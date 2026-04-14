15 Game Multiplayer Terbaru 2026 Seru Bareng Teman

Game multiplayer terbaru yang akan ramai dimainkan di 2026 menawarkan pengalaman bermain yang jauh lebih seru dibanding main solo. Faktanya, game multiplayer menjadi favorit karena menawarkan pengalaman bermain bersama teman atau pemain lain dari seluruh dunia, baik melalui PC, konsol, maupun smartphone. Bahkan di warnet game online, game online mabar selalu jadi pilihan utama para gamers.

Kami telah merangkum 15 game yang paling seru untuk dimainkan bareng teman di tahun 2026. Daftar ini mencakup berbagai genre seperti shooter, co-op, balapan, hingga strategi, memastikan ada game online seru untuk setiap tipe pemain. Mari kita bahas satu per satu rekomendasi game multiplayer yang wajib masuk playlist gaming kamu.

Fortnite tetap menjadi salah satu game online seru yang mendominasi scene multiplayer di 2026. Game platform yang dikembangkan Epic Games ini menawarkan tujuh mode permainan berbeda, termasuk Battle Royale yang mempertemukan hingga 100 pemain, Save the World untuk cooperative gameplay, Creative mode untuk kebebasan berkreasi, hingga mode terbaru seperti Lego Fortnite, Rocket Racing, dan Fortnite Festival.

Kabar menarik datang dari Save the World mode yang akhirnya menjadi free-to-play mulai 16 April 2026. Mode ini menghadirkan gameplay tower defense dengan empat hero class: Outlander, Ninja, Constructor, dan Soldier yang bisa dimainkan di PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, dan platform cloud gaming.

Fitur split-screen memungkinkan dua pemain menikmati Battle Royale, Zero Build, dan mode LEGO secara lokal di konsol PlayStation dan Xbox. Kedua pemain perlu menghubungkan controller masing-masing dan menggunakan pengaturan bahasa yang sama. Mode ini mendukung Duos, Trios, atau Squads, namun tidak tersedia untuk Solo, Creative, Save the World, atau Ranked Mode.

Cross-platform play juga tersedia di berbagai perangkat yang didukung, menjadikan Fortnite pilihan tepat untuk game online mabar bersama teman dari platform berbeda.

Rainbow Six Mobile menghadirkan pengalaman tactical shooter kompetitif yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Game free-to-play dari Ubisoft ini resmi diluncurkan secara global pada 23 Februari 2026, tersedia untuk Android dan iOS.

Berbeda dengan battle royale, game ini mengadaptasi gameplay Attack vs Defense ikonik dari Rainbow Six Siege dalam format 5v5 yang lebih singkat dan dioptimalkan untuk mobile. Setiap pertandingan mempertemukan tim penyerang dan defender yang bergantian peran di setiap babak, menghadirkan intense close-quarter combat dengan keputusan taktis yang menentukan kemenangan.

Kekuatan Rainbow Six Mobile terletak pada roster operator terlatih yang masing-masing memiliki senjata, gadget, dan kemampuan unik. Lingkungan yang dapat dihancurkan memungkinkan pemain menghancurkan tembok, pintu, dan menciptakan jalur taktis baru selama pertempuran. Map legendaris seperti Bank, Clubhouse, Border, Oregon, dan Villa hadir dengan layout yang menuntut koordinasi tim solid.

Untuk spesifikasi, game ini membutuhkan minimal Android 9 dengan RAM 4GB dan storage 4-5GB. Pengguna iOS memerlukan chipset A12 Bionic atau lebih baru, kompatibel mulai iPhone XS/XR. Game ini mendukung kontrol sentuh responsif sekaligus kompatibilitas controller. Setiap bulan, konten baru berupa operator, Battle Pass, dan mode terbatas waktu terus ditambahkan.

Riot Games menghadirkan Valorant sebagai tactical shooter 5v5 yang menggabungkan gunplay presisi dengan kemampuan unik dari 24 Agent berbeda. Game free-to-play ini kini tersedia di konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X/S, memperluas jangkauan dari platform PC. Untuk saat ini, versi konsol hanya dapat diakses di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Jepang, dan Brasil.

Setiap pertandingan mempertemukan dua tim yang bertukar peran sebagai penyerang dan defender setiap 12 ronde, dengan tim pertama yang mencapai 13 kemenangan keluar sebagai juara. Penyerang harus menanam dan mengamankan spike hingga meledak, sementara defender bertugas mencegah penanaman atau menjinakkan spike yang telah ditanam. Agent terbagi dalam empat role: Duelist untuk agresi, Controller untuk mengontrol area, Initiator untuk mengumpulkan informasi, dan Sentinel untuk pertahanan.

Crossplay tersedia antar konsol PlayStation dan Xbox, namun tidak dengan PC untuk menjaga integritas kompetitif. Menariknya, progress account seperti level, mata uang, Agent, battle pass, dan skin tersinkronisasi antara PC dan konsol, meskipun ranked progression tetap terpisah. Game ini melarang penggunaan keyboard dan mouse di konsol, memastikan semua pemain menggunakan controller. Valorant menjadi pilihan tepat untuk game online mabar yang menuntut strategi dan koordinasi tim solid.

Respawn Entertainment mengembangkan Apex Legends sebagai battle royale free-to-play yang mendukung cross-platform di semua platform: EA app, Steam, Xbox, PlayStation, dan Nintendo Switch. Fitur cross-play aktif secara otomatis, memungkinkan kamu bermain bersama teman dari platform berbeda setelah menambahkan mereka ke daftar teman in-game. Game ini juga mendukung cross-progression, artinya progres game bisa dibagikan di berbagai platform.

Untuk pemain PC, cross-play tidak dapat dinonaktifkan. Konsol pemain bisa menonaktifkannya, meskipun tidak disarankan karena menambah waktu antre. Apex Legends menawarkan berbagai mode permainan: Battle Royale Trios dengan 20 squad berisi tiga Legend, Duos dengan 30 squad dua pemain, Ranked Leagues untuk matchmaking kompetitif, serta Mixtape yang mencakup Control, Gun Run, dan Team Deathmatch.

Kemenangan di game ini membutuhkan strategi matang. Pilih karakter sesuai gaya bermain, karena setiap Legend memiliki kelebihan dan kelemahan berbeda seperti Wraith untuk agresi atau Lifeline untuk support. Komunikasi tim melalui ping dan voice chat sangat penting untuk memberitahu posisi musuh dan item strategis. Pahami peta dengan baik, kenali lokasi penting seperti hot drop areas dan respawn beacons. Kerja sama tim solid meningkatkan peluang meraih kemenangan di game online mabar ini.

miHoYo merilis Genshin Impact sebagai open world RPG yang menawarkan mode Co-Op untuk pengalaman game online mabar yang unik. Mode multiplayer ini terbuka setelah mencapai Adventure Rank 16 dan menyelesaikan Archon Quest Prologue: Act I. Party dapat menampung maksimal empat Traveler yang menjelajahi dunia Teyvat secara bersamaan.

Cross-play berfungsi sempurna di berbagai platform termasuk PC, Mobile (iOS dan Android), Xbox Network, dan PSN selama pemain berada di server regional yang sama seperti NA, EU, Asia, atau SAR. Faktanya, progres game tersinkronisasi otomatis antar platform, memungkinkan kamu memulai di satu perangkat dan melanjutkan di perangkat lain.

Distribusi karakter bergantung pada jumlah pemain dalam party. Dengan dua pemain, masing-masing mendapat dua karakter. Tiga pemain memberikan host dua karakter sementara yang lain satu. Empat pemain berarti setiap orang menggunakan satu karakter.

Aktivitas yang tersedia mencakup Domains dan Ley Line Outcrops, mengumpulkan resources seperti ore dan dropped loot, fishing, Daily Commissions, serta melawan boss kecuali Stormterror. Menariknya, healing abilities dari karakter seperti Barbara, Bennett, Diona, dan Jean mempengaruhi partner co-op.

Selain itu, tamu di dunia host tidak bisa membuka treasure chests, menyelesaikan quest, berinteraksi dengan NPC, atau mengumpulkan Anemoculus. Dengan kata lain, mode co-op lebih cocok untuk farming materials dan menyelesaikan domain bersama dibanding leveling karakter.

InnerSloth mengembangkan Among Us sebagai game social deduction yang menempatkan empat hingga lima belas pemain dalam skenario penuh kecurigaan. Game multiplayer 2022 terbaik ini pertama kali dirilis pada Juni 2018 untuk iOS dan Android, kemudian menyusul ke Windows di November tahun yang sama. Popularitasnya meledak di tahun 2020 berkat streamer Twitch dan YouTuber yang memainkannya selama pandemi.

Setiap pemain mendapat satu dari dua peran: mayoritas menjadi Crewmates yang menyelesaikan tugas, sementara maksimal tiga pemain berperan sebagai Impostors yang membunuh tanpa ketahuan. Lima map tersedia: The Skeld (pesawat luar angkasa), MIRA HQ (gedung kantor), Polus (pangkalan planet), The Airship, dan Fungle.

Crewmates menang dengan menyelesaikan semua tugas atau mengeluarkan semua Impostor melalui voting. Sebaliknya, Impostor menang jika jumlah mereka sama dengan Crewmates yang tersisa atau sabotase kritis tidak diperbaiki tepat waktu. Selama permainan, komunikasi hanya terjadi saat emergency meeting atau penemuan mayat, menciptakan intense social interaction.

Cross-platform play didukung sejak versi Steam dirilis. Game ini kini tersedia di Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series X/S, plus versi VR yang diluncurkan November 2022. Berbagai role seperti Scientist, Engineer, dan Shapeshifter menambah kompleksitas strategi.

Mojang Studios menciptakan Minecraft sebagai sandbox game yang mengumpulkan 900 juta pengguna aktif hingga 2023, menjadikannya game terpopuler di dunia. Game yang dirilis pertama kali pada 17 Mei 2009 ini kini hadir dalam dua edisi berbeda: Java Edition sebagai versi original untuk komputer, dan Bedrock Edition yang mendukung cross-platform di konsol, smartphone, serta PC.

Mode multiplayer memungkinkan hingga delapan pemain berkolaborasi dalam satu world secara bersamaan, bahkan bisa ditingkatkan hingga 40 pemain menggunakan commands. Untuk bermain bersama, kamu memerlukan versi game yang sama antara host dan pemain lain, koneksi internet atau LAN yang stabil, serta Microsoft Account khususnya untuk konsol dan mobile. Pengguna konsol harus berlangganan Xbox Game Pass Core, Nintendo Switch Online, atau PlayStation Plus.

Minecraft Realms menyediakan server pribadi berbayar dengan harga IDR 63.261,91 per bulan untuk bermain dengan dua pemain lain, atau IDR 126.682,37 per bulan untuk Realms Plus yang menampung sepuluh pemain sekaligus. Selain itu, kamu bisa bermain melalui LAN dengan membuka world ke jaringan lokal, atau bergabung ke public server yang menawarkan berbagai game mode seperti Survival, Factions, SkyBlock, dan Creative. Kolaborasi dalam mengumpulkan resources, farming, dan membangun struktur membuat progres jauh lebih cepat dibanding bermain solo.

Infinity Ward meluncurkan Call of Duty: Modern Warfare II pada 28 Oktober 2022 untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series X/S. First-person shooter ini menghadirkan pengalaman multiplayer dengan dua kategori berbeda: Core Map modes untuk pertandingan 6v6 klasik, dan Battle Map modes yang menampung hingga 32v32 pemain lengkap dengan kendaraan tempur.

Mode Core mencakup Free-for-All, Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Headquarters, Control, Prisoner Rescue, Knock Out, dan Search & Destroy. Sementara itu, Battle Map menawarkan Ground War dan Ground War Invasion untuk skala perang lebih besar. Menariknya, mode Invasion menyuntikkan musuh AI di samping pemain manusia, dimana membunuh player menghadiahi lima poin sementara AI hanya satu poin.

Sistem Perk Packages baru terdiri dari empat perks: dua Base Perks plus satu Bonus Perk dan satu Ultimate Perk yang teraktivasi selama pertandingan. Selain itu, third-person playlist tersedia dalam mode terpisah, menghadirkan perspektif berbeda untuk game online mabar. Game ini juga mendukung cross-platform multiplayer dan memerlukan storage 125GB. Mode kooperatif Special Ops dengan misi dua pemain melengkapi pengalaman multiplayer yang variatif.

NetEase menghadirkan Onmyoji Arena sebagai MOBA mobile 5v5 yang dibangun dari karakter kaya seri Onmyoji original. Game ini mempertahankan estetika Jepang elegan dengan setting Heian-kyo dan voice actor asli untuk menciptakan pengalaman autentik. Berbeda dengan MOBA lain, sistem amulet berbayar kini diganti dengan Onmyodo gratis yang memungkinkan kustomisasi pasif untuk setiap Shikigami.

Roster karakter mencapai hampir 100 Shikigami yang terbagi dalam enam kategori: Samurai, Mage, Marksman, Ninja, Tank, dan Support. Setiap Shikigami dilengkapi empat kemampuan unik plus dua spell dengan cooldown panjang namun efek krusial. Tank berperan sebagai defensive powerhouse dengan survivability tinggi dan crowd control, meskipun damage mereka terbatas.

Mode permainan bervariasi dari standar 5v5 hingga Royal Battle 3v3v3 yang unik, dimana tiga tim bertarung dalam map melingkar hingga salah satu mencapai 30 kill. Ranked mode menuntut pemain memiliki minimal 14 Shikigami sebelum memasuki tier Elite. Desain peta inovatif dengan sistem Fog of War dan map simetris menghilangkan situasi unfair 1v2. Voice acting tersedia dalam bahasa China, Jepang, dan Inggris melengkapi audiovisual feast game online mabar ini.

SuperGaming meluncurkan Indus Battle Royale sebagai battle royale pertama dari India yang mengusung tema indo-futuristic berdasarkan budaya dan mitologi India. Game ini resmi dirilis secara global pada 16 Oktober 2024 untuk Android dan iOS sebagai free-to-play title. Berbeda dari battle royale konvensional, Indus menghadirkan mekanik unik yang membedakannya dari kompetitor seperti PUBG atau Fortnite.

Fitur Grudge System memungkinkan pemain menaruh dendam pada musuh yang mengalahkan mereka, lalu di pertandingan berikutnya sistem akan menempatkan kedua pemain dalam lobby yang sama dengan menandai lokasi musuh tersebut. Selain itu, Cosmium Clutch menawarkan kondisi kemenangan alternatif dimana squad yang berhasil menangkap resource Cosmium di circle terakhir langsung meraih kemenangan instan[492].

Setting permainan berlangsung di pulau Virlok pada planet Indus yang misterius, dimana pemain berperan sebagai Mythwalker untuk mengumpulkan Cosmium. Arsenal yang tersedia mencakup sniper rifle presisi hingga superweapon futuristik yang dirancang untuk berbagai play style. Game ini mendukung perspektif TPS dan FPS, plus mode Team Deathmatch 4v4 dan 2v2 di map Saaplok. Untuk spesifikasi, game online mabar ini memerlukan minimal 4GB RAM.

Redbeet Interactive mengembangkan Raft sebagai oceanic survival adventure yang melemparkan pemain ke tengah lautan luas dengan hanya rakit kecil dan hook plastik. Game yang masuk Early Access di Steam sejak 23 Mei 2018 ini akhirnya merilis versi 1.0 penuh pada Juni lalu. Dipublikasikan oleh Axolot Games, Raft menawarkan pengalaman bertahan hidup yang menantang baik solo maupun bersama hingga tiga teman [542].

Sistem multiplayer meningkatkan progres secara signifikan namun juga menambah kesulitan karena setiap pemain membutuhkan makanan dan air. Faktanya, semakin banyak pemain yang bergabung, semakin banyak material yang muncul di arah perjalanan rakit. Selain itu, multiple sharks mulai spawn pada difficulty tinggi secara random, membuat eksplorasi pulau dan pengumpulan material bawah air jauh lebih berbahaya.

Semua pemain harus memiliki game melalui Steam dan berstatus online di friend list untuk join session. Raft Discord server menyediakan channel khusus untuk mencari partner bermain. Game ini menawarkan empat mode berbeda: Easy untuk hunger-thirst meter lebih lambat, Peaceful tanpa serangan musuh, Hard dengan challenge ekstra, dan Creative dengan unlimited resources untuk eksperimen building. Pulau-pulau besar menyimpan material langka dan storyline progression yang mendorong eksplorasi berkelanjutan.

Psyonix meluncurkan Rocket League pada Juli 2015 sebagai vehicular soccer yang memadukan sepak bola arcade dengan mobil bertenaga roket. Game yang kini free-to-play ini mendukung cross-platform penuh di PC, Xbox, PlayStation, dan Switch. Setiap pertandingan mempertemukan dua tim beranggotakan hingga empat pemain yang berusaha memasukkan bola raksasa ke gawang lawan menggunakan mobil dengan boost.

Season 22 yang dimulai 11 Maret 2026 menghadirkan peningkatan quality-of-life tanpa mengubah gameplay inti. Fitur Visible MMR kini memungkinkan pemain melihat skor matchmaking rating mereka secara langsung, menunjukkan seberapa dekat posisi dari naik atau turun peringkat. Selain itu, indikator flip reset berupa kilatan tipis di bawah kendaraan membantu pemain mengetahui kapan kemampuan flip tersedia kembali setelah minimal tiga roda menyentuh bola.

Mode permainan bervariasi dari Casual hingga Competitive Ranked dalam format 1v1, 2v2, 3v3, dan 4v4, ditambah mode arcade seperti Rumble, Dropshot, Hoops, dan Snow Day. Rocket League Championship Series (RLCS) yang berlangsung di Paris La Défense Arena pada 20-24 Mei 2026 melengkapi ekosistem esports yang terus berkembang. Training pack dengan pengaturan acak membuat latihan lebih menantang dan realistis.

Hazelight Studios menciptakan It Takes Two sebagai co-op action-adventure yang dirilis 26 Maret 2021 untuk PlayStation 4, PS5, Windows, Xbox One, dan Xbox Series X/S, disusul versi Nintendo Switch pada November 2022. Game pemenang Game of the Year 2021 ini menceritakan pasangan Cody dan May yang berselisih, kemudian berubah menjadi boneka oleh mantra ajaib dan harus menyelamatkan hubungan mereka dengan bantuan Dr. Hakim.

Berbeda dari game lain, It Takes Two wajib dimainkan berdua tanpa opsi single-player. Fitur Friend’s Pass memungkinkan pemain yang memiliki versi lengkap mengundang teman untuk bermain gratis, bahkan Chapter Pertama bisa dimainkan gratis tanpa pembelian. Kedua pemain memerlukan langganan Nintendo Switch Online, PS Plus, atau Xbox Live Gold untuk online co-op.

Gameplay terus berubah di setiap level dengan mekanik berbeda. Pemain melompat melalui tabung vacuum cleaner, mengendarai catfish neon, hingga berperang melawan tupai gangster. Setiap karakter memiliki kemampuan unik yang saling melengkapi untuk memecahkan puzzle bersama. Cody mengatur waktu dan objek teknis, sementara May fokus pada kekuatan fisik seperti mengubah gravitasi.

Cross-generation play didukung dalam satu platform family seperti PS4 dengan PS5 atau Xbox One dengan Series X/S, namun tidak mendukung cross-play antar platform berbeda.

Nintendo menghadirkan Splatoon 3 sebagai third-person shooter eksklusif yang dirilis 9 September 2022 untuk Nintendo Switch. Game pemenang Best Multiplayer Game di Game Awards 2022 ini telah terjual 11.96 juta kopi hingga Maret 2024, membuktikan popularitasnya sebagai game yang paling seru di platform Nintendo.

Pengalaman multiplayer mengharuskan setiap pemain memiliki konsol Nintendo Switch 2 atau Nintendo Switch sendiri beserta copy game, karena split-screen tidak tersedia. Mode permainan bervariasi tergantung jumlah pemain: Regular Battle dan Anarchy Battle (Open) mendukung 2-4 pemain online, sementara Private Battle menampung hingga 10 pemain dengan dua spectator tambahan. Salmon Run sebagai mode co-op memungkinkan maksimal empat pemain menghadapi gelombang Salmonid bersama.

Turf War menjadi mode signature dengan pertandingan 4v4 selama tiga menit, dimana tim berlomba mewarnai area terbanyak menggunakan tinta. Komunikasi tim sangat krusial untuk mengontrol frontline dan mengamankan zona strategis. Teknik baru seperti Squid Roll memberikan invincibility singkat saat melompat keluar dari tinta, sementara Squid Surge memungkinkan pemanjatan dinding lebih cepat.

Untuk bermain online, kamu memerlukan langganan Nintendo Switch Online aktif. Berbeda dari game online mabar lainnya, motion controls sangat disarankan untuk meningkatkan akurasi bidikan dalam gameplay kompetitif ini.

Bandai Namco Studios bersama Arika merilis Tekken 8 pada 26 Januari 2024 sebagai fighting game dengan teknologi Unreal Engine 5 yang eksklusif tersedia di PS5, Xbox Series X|S, dan PC Digital. Entry kesepuluh dalam franchise Tekken ini menghadirkan 32 fighter dengan visual high-fidelity dan efek grafis memukau yang mengubah setiap momen impact menjadi spectacle epik.

Heat System menjadi mekanik gameplay baru yang mendorong pemain lebih agresif dibanding Tekken 7. System ini memungkinkan aktivasi melalui Heat Burst atau Heat Engager, memberikan chip damage lebih besar saat musuh blocking dan bonus effects spesifik untuk setiap karakter. Selama Heat mode aktif, pemain bisa menggunakan Heat Dash untuk cancel attack dan rush forward, atau Heat Burst sebagai serangan powerful yang menghabiskan sisa Heat Bar.

Mode multiplayer mendukung offline local untuk dua pemain dan online multiplayer head-to-head. Fitur cross-platform memungkinkan pemain PS5, Windows, dan Xbox Series X/S bertarung satu sama lain untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise. Story mode “The Dark Awakens” melanjutkan konflik Jin Kazama versus Kazuya Mishima enam bulan setelah Tekken 7, menjadikan game online seru ini pilihan tepat untuk warnet game online.

Kesimpulan

Kelima belas game di atas menawarkan pengalaman multiplayer yang beragam untuk setiap tipe pemain. Dari tactical shooter seperti Valorant dan Rainbow Six Mobile, hingga co-op adventures seperti It Takes Two dan Raft, pilihan tersedia melimpah. Sebagai catatan, tidak semua game dalam daftar ini akan cocok dengan preferensi kamu, dan itu wajar saja. Pilih beberapa yang sesuai gaya bermain, ajak teman-teman, dan nikmati pengalaman game online mabar yang unforgettable di tahun 2026.

