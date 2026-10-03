Kolaborasi Naruto Shippuden Kembali dengan Fitur Baru

Update Game Free Fire x Naruto Terbaru

Kabar menarik kembali hadir untuk para pemain Free Fire dan penggemar anime NARUTO SHIPPUDEN. Garena menghadirkan kembali kolaborasi bertema Naruto melalui Chapter One: Nine Tails Strikes dengan sejumlah pembaruan gameplay, karakter, lokasi, ninjutsu, serta hadiah baru.

Menurut pengumuman resmi Garena, event kolaborasi terbaru ini berlangsung mulai 16 September hingga 15 Oktober 2026. Versi terbaru tersebut bukan sekadar mengulang event lama, karena Garena memberikan sejumlah peningkatan dan mekanisme baru untuk membuat pengalaman bermain terasa berbeda. Garena Free Fire

Salah satu fitur yang paling menarik adalah kemampuan pemain untuk menggunakan mekanisme Sharingan: Control guna mengendalikan serangan Ekor Sembilan. Selain itu, Hinata Hyuga juga menjadi bagian dari kolaborasi terbaru ini.

Free Fire x Naruto Kembali Membawa Ekor Sembilan

Salah satu bagian ikonik dari kolaborasi Free Fire x Naruto adalah event Nine Tails Strikes atau serangan Ekor Sembilan.

Pada update terbaru, Ekor Sembilan kembali hadir di medan pertempuran dan dapat memengaruhi jalannya pertandingan. Berdasarkan patch notes resmi Free Fire, pada awal pertandingan Ekor Sembilan dapat memicu beberapa kejadian berbeda. Garena Free Fire

Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi antara lain:

Ekor Sembilan menyerang pesawat menggunakan Tailed Beast Bomb .

. Pemain dapat dipaksa melakukan lompatan dari pesawat setelah serangan tertentu.

Ekor Sembilan dapat menghancurkan Arsenal.

Area tertentu dapat berubah menjadi kawah yang berisi loot.

Pemain dapat menemukan mekanisme Sharingan: Control selama pertandingan.

Kehadiran sistem tersebut membuat jalannya pertandingan Battle Royale menjadi lebih dinamis karena kondisi di medan pertempuran dapat berubah selama permainan berlangsung.

Mekanisme Sharingan: Control

Salah satu fitur baru yang menjadi perhatian dalam update Free Fire x Naruto adalah Sharingan: Control.

Dalam pertandingan, pemain dapat menemukan objek Sharingan tertentu. Setelah berhasil menguasainya, pemain dapat menentukan area yang ingin menjadi sasaran serangan Ekor Sembilan.

Fitur ini memberikan elemen strategis tambahan. Pemain tidak hanya perlu memperhatikan posisi lawan dan zona aman, tetapi juga harus mempertimbangkan kapan dan di mana mekanisme serangan tersebut digunakan. Free Fire Mobile

Hinata Hyuga Hadir di Free Fire

Kolaborasi terbaru Free Fire x Naruto juga memperkenalkan Hinata Hyuga ke dalam event.

Hinata merupakan salah satu karakter penting dalam dunia NARUTO SHIPPUDEN. Dalam kolaborasi kali ini, kehadirannya menjadi salah satu konten baru yang membedakan event terbaru dengan versi sebelumnya.

Garena juga menghadirkan konten bertema Hinata sebagai bagian dari hadiah dan koleksi kolaborasi. Garena Free Fire

Ninja Academy Hadir di Hidden Leaf Village

Selain karakter baru, Hidden Leaf Village kembali menjadi bagian dari pengalaman kolaborasi.

Update kali ini menambahkan Ninja Academy ke dalam area tersebut. Pemain dapat menjelajahi lokasi bertema akademi ninja sekaligus menemukan berbagai konten yang berkaitan dengan dunia Naruto.

Kehadiran lokasi tersebut memperluas pengalaman crossover sehingga tidak hanya berfokus pada kostum dan item, tetapi juga menghadirkan elemen dunia Naruto ke dalam lingkungan permainan Free Fire. Garena Free Fire

Ninjutsu Naruto Kembali ke Medan Pertempuran

Penggemar Naruto juga dapat menemukan kembali sejumlah Ninjutsu Scrolls dalam update ini.

Beberapa ninjutsu yang disebutkan dalam informasi resmi antara lain:

Fireball Jutsu

Water Dragon Jutsu

Chidori

Rasengan

Ninjutsu tersebut menjadi bagian dari gameplay bertema Naruto dan dapat ditemukan melalui mekanisme yang tersedia dalam mode permainan. Informasi resmi Free Fire juga menyebutkan bahwa ninjutsu dapat digunakan dalam Battle Royale, sementara mekanisme tertentu tersedia melalui Cyber Airdrops pada Clash Squad. Google Play

Hadiah Grand Prize Bisa Dipilih

Hal menarik lainnya adalah sistem hadiah utama yang diperbarui.

Untuk pertama kalinya dalam event Free Fire yang disebutkan Garena, pemain mendapatkan kesempatan memilih satu dari dua pilihan Grand Prize. Pada kolaborasi ini, pilihan hadiah utama mencakup item bertema Jiraiya atau Hinata. Garena Free Fire

Sistem seperti ini memberikan pilihan kepada pemain mengenai hadiah mana yang ingin mereka dapatkan, terutama bagi kolektor item bertema Naruto.

Ninja Tools dan Sistem Revival

Update Free Fire x Naruto juga menghadirkan kembali beberapa elemen gameplay yang terinspirasi dari dunia ninja.

Salah satunya adalah Kunai, yang dapat digunakan sebagai perlengkapan dalam permainan. Selain itu, terdapat sistem Reanimation yang memungkinkan pemain menghidupkan kembali rekan satu tim melalui Revival Points tertentu.

Fitur tersebut sebelumnya menjadi salah satu elemen yang menghubungkan gameplay Free Fire dengan konsep dunia NARUTO SHIPPUDEN. Google Play

Perbedaan Kolaborasi Naruto 2026 dengan Event Sebelumnya

Free Fire sebelumnya sudah melakukan kolaborasi dengan NARUTO SHIPPUDEN pada Januari 2025. Kolaborasi tersebut berlangsung dari 10 Januari sampai 8 Februari 2025 dan menghadirkan berbagai konten seperti bundle, skill card, senjata, emote, Hidden Leaf Village, serta event Nine Tails Strikes. Garena Free Fire

Pada 2026, Garena menghadirkan kembali Chapter One dengan sejumlah pembaruan.

Fitur Kolaborasi Naruto 2025 Update Naruto 2026 Hidden Leaf Village ✓ ✓ Nine Tails Strikes ✓ ✓ dengan peningkatan Ninjutsu ✓ ✓ kembali Hinata — ✓ Ninja Academy — ✓ Sharingan: Control — ✓ Pilihan Grand Prize — ✓ Kunai & Revival ✓ ✓

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa update terbaru membawa kembali sejumlah konten lama sekaligus menambahkan mekanisme dan konten baru. Garena Free Fire

Kapan Event Free Fire x Naruto 2026 Berlangsung?

Berdasarkan pengumuman resmi Garena, Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN Chapter One: Nine Tails Strikes berlangsung:

16 September – 15 Oktober 2026

Namun, ketersediaan beberapa event atau item dapat mengikuti periode dan wilayah tertentu. Informasi resmi dalam aplikasi juga dapat digunakan untuk melihat event yang sedang aktif pada akun masing-masing. Garena Free Fire

Cara Mengikuti Event Free Fire x Naruto

Untuk mengikuti konten kolaborasi, pemain dapat:

Memastikan aplikasi Free Fire telah diperbarui. Membuka game menggunakan akun Free Fire. Masuk ke halaman event yang berkaitan dengan NARUTO SHIPPUDEN. Menyelesaikan misi atau aktivitas yang tersedia. Mengumpulkan hadiah dan item kolaborasi. Menjelajahi Hidden Leaf Village dan Ninja Academy. Mencoba ninjutsu serta fitur Sharingan: Control ketika tersedia dalam pertandingan.

Karena event memiliki batas waktu, pemain sebaiknya memeriksa menu event secara berkala untuk mengetahui misi dan hadiah yang masih tersedia.

Kesimpulan

Update game Free Fire x Naruto 2026 menghadirkan kembali kolaborasi NARUTO SHIPPUDEN dengan konsep Nine Tails Strikes, tetapi kali ini disertai sejumlah pembaruan gameplay.

Kehadiran Hinata Hyuga, Ninja Academy, Sharingan: Control, ninjutsu, Kunai, sistem Revival, serta pilihan Grand Prize membuat event ini memiliki konten yang berbeda dibandingkan kolaborasi Naruto sebelumnya.

Bagi pemain yang ingin mencoba konten kolaborasi tersebut, periode resminya berlangsung 16 September sampai 15 Oktober 2026. Untuk informasi paling akurat mengenai event, hadiah, dan perubahan gameplay, pemain dapat merujuk pada pengumuman serta patch notes resmi Garena