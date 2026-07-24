Point Blank Zepetto Sejarah, Gameplay, Fitur, dan Alasan Masih Populer

Apa Itu Point Blank Zepetto?

Point Blank Zepetto merupakan game First Person Shooter (FPS) online yang dikembangkan oleh Zepetto asal Korea Selatan. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 dan langsung menjadi salah satu game FPS paling populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Brasil, dan Turki.

Mengusung gameplay cepat dengan sistem pertandingan kompetitif, Point Blank berhasil menarik jutaan pemain berkat mekanisme permainan yang mudah dipelajari namun sulit dikuasai. Hingga saat ini, Point Blank masih memiliki komunitas yang aktif serta rutin menghadirkan berbagai pembaruan konten.

Sejarah Singkat Point Blank

Point Blank dikembangkan oleh Zepetto dengan nama asli Project Blackout di beberapa wilayah. Setelah sukses di Korea Selatan, game ini mulai dipasarkan ke berbagai negara melalui publisher lokal.

Di Indonesia sendiri, Point Blank pernah dioperasikan oleh Gemscool dan menjadi salah satu game online paling fenomenal pada masanya. Setelah kontrak berakhir, hak penerbitan kemudian berpindah kepada Zepetto Indonesia sehingga server resmi dikelola langsung oleh pengembangnya.

Sejak saat itu, berbagai peningkatan dilakukan, mulai dari sistem keamanan, kualitas server, penambahan karakter baru, hingga mode permainan yang lebih variatif.

Gameplay Point Blank

Point Blank menawarkan pengalaman FPS yang cepat dan kompetitif. Setiap pemain akan bergabung ke dalam dua tim yang saling berhadapan, yaitu Free Rebels dan Counter Terrorist Force (CT-Force).

Tujuan permainan bergantung pada mode yang dipilih. Ada mode yang mengharuskan pemain menghabiskan seluruh lawan, mempertahankan area tertentu, hingga memasang atau menjinakkan bom.

Kecepatan refleks, ketepatan menembak, kerja sama tim, serta strategi menjadi faktor utama untuk meraih kemenangan.

Mode Permainan

Salah satu daya tarik Point Blank adalah banyaknya pilihan mode permainan yang tersedia.

Death Match

Mode klasik di mana dua tim saling mengalahkan untuk memperoleh jumlah kill terbanyak sebelum waktu habis.

Bomb Mission

Mode paling populer di Point Blank. Tim Free Rebels bertugas menanam bom, sedangkan CT-Force harus menggagalkan atau menjinakkan bom sebelum meledak.

Destroy Mission

Pada mode ini pemain harus menghancurkan target tertentu sambil mempertahankan markas dari serangan lawan.

AI Mode

Mode PvE yang memungkinkan pemain bekerja sama melawan musuh yang dikendalikan komputer.

Dino Mode

Mode unik yang mempertemukan manusia melawan karakter dinosaurus dengan kemampuan khusus.

Escape Mode

Pemain harus bertahan hidup dan melarikan diri dari serangan musuh sebelum waktu habis.

Senjata di Point Blank

Point Blank memiliki ratusan jenis senjata yang dapat digunakan sesuai gaya bermain masing-masing pemain.

Beberapa kategori senjata meliputi:

Assault Rifle

Sniper Rifle

Sub Machine Gun (SMG)

Shotgun

Machine Gun

Handgun

Melee Weapon

Grenade

Senjata populer yang sering digunakan pemain antara lain AUG A3, Kriss S.V, P90, Cheytac M200, T77, SC-2010, dan L115A1.

Karakter Point Blank

Selain senjata, pemain juga dapat memilih berbagai karakter dengan tampilan yang unik.

Setiap karakter memiliki desain berbeda, mulai dari pasukan militer, polisi khusus, hingga karakter wanita dengan kostum eksklusif yang bisa diperoleh melalui event maupun pembelian di dalam game.

Sistem Ranking

Point Blank menggunakan sistem pangkat yang menjadi simbol pengalaman seorang pemain.

Semakin sering memenangkan pertandingan dan memperoleh EXP, maka pangkat pemain akan meningkat mulai dari Trainee hingga General.

Pangkat yang tinggi juga menunjukkan pengalaman bermain serta dedikasi pemain terhadap permainan.

Fitur Unggulan Point Blank

Beberapa fitur menarik yang membuat Point Blank tetap diminati hingga sekarang antara lain:

Grafis yang ringan dan dapat dimainkan pada berbagai spesifikasi komputer.

Gameplay cepat dengan tempo pertandingan yang intens.

Server stabil dengan sistem matchmaking yang baik.

Event rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Clan War yang kompetitif.

Tournament resmi dengan hadiah menarik.

Sistem anti-cheat yang terus diperbarui.

Koleksi skin senjata yang sangat beragam.

Tips Bermain Point Blank untuk Pemula

Bagi pemain baru, terdapat beberapa tips agar lebih cepat berkembang.

Latih Akurasi

Biasakan mengarahkan crosshair ke posisi kepala musuh agar peluang mendapatkan Head Shot menjadi lebih tinggi.

Pelajari Map

Setiap map memiliki jalur dan titik persembunyian yang berbeda. Mengenali lokasi strategis akan memberikan keuntungan saat bertanding.

Gunakan Sensitivitas yang Nyaman

Sesuaikan pengaturan mouse agar gerakan membidik terasa lebih presisi.

Bermain Bersama Tim

Komunikasi yang baik dengan rekan satu tim akan meningkatkan peluang memenangkan pertandingan.

Pilih Senjata Favorit

Fokus menggunakan satu atau dua jenis senjata terlebih dahulu hingga benar-benar menguasai recoil dan karakteristiknya.

Mengapa Point Blank Masih Populer?

Walaupun telah hadir banyak game FPS modern, Point Blank masih memiliki basis pemain yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh gameplay yang sederhana namun kompetitif, kebutuhan spesifikasi komputer yang relatif ringan, serta komunitas yang masih aktif mengadakan berbagai turnamen.

Selain itu, pembaruan konten secara berkala membuat pemain selalu memiliki tantangan baru, baik melalui event, senjata terbaru, karakter eksklusif, maupun mode permainan tambahan.

Kesimpulan

Point Blank Zepetto merupakan salah satu game FPS legendaris yang telah menemani jutaan pemain selama bertahun-tahun. Dengan gameplay yang cepat, pilihan mode permainan yang beragam, koleksi senjata lengkap, serta komunitas yang aktif, Point Blank tetap menjadi pilihan utama bagi pecinta game tembak-menembak online.

Bagi Anda yang menyukai permainan yang menguji refleks, strategi, dan kerja sama tim, Point Blank masih layak dimainkan hingga saat ini. Terlebih lagi, pembaruan rutin dari Zepetto membuat pengalaman bermain tetap segar dan kompetitif bagi pemain baru maupun veteran.