbesar berasal dari bonus penyelesaian. Menempati posisi tiga teratas akan mengalikan pendapatan Ring, memungkinkan perkembangan lebih cepat. Bahkan menyelesaikan pertandingan di tengah-tengah peringkat memberikan hadiah yang dijamin, sementara eliminasi awal sangat membatasi pendapatan.

Tentunya, meningkatkan keterampilan dalam game sangat penting. Skills dalam Sonic Rumble menentukan bagaimana avatar saya berinteraksi dengan lawan, rintangan, dan tahapan kompetitif. Meskipun pemain pemula mulai tanpa kemampuan yang kuat, membuka skill Epik dan Legendaris secara signifikan meningkatkan performa dalam permainan kompetitif.

Memilih skill yang tepat dapat menentukan apakah saya mendominasi balapan, memenangkan tahap bertahan hidup, atau mengendalikan putaran penilaian. Sonic Boom dan Punch adalah yang paling ramah bagi pemula, memberikan jangkauan yang andal, penargetan yang mudah, dan gangguan efektif tanpa memerlukan posisi yang tepat.

Menariknya, beberapa skill seperti Bomb Toss, Kick, dan Punch dapat mencuri 50 Rings per hit, menjadikannya skill yang paling menguntungkan bagi pemain agresif. Dalam pertandingan Sonic Rumble yang intens, memahami timing skill, posisi, dan manajemen cooldown menjadi penting untuk bermain kompetitif dan mengumpulkan Rings secara efisien.

Fitur Sosial dan Kompetitif

Fitur kompetitif di Sonic Rumble menambahkan dimensi sosial yang membuat pengalaman bermain semakin seru. Berbagai sistem peringkat dan fitur kolaborasi memberikan motivasi tambahan untuk terus bermain dan meningkatkan keterampilan.

Rumble Rank: Sistem Peringkat Mingguan

Rumble Rank merupakan sistem peringkat kompetitif mingguan dalam Sonic Rumble gameplay. Pemain ditempatkan ke dalam liga berdasarkan skor yang diperoleh selama periode tertentu. Hirarki liga dimulai dari yang terendah hingga tertinggi: Bronze → Silver → Gold → Platinum → Diamond → Chaos Emerald → Master Emerald. Mulai 4 November, pengembang menambahkan liga teratas baru yaitu Master Emerald League. Untuk mencapai liga ini, pemain harus berada di peringkat 80 atau lebih tinggi dalam keseluruhan Rumble Rankings.

Semakin tinggi peringkat yang dicapai, semakin bagus hadiah yang bisa didapatkan di akhir musim. Selain itu, jika saya berhasil masuk ke Master Emerald League, akan mendapatkan efek Nameplate yang lebih spektakuler. Rekor Pribadi Rumble Rankings juga akan ditampilkan di tab Battle Record pada Profil saya.

Crew dan Misi Tim

Fitur Crews memungkinkan saya bergabung dengan hingga 32 pemain untuk menyelesaikan Crew Missions dan bersaing dalam Crew Emblem Battles. Bersama-sama, kami bekerja untuk mendapatkan Crew Scores, naik dalam Crew Rankings, dan memperoleh hadiah khusus untuk seluruh tim.

Dengan mengikuti Co-op Battles, saya bisa mendapatkan Co-op Battle Mission Points yang bisa ditukar dengan Skin fragments dan Tune-Up Wrenches. Bahkan, fragment skin ini dapat ditukar dengan Skin lengkap setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup. Sistem ini membuat bermain secara tim menjadi lebih menguntungkan dan menyenangkan.

Leaderboard dan Emblem Battle

Emblem Battle menjadi fitur menarik yang memungkinkan Crew saya bersaing dengan Crew lain. Namun, perlu diketahui bahwa persyaratan untuk Score Rank telah ditingkatkan, sehingga peringkat yang telah diperoleh sebelumnya mungkin berubah.

Sonic Rumble juga memperkenalkan sistem Total Skill Level, di mana level gabungan dari semua Skill yang saya miliki akan ditampilkan. Semakin tinggi Total Skill Level, semakin besar skor yang saya terima saat menggunakan skill. Oleh karena itu, terus meningkatkan level Skill menjadi kunci untuk mendapatkan skor lebih tinggi.

Untuk memudahkan akses, pengembang telah menggabungkan berbagai misi dan pencapaian yang memberikan hadiah ke dalam satu halaman. Ini mencakup Limited-Time Events, Detective Agency, Squad Missions, Special Rumble Missions, Co-op Battle Missions, Score Rank Rewards, Achievements, dan Emblem Rank Rewards. Dengan demikian, melacak kemajuan menjadi jauh lebih mudah dan terorganisir.

Kustomisasi Karakter dan Progression

Sistem kustomisasi dalam Sonic Rumble gameplay menjadi salah satu fitur paling menarik yang membuat setiap karakter terasa unik. Pengalaman bermain menjadi lebih personal berkat berbagai opsi yang tersedia untuk dimodifikasi sesuai selera.

Unlock Skin dan Emote

Untuk mengakses fitur kustomisasi karakter, saya cukup mengetuk ikon Sonic di sudut kiri bawah layar Home. Beragam item kustomisasi bisa didapatkan dari Shop, battle pass, dan berbagai fitur dalam game, meliputi:

Skins yang mengubah penampilan karakter selama pertandingan

yang mengubah penampilan karakter selama pertandingan Emotes untuk mengekspresikan diri melalui animasi yang hidup

untuk mengekspresikan diri melalui animasi yang hidup Animations berupa Effects, Pre-Match Poses, Win Poses, Air Tricks, dan Grind Tricks

Beberapa skin eksklusif memerlukan Red Star Rings hingga 729 unit yang setara dengan USIDR 713.480,19. Namun, tak perlu khawatir karena Red Star Rings bisa didapatkan gratis melalui kode hadiah. Contohnya, kode “4EVERTHX” memberikan 50 Red Star Rings dan “LAUNCHREWARDS” memberikan stiker Shadow the Hedgehog.

Meski tampilan skin tidak mengubah statistik pergerakan atau fisika karakter, mereka memiliki persentase bonus kecil terkait dengan milestone koleksi, yang muncul sebagai “Total +%” di dekat avatar. Setiap skin juga memiliki levelnya sendiri yang berkontribusi pada persentase koleksi secara keseluruhan.

Upgrade Karakter dan Chao

Tidak hanya mengubah penampilan, Sonic Rumble juga memungkinkan peningkatan skill karakter. Setiap avatar memiliki dua slot skill yang terbuka seiring kemajuan. Skills inilah yang memiliki dampak gameplay terbesar dari semua opsi kustomisasi karakter.

Skills terbagi dalam beberapa kategori seperti Attack, Movement, dan Invincibility. Contohnya Punch, Kick, Dive Kick, Stomp Attack, Sonic Boom, Charge Blast, dan Bubble Shield. Untuk membeli Skills, saya memerlukan Skill Stars yang bisa diperoleh melalui misi dan aktivitas lainnya. Setiap skill memiliki lima level yang meningkatkan parameter seperti jangkauan serangan, cooldown, atau dampak pergerakan.

Sementara itu, Buddies (Chao) merupakan aksesori pendamping kecil yang menemani Rumbler dalam pertandingan. Meskipun tidak mempengaruhi gameplay secara langsung, setiap Buddy memiliki raritas, level, dan daya tarik kosmetik tersendiri. Mereka ditampilkan bersama avatar dan dapat ditukar dengan bebas dari menu kustomisasi.

Sistem Medali dan Tantangan Harian

Untuk mengakses Stage Challenge, saya perlu bermain Ring Survival dan mendapatkan Medali yang bisa diperoleh dari leveling up Season Pass dan menyelesaikan misi event. Medali Bronze digunakan untuk membuka tahapan sementara Medali Silver dan Gold digunakan untuk mempromosikannya. Setelah mempromosikan tahapan hingga 5 bintang, versi Hard dari tantangan akan tersedia.

Tantangan harian dan misi memberikan berbagai hadiah termasuk Red Star Rings dan Skill Stars. Terdapat beberapa kesempatan untuk mendapatkan Red Star Rings melalui gameplay, termasuk Stage Challenges, Emblem Ranks, Achievements, dan Rumble Rankings. Sistem ini dirancang agar pemain bisa mendapatkan item melalui gameplay berkelanjutan.

Yang perlu diperhatikan, Score Bonus dan Langganan mempengaruhi jumlah hadiah post-match yang diperoleh, namun tidak mempengaruhi jumlah Rings yang dikumpulkan selama pertandingan. Pembelian karakter dan upgrade lainnya tidak diperlukan untuk meningkatkan kemungkinan memenangkan pertandingan.

Cara Download dan Mulai Bermain Sonic Rumble

Bagi yang penasaran tentang Sonic Rumble, November 2025 menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengunduh game ini. Berbeda dengan seri Sonic klasik, proses instalasi game ini memerlukan beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan.

Sonic Rumble Gameplay Download di iOS, Android, Steam

Sonic Rumble resmi diluncurkan secara global pada 5 November 2025 untuk iOS, Android, dan PC (melalui Steam dan Google Play Games). Game ini tersedia sebagai game free-to-play dengan opsi pembelian dalam aplikasi. Untuk mengunduh:

Mobile : Cari “Sonic Rumble SEGA” di App Store atau Google Play Store, lalu tap Install

: Cari “Sonic Rumble SEGA” di App Store atau Google Play Store, lalu tap Install PC: Kunjungi halaman Sonic Rumble di Steam atau Google Play Games PC, klik Download

Pastikan mengunduh dari sumber resmi untuk menghindari malware dan mendapatkan pembaruan otomatis.

Spesifikasi Minimum dan Kompatibilitas

Persyaratan sistem untuk mobile:

iOS 16.0 atau lebih baru dengan memori minimal 3GB

Android OS 8.0 atau lebih baru dengan memori minimal 3GB

Perangkat tidak kompatibel: iPhone 8, iPad Pro 9.7-inch, iPad generasi 5 dan 6

Spesifikasi minimum untuk PC:

OS: Windows 11 (dukungan Windows 10 berakhir 14 Oktober 2025)

Prosesor: Intel Pentium Gold 4417U / AMD Athlon 3000G

RAM: 4GB (8GB direkomendasikan)

Grafis: Nvidia GeForce GT 630 / Radeon R7 240

Penyimpanan: 7GB ruang kosong

Cara Pre-Register dan Klaim Hadiah

Meskipun game telah diluncurkan, hadiah pre-register tetap dapat diklaim semua pemain yang mengunduh hingga 31 Desember 2025. Hadiah tersebut meliputi:

5.000 Rings

Chao Happy Sticker

Crystal Chao Buddy

Garnet Knuckles Skin

Movie Sonic Skin

Hadiah ini akan otomatis masuk ke akun setelah menyelesaikan tutorial awal.

Kesimpulan

Sonic Rumble benar-benar membuktikan dirinya sebagai game multiplayer Sonic terbaik untuk dimainkan bersama teman. Dari fitur crossplay yang memungkinkan kita bermain di berbagai platform, hingga mode Squad Battles yang menawarkan pengalaman kooperatif seru, game ini dirancang khusus untuk kesenangan berkelompok.

Selain itu, sistem 3 babak yang dinamis menjadikan setiap pertandingan terasa unik dan menegangkan. Kemampuan untuk membuat Custom Match dengan 32 pemain sekaligus juga memberikan kebebasan penuh dalam mengatur pengalaman bermain sesuai keinginan kita dan teman-teman.

Tentunya, fitur kustomisasi karakter yang mendalam menambah daya tarik tersendiri. Saya bisa mengekspresikan gaya bermain pribadi melalui berbagai skin, emote, dan skill yang bisa diupgrade. Meskipun beberapa item premium memerlukan Red Star Rings, game ini tetap memberikan banyak kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis.

Sistem peringkat kompetitif dan fitur Crew juga memperkaya pengalaman sosial, memberikan motivasi tambahan untuk terus bermain dan meningkatkan keterampilan bersama teman-teman. Bersama-sama, kami bisa menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah eksklusif.

Meski baru diluncurkan, Sonic Rumble sudah menunjukkan potensi luar biasa untuk menjadi game yang akan bertahan lama di perangkat kita. Kombinasi gameplay cepat, fitur sosial yang kaya, dan dukungan crossplay penuh menjadikannya pilihan sempurna untuk siapa saja yang mencari game multiplayer seru yang bisa dimainkan kapan saja dan di mana saja.

Jadi, baik anda pencinta Sonic klasik maupun pemain yang mencari game battle royale baru yang menyegarkan, Sonic Rumble patut dicoba. Unduh sekarang dan ajak teman-temanmu untuk merasakan sensasi berlomba, bertahan, dan bertarung dalam dunia penuh warna Sonic yang belum pernah kita alami sebelumnya!