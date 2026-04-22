15 Game PC & Konsol dengan Grafik Paling Realistis 2026

Grafik game PC telah mencapai level yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi rendering modern, ray tracing, dan peningkatan hardware membuat grafis semakin mendekati kualitas fotorealistik. GPU (unit pemrosesan grafis) menjadi sarana teknologi yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan gambar mengagumkan dalam game AAA. Permintaan akan pengalaman gaming yang lebih imersif terus meningkat, sebagai hasilnya banyak developer menghadirkan game pc terbaik dengan visual spektakuler. Kami telah menyusun daftar 15 game realistis dengan grafik game terbaik yang wajib Anda coba, mulai dari game petualangan pc hingga game pc seru lainnya.
Red Dead Redemption 2
Fitur Visual Utama
Red Dead Redemption 2 dikembangkan oleh Rockstar Games dan dirilis pada tahun 2018, menghadirkan pengalaman perjalanan hidup seorang cowboy pada era tahun 1900. Game petualangan pc ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain interaktif, namun juga disajikan dengan kualitas visual yang mendekati nyata. Pemain dapat merasakan atmosfer dalam video game tersebut, mulai dari suasana pedesaan hingga pergerakan manusia dan hewan yang realistis. Setiap tumbuhan terkesan sangat hidup, sementara cuaca dinamis menyesuaikan iklim pada cerita.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game ini memanfaatkan Rockstar Advanced Game Engine 4 (RAGE) sebagai aplikasi komputer untuk menghasilkan grafik game yang memukau. Teknologi rendering yang digunakan memungkinkan pemain merasakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dengan penerapan teknologi rendering realistis, Red Dead Redemption 2 mampu menghadirkan pemandangan alam yang indah, tumbuhan dan hewan yang tampak hidup, serta cuaca yang dinamis. Setiap objek dirancang dengan detail luar biasa, termasuk tekstur, pencahayaan, dan efek visual. Gerakan animasi karakter dan hewan dalam game ini juga terasa sangat lembut dan alami.
Pengalaman Gameplay Realistis
Game realistis ini memberikan pengalaman imersif yang mendalam. Banyak pemain merasakan game ini menjadi jauh lebih menyenangkan ketika dimainkan sebagai cowboy sim daripada Wild West GTA. Pengalaman bermain meningkat ketika pemain memperlambat tempo dan menikmati setiap detail lingkungan tanpa terburu-buru. Gerakan animasi yang lembut dan natural menciptakan imersi yang dalam, memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya tarik dari segi visual.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
Untuk mendapatkan pengalaman bermain maksimal, berikut spesifikasi yang direkomendasikan:
- OS: Windows 10 64 Bit
- Processor: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
- Memory: 12GB
- Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
- HDD Space: 150GB
- Sound Card: DirectX compatible
Spesifikasi minimum memerlukan Intel Core i5-2500K atau AMD FX-6300, 8GB RAM, dan Nvidia GeForce GTX 770 2GB atau AMD Radeon R9 280 3GB.
Cyberpunk 2077
Fitur Visual Utama
Cyberpunk 2077 adalah game action RPG yang dikembangkan CD Projekt Red, berlatar di Night City, California dalam dunia distopia cyberpunk. Game petualangan pc ini memerlukan sedikit pengenalan sebagai salah satu game paling dinantikan dengan grafis canggih yang memukau dengan tingkat detail yang belum pernah ada sebelumnya. Night City dirancang sebagai kota besar paling realistis yang pernah terlihat dalam game, bahkan CDPR melibatkan perencana kota nyata untuk membantu mendesainnya. Atmosfer kota terasa autentik dengan gedung pencakar langit menjulang, gang gelap kumuh, dan jalan raya ramai yang menciptakan nuansa cyberpunk khas.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game realistis ini dikembangkan menggunakan mesin REDengine 4. Di PC, grafik game terbaik terlihat lebih baik berkat kemitraan teknis NVIDIA dan CD PROJEKT RED yang menghadirkan empat efek ray tracing. Iluminasi pembauran menangkap pancaran langit serta cahaya dari berbagai permukaan, papan iklan dan benda bercahaya mencerahkan lingkungan dengan pencahayaan berwarna alami. Pantulan digunakan pada semua permukaan dan dapat melacak jarak hingga beberapa kilometer. Oklusi di sekitar menghitung seberapa terbuka setiap titik dalam pemandangan terhadap pencahayaan, menggelapkan permukaan secara alami. Bayangan dari cahaya matahari dan bulan ditambahkan berdasarkan kekuatan cahaya dan penyebaran melalui awan.
Selain itu, NVIDIA DLSS 2.0 didukung prosesor AI khusus yang meningkatkan kecepatan bingkai sekaligus menghadirkan gambar tajam dan jernih. Update untuk PS5 Pro pada 8 April 2026 menambahkan tiga mode grafis berbeda menggunakan PlayStation Super Spectral Resolution (PSSR) dan teknologi BVH8.
Pengalaman Gameplay Realistis
Kota Night City terasa sangat padat dengan desain yang cermat, pemain dapat memutuskan meninggalkan jalan utama dan hampir selalu ada jalan turun dari atap tanpa terjebak. Banyak pemain bahkan memuat game pc seru ini hanya untuk berjalan di sekitar jalanan.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Spesifikasi Rekomendasi
|OS
|Windows 10 64-bit
|CPU
|Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 7800X
|GPU
|Nvidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
|VRAM
|8 GB
|RAM
|16 GB
|Storage
|70 GB SSD
Microsoft Flight Simulator
Fitur Visual Utama
Simulator penerbangan yang dikembangkan Asobo Studio dan diterbitkan Microsoft ini mencakup 37 ribu bandara, 1,5 miliar bangunan, dan dua triliun pohon, gunung, jalan, serta sungai. Game petualangan pc ini memungkinkan pemain duduk di kokpit realistis dan melakukan perjalanan dari atau ke lebih dari 40.000 bandara dunia nyata. Setiap landmark dirancang akurat dengan gedung pencakar langit di tempat yang tepat dan semuanya ditampilkan dalam 4K. Lalu lintas penerbangan mencerminkan dunia aviasi asli dengan cuaca real time dan hewan yang bergerak. Dari pesawat ringan hingga jet berbadan lebar, semua pesawat dirancang dengan kokpit akurat dan instrumentasi realistis.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Teknologi Asobo mendigitalkan 196,9 juta mil persegi tanah, landmark buatan manusia, dan area laut terbuka. Sistem ini memanfaatkan kekuatan pembelajaran mesin, menarik data satelit dari Bing Maps dan menggunakan sistem cloud Azure untuk memastikan setiap landmark akurat. Dengan memanfaatkan teknologi streaming awan terkini, ukuran instalasi telah dipangkas menjadi sekitar 30 GB. Teknologi ini melakukan streaming pada area dengan detail lebih tinggi yang hanya diperlukan untuk jalur penerbangan pemain.
Pengalaman Gameplay Realistis
Game realistis ini ditujukan bagi para pilot maupun amatir yang tertarik dengan penerbangan dan ingin melakukan pelatihan di kokpit pesawat. Salah satu pengembang bahkan mengikuti kursus pilot untuk mengalami sensasi dan pengalaman sensoris yang autentik.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Minimal
|Ideal
|OS
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|CPU
|Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 7 2700X
|Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 9 7900X
|GPU
|Nvidia GTX 970 / AMD RX 5700
|Nvidia RTX 4080 / AMD RX 7900 XT
|VRAM
|4 GB
|12 GB
|RAM
|16 GB
|64 GB
|Storage
|30 GB [141]
|30 GB [141]
The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen
Fitur Visual Utama
CD Projekt Red merilis update next-gen gratis untuk The Witcher 3: Wild Hunt yang membawa peningkatan kualitas grafis game jauh lebih baik. Versi PC mendapatkan pengaturan grafis Ultra+ eksklusif yang memengaruhi beberapa elemen, termasuk jumlah karakter latar belakang, rentang visibilitas dedaunan, dan tingkat detail. Peningkatan ini juga mencakup kualitas bayangan, rumput, medan, air, dan tekstur yang lebih tajam. Resolusi model dan tekstur kini menyentuh 4K dengan dukungan ray tracing penuh. Update ini juga menambahkan Photo Mode dengan efek lengkap seperti FOV, Tilt, Brightness, Aperture, Exposure, dan Contrast.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game petualangan pc ini memanfaatkan empat efek ray-traced berkualitas tinggi yang sangat meningkatkan realisme grafik game. RTX Global Illumination menambahkan pencahayaan ray-traced yang lebih imersif dan realistis. Ray-traced ambient occlusion menghasilkan bayangan dan menyesuaikan shading di sekitar objek yang menghalangi cahaya. Ray-traced shadows meningkatkan fidelitas, kejernihan, realisme dan visibilitas bayangan. Ray-traced reflections meningkatkan akurasi dan kualitas pantulan pada badan air dan permukaan reflektif lainnya.
Khususnya untuk pemilik RTX 4090 atau RTX 4080, DLSS 3.0 dapat diaktifkan dalam game untuk mendorong framerate 4K lebih tinggi. NVIDIA DLSS 3 meningkatkan performa hingga 2,3X. Selain itu, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 menjadi tambahan baru untuk GPU AMD.
Pengalaman Gameplay Realistis
Perbedaan terbesar yang terlihat adalah pencahayaan yang terasa lebih autentik, seolah pemain berdiri langsung di lokasi. Cahaya berwarna memantul secara realistis di seluruh pemandangan dan ke karakter, cahaya hangat matahari direplikasi di seluruh permukaan.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Console (PS5/Xbox Series)
|Mode Quality
|4K/30fps dengan ray tracing
|Mode Performance
|60fps
Forza Horizon 5
Fitur Visual Utama
Forza Horizon 5 menghadirkan peta yang 50% lebih luas dari pendahulunya, dengan latar Meksiko yang memiliki variasi geografis jauh lebih kaya. Lokasi permainan mencakup gunung api aktif, pantai, padang pasir, perkotaan padat, hingga hutan hujan dengan peninggalan suku Maya. Pendekatan photorealistic ditampilkan melalui detail mobil hingga berbagai elemen lingkungan. Direktur kreatif Mike Brown menjelaskan bahwa tim merekam langit Meksiko asli selama 24 jam pada resolusi 12K, kemudian menghadirkan sensasi visual tersebut ke dalam permainan.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game pc terbaik ini berjalan dengan mesin ForzaTech, teknologi proprietary yang dikembangkan Turn 10 Studios bersama Playground Games. Arsitektur internal mesin ini dioptimalkan untuk mengelola dunia berskala besar, menangani volume data geometri dan pencahayaan secara efisien. Photogrammetry digunakan untuk mendigitalisasi lanskap Meksiko, menghasilkan reproduksi tekstur dan bentuk medan dengan tingkat realisme tinggi. Sistem cuaca dan langit dinamis mengubah pencahayaan secara real time, khususnya rendering kendaraan yang memodelkan setiap permukaan, material, dan pantulan dengan detail ekstrem. Game realistis ini dibangun di atas API DirectX 12 dengan dukungan ray tracing pada mode Forzavista.
Pengalaman Gameplay Realistis
Saat hujan turun, permukaan jalan menjadi licin dan menantang, memaksa penyesuaian gaya mengemudi. Suara mobil kini lebih realistis dan berbobot, bahkan efek suara berubah karena modifikasi komponen mesin yang diganti. Beberapa mobil memiliki modifikasi body kit dan aksesoris baru.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Minimum
|Rekomendasi
|Ideal
|OS
|Windows 10
|Windows 10
|Windows 10
|CPU
|Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200
|Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X
|Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800XT
|GPU
|Nvidia GTX 970 / AMD RX 470
|Nvidia GTX 1070 / AMD RX 590
|Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
|RAM
|8 GB
|16 GB
|16 GB
|Storage
|110 GB
|110 GB
|110 GB SSD
Hogwarts Legacy
Fitur Visual Utama
Game dengan tema dunia sihir yang diadaptasi dari buku dan film populer Harry Potter ini tersedia di PS5, Xbox Series X/S, serta PC. Hogwarts Legacy meraih kesuksesan berkat visual sangat detail dan representasi dunia sihir yang akurat sesuai materi aslinya. Kastil, koridor klasik, kelas sihir, hingga hutan berhantu dirancang sedetail mungkin. Efek cahaya, bayang-bayang, dan arsitektur kastil menciptakan atmosfer tinggi. Desain lingkungan luar seperti hutan atau dataran tinggi memiliki nilai seni tinggi, bukan sekadar latar namun bagian dari cerita. Pantulan cahaya, tekstur batu, efek mantra, dan animasi lingkungan memberi rasa mewah pada game petualangan pc ini.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Permainan ini menggunakan Unreal Engine generasi keempat. Pengembang mempertahankan lima pilar teknologi spesifik: grafis dan visual 4K, audio 3D, aktivitas dan bantuan permainan, kontroler DualSense PlayStation 5, serta waktu pemuatan cepat. Mereka memanfaatkan sistem efek visual Niagara untuk menghadirkan efek visual mantra dan sihir. Umpan balik haptik dan pemicu adaptif kontroler DualSense menciptakan pengalaman pertarungan yang imersif dan autentik. Selain pertarungan, pengalaman haptic memudahkan penerbangan dan menemukan tempat sihir kuno.
Pengalaman Gameplay Realistis
Sistem dunia terbuka yang luas memberikan kebebasan penuh untuk mengeksplorasi setiap sudut dunia sihir dengan detail memukau. Musik memilih pendekatan atmosferik, melodi yang muncul saat menjelajah kastel terasa seperti pelengkap emosi. Suara lingkungan seperti obrolan murid, langkah kaki, pintu yang berderit, hingga efek sihir memberi rasa bahwa tempat ini dihuni.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Minimum
|Rekomendasi
|Ultra 4K
|OS
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit [262]
|Windows 10 64-bit
|CPU
|Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
|Intel i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
|Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X
|RAM
|8 GB
|16 GB
|32 GB
|GPU
|Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega 56
|Nvidia GTX 1080 Ti / AMD RX 5700 XT
|Nvidia RTX 3090 Ti / AMD RX 7900 XT
|Storage
|85 GB
|85 GB SSD
|85 GB SSD
Assassin’s Creed Mirage
Fitur Visual Utama
Assassin’s Creed Mirage mengajak pemain menjelajahi kota Baghdad di abad ke-9 menggunakan Basim, pencuri jalanan muda yang nantinya menjadi Master Assassin legendaris. Rekonstruksi Baghdad abad pertengahan ini membuat seorang sejarawan, Dr. Ali A. Olomi, menangis saat pertama kali melihatnya. Direktur seni Jean-Luc Sala menyebutkan periode waktu ini sebagai wilayah yang belum dipetakan karena sedikit informasi tersedia tentang Timur Tengah sebelum abad ke-13.
Kota terasa hidup dan bersemarak dengan kepadatan penduduk, atap yang dapat dilalui, arsitektur kaya, pencahayaan, debu di atmosfer, serta palet warna khas. Baghdad dirancang sebagai kota multikultural yang merepresentasikan orang Persia, Timur Tengah, Romawi, Yunani, Tiongkok, dan India berkat Jalur Sutra. Fitur nostalgic visual filter memberikan tone warna biru keabu-abuan seperti game pertama seri ini.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game pc seru ini menggunakan Anvil Engine yang didesain mengakomodasi efek spesial seperti pencahayaan, bayangan, dan pantulan. Ubisoft menambahkan dukungan HDR, monitor widescreen, serta teknologi upscaling lengkap mencakup Nvidia DLSS, AMD FSR, dan Intel XeSS.
Pengalaman Gameplay Realistis
Pemain dapat mendengar percakapan melalui jendela saat berjalan di jalanan dengan berbagai bahasa yang mencerminkan keberagaman kota. Fokus kembali pada elemen stealth, parkour, dan assassination setelah beberapa seri sebelumnya mengadopsi gaya RPG.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|CPU
|GPU
|RAM
|Storage
|1080p High 60fps
|Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
|GTX 1660 Ti 6GB / RX 5600 XT 6GB
|16GB
|40GB SSD
|1440p High 60fps
|Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
|RTX 2070 8GB / RX 5700 XT 8GB
|16GB [302]
|40GB SSD [302]
|4K Ultra 60fps
|Intel i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X
|RTX 3080 10GB / RX 6900 XT 16GB
|16GB [302]
|40GB SSD [302]
Starfield
Fitur Visual Utama
Bethesda Game Studios mengembangkan game RPG luar angkasa ini dengan pendekatan estetika unik yang disebut “NASA-Punk”. Animator utama Rick Vicens menjelaskan bahwa mereka memprioritaskan gaya sedikit lebih membumi dan familiar, menarik garis dari teknologi ruang angkasa saat ini dan memperkirakan ke masa depan sehingga konsepnya dapat dipercaya. Game petualangan pc ini menceritakan galaksi pada abad ke-24 yang telah dijajah oleh manusia dengan sistem bintang yang dapat diamati melalui teknologi canggih. Pemain dapat menjelajahi lebih dari seratus sistem bintang dengan lebih dari 1.000 planet, bulan, dan stasiun luar angkasa. Setiap planet memiliki ekosistem, geografi, dan atmosfer berbeda, mulai dari planet berlapis es hingga padang pasir atau hutan lebat. Visual dalam game pc terbaik ini terlihat sangat memukau dengan grafis yang menggambarkan ruang angkasa dan planet dengan detail rinci, pencahayaan realistis, dan desain dunia kaya.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Starfield dirancang dengan Creation Engine 2 yang memungkinkan rendering realistis, pencahayaan dinamis, serta efek lingkungan mendalam. Engine terbaru ini memanfaatkan teknologi photogrammetry untuk menghasilkan tekstur detil dan realistik. Keseluruhan trailer dibuat dengan engine in-game tanpa program sinematik sama sekali, menunjukkan kemampuan visual engine yang kuat.
Pengalaman Gameplay Realistis
Dunia game realistis ini sangat indah dan detail dengan aliran lebih baik daripada game Bethesda lainnya. Mengunjungi planet berbeda terasa epik karena dilakukan dengan sangat baik sehingga terasa seperti dunia nyata. Pemain dapat memodifikasi kapal untuk berbagai tujuan seperti kecepatan, daya tembak, dan perlindungan. Meskipun demikian, game pc seru ini memiliki beberapa bug teknis.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Minimum
|Rekomendasi
|OS
|Windows 10 version 21H1
|Windows 10/11
|CPU
|AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K
|AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K
|RAM
|16 GB
|16 GB
|GPU
|AMD Radeon RX 5700 / Nvidia GeForce 1070 Ti
|AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 2080
|Storage
|125 GB SSD
|125 GB SSD
Alan Wake 2
Fitur Visual Utama
Remedy Entertainment menghadirkan game survival horror ini dengan grafis ray-tracing sepenuhnya yang didukung DLSS 3.5 dan Ray Reconstruction. Ray tracing penuh mencakup pantulan transparan dan buram, pencahayaan tidak langsung dan langsung, serta teknik rendering terpadu. Model AI baru bernama Ray Reconstruction meningkatkan kualitas ray tracing, menjadikan grafik game terbaik lebih realistis. Hutan primordial dalam game realistis ini menampilkan sistem vegetasi berbasis shader dengan hampir 300.000 bones di area Cauldron Lake yang diproses setiap frame. MBOIT (Moment-Based Order-Independent Transparency) membuat permukaan transparan menyatu dengan mulus.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Northlight engine menggunakan pipeline rendering berbasis GPU dengan mesh shaders, memungkinkan occlusion culling hingga presisi satu pixel. GPU GeForce RTX 40 Series mengalami peningkatan performa hingga 4,7 kali lipat, menghasilkan gameplay 4K pada lebih dari 100 FPS. Mesh shader menjadi fitur krusial, GPU tanpa dukungan ini seperti GTX 1080 Ti mengalami penurunan performa signifikan.
Pengalaman Gameplay Realistis
Game petualangan pc ini menghadirkan pengalaman survival horror selama 17 jam dengan dua protagonis. Amunisi dan baterai tetap langka meskipun karakter lebih lincah.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|GPU
|CPU
|RAM
|Storage
|Minimum (1080p 30fps)
|RTX 2060 / RX 6600
|i5-7600K
|16GB
|90GB SSD
|RT High (4K 60fps)
|RTX 4080
|Ryzen 7 3700X
|16GB [381]
|90GB SSD [381]
Resident Evil 4 Remake
Fitur Visual Utama
Capcom merilis ulang game survival horror klasik tahun 2005 ini dengan peningkatan kualitas grafis dan gameplay khas game AAA. Versi remake menyesuaikan standar visual kontemporer dengan detail, tekstur, dan framerate yang meningkat. Atmosfer seperti hujan, kabut, dan elemen ambience lainnya hadir menambah imersifitas. Fitur senter ditambahkan untuk mengarungi tempat gelap, meningkatkan tensi game pc seru ini. Suasana terasa lebih seram dibandingkan versi awal berkat grafis yang lebih bagus dan detail.
Teknologi Grafis yang Digunakan
RE Engine menghasilkan grafis berkualitas tinggi dengan pencahayaan, efek visual, dan animasi realistis. Engine ini dirancang bekerja pada berbagai platform termasuk PS4, PS5, PC, dan Xbox Series X/S. Fitur rendering global dan pencitraan real-time menciptakan efek pencahayaan realistis dan atmosfer menakutkan. Ray tracing dapat diaktifkan dengan kartu grafis AMD Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 atau lebih tinggi. AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 meningkatkan frame rate tinggi di resolusi tinggi.
Pengalaman Gameplay Realistis
Gameplay menjadi lebih smooth karena semuanya bekerja hampir secara real-time. Berkat itu, pacing cerita terasa lebih cepat dan responsif. Cara bermain lebih bervariatif dengan pisau yang bisa patah, menambah strategi survival.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Minimum
|Rekomendasi
|OS
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit [421]
|Processor
|AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
|AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700
|RAM
|8GB
|16GB
|Graphics
|AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB
|AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GTX 1070
|Performance
|1080p/45fps
|1080p/60fps
Death Stranding Director’s Cut
Fitur Visual Utama
Kojima Productions mengoptimalkan Decima Engine milik Guerrilla Games menghasilkan salah satu game PlayStation 4 terindah dengan kesan fotorealistis yang kuat. Lingkungan natural seperti lumut, bebatuan, sungai, dan rerumputan mendominasi dunia game petualangan pc ini. Versi Director’s Cut sebagai aplikasi native PlayStation 5 menghadirkan lompatan visual signifikan dengan segala sesuatu terlihat lebih tajam dan jelas. Tekstur definisi tinggi menemani setiap sudut, dari material kargo hingga helai rerumputan. Jarak pandang render terasa lebih jauh, membuat skala dunia terasa lebih dramatis.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Mode Graphics menawarkan gameplay mendekati 60fps dengan visual 4K Native yang berhasil dioptimalisasi dengan baik. Versi PC memamerkan fitur Intel Xe Super Sampling (XeSS) yang memiliki kinerja identik dengan NVIDIA DLSS untuk meningkatkan performa tanpa mengorbankan kualitas visual. Implementasi DualSense menciptakan pengalaman imersif melalui Haptic Feedback yang menerjemahkan sensasi jalan di berbagai terrain berbeda.
Pengalaman Gameplay Realistis
Gameplay utama masih sama, mengendalikan Sam mengantarkan barang dari gudang Bridges ke tempat pengungsian. Versi ini menambahkan variasi senjata dan equipment baru yang memaksimalkan beban saat ekspedisi pengantaran.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Kategori
|Spesifikasi
|OS
|Windows 10
|Processor
|Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600
|Memory
|8 GB RAM
|Graphics
|GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 590
|Storage
|80 GB
Metro Exodus Enhanced Edition
Fitur Visual Utama
4A Games merilis Metro Exodus PC Enhanced Edition pada 6 Mei 2021 sebagai upgrade gratis untuk semua pemilik game asli. Versi Enhanced Edition ini menghadirkan implementasi ray tracing yang jauh lebih sempurna dibandingkan rilis 2019. Perbedaan visual antara versi original dan Enhanced Edition terlihat signifikan, khususnya pada tata cahaya yang membuat beberapa scene terasa lebih realistis. Game pc terbaik ini dibangun dengan pipeline ray traced lighting sepenuhnya tanpa opsi untuk menonaktifkan efek ray tracing.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Pipeline Fully Ray Traced Lighting membawa optimisasi, upgrade, dan fitur baru pada Ray Traced Global Illumination dan Emissive Lighting. Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) memodelkan pantulan cahaya kedua hingga tak terbatas dengan sampling rays ke grid light probes. Selain itu, specular Raytraced Reflections (RTR) menciptakan pantulan seperti cermin pada permukaan mengkilap. NVIDIA DLSS 2.0 meningkatkan performa hingga 2X lebih cepat pada resolusi 4K.
Pengalaman Gameplay Realistis
Dunia post-apocalyptic yang dilalui Artyom terlihat memanjakan mata dengan grafik game yang memukau. Banyak pemain merasakan game realistis ini sebagai salah satu pengalaman survival story terbaik.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|Performa
|CPU
|GPU
|RAM
|Minimum
|1080p/45fps
|4 Cores + HT
|RTX 2060
|8GB
|High
|1440p/60fps
|8 Cores
|RTX 3070
|16GB
|RT Extreme
|4K/60fps
|8 Cores [501]
|RTX 3090
|16GB [501]
Game petualangan pc ini membutuhkan ruang penyimpanan 80GB.
Horizon Forbidden West
Fitur Visual Utama
Guerrilla Games merilis game petualangan pc ini untuk PlayStation 4 dan PlayStation 5 pada 18 Februari 2022. Kualitas visualnya terhitung memesona bahkan di PS4 Pro. Versi PS5 membawa pengalaman visual jauh lebih memukau dengan dunia yang digambarkan nyaris sempurna. Tanaman, tanah, pasir, bebatuan, awan, air, karakter NPC, hingga mesin divisualisasikan dengan elegan. Model karakter menjadi beberapa yang paling detail dengan jarak pandang render lebih jauh.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game realistis ini menggunakan Decima Engine versi terbaru dengan peningkatan signifikan. Versi PS5 menerapkan ray tracing dan Hero Lighting yang tidak tersedia di PS4. Hero Lighting adalah cahaya di sekitar Aloy yang membuatnya menonjol bahkan di lingkungan gelap, berfungsi sepanjang permainan di PS5 namun hanya saat cutscene di PS4. Sistem rendering air berbeda antara kedua konsol, memberikan versi generasi baru keunggulan grafik game dan detail lebih baik. Versi PC mendukung NVIDIA DLSS 3, DLAA, AMD FSR, dan Intel XeSS dengan resolusi ultrawide 21:9, 32:9, bahkan 48:9 untuk tiga monitor.
Pengalaman Gameplay Realistis
Pergerakan robot raksasa dibuat heboh layaknya film animasi Hollywood. Adaptive Trigger di DualSense membuat menggerakkan busur dan panah makin mengasyikkan dan berbobot. Audio berkualitas tinggi dengan 3D Audio menciptakan imersi maksimal.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|Performa
|GPU
|CPU
|RAM
|Storage
|Minimum
|720p @ 30fps
|GTX 1650 4GB / RX 5500XT 4GB
|i3-8100 / Ryzen 3 1300X
|16GB
|150GB SSD
|Recommended
|1080p @ 60fps
|RTX 3060 / RX 5700
|i5-8600 / Ryzen 5 3600
|16GB
|150GB SSD
|Very High
|4K @ 60fps
|RTX 4080 / RX 7900XT
|i7-11700 / Ryzen 7 5700X
|16GB
|150GB SSD
God of War Ragnarök
Fitur Visual Utama
Sony Santa Monica bermitra dengan Jetpack Interactive untuk menghadirkan God of War Ragnarök versi PC pada 19 September 2024. Versi PC memanfaatkan kekuatan platform menghadirkan framerate tidak terkunci dengan opsi resolusi 4K sesungguhnya, memperluas potensi kamera sinematik tanpa potongan saat menjelajahi Nine Realms. Grafik game terbaik terlihat melalui peningkatan pantulan, pencahayaan, bayangan fidelitas tinggi, serta detail geometris bertambah. Dukungan layar super ultrawide 21:9 dan 32:9 memberikan keindahan panoramik.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Integrasi penuh dengan NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, dan Intel XeSS 1.2 memungkinkan pengaturan grafis dan resolusi output lebih tinggi. NVIDIA Reflex mengurangi latensi, menciptakan gameplay responsif dengan kombo lebih cepat. Mod ray tracing lengkap menampilkan ReSTIR G.I. menghasilkan pencahayaan realistis. Resolusi 8K membuat setiap elemen tampak tajam dengan detail luar biasa.
Pengalaman Gameplay Realistis
Game pc seru ini menyertakan Valhalla Expansion dengan elemen roguelite menambah variasi gameplay. Umpan balik haptik dan pemicu adaptif DualSense menciptakan pengalaman pertarungan imersif. Audio spasial 3D memungkinkan mendengar musuh dari segala arah.
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|Resolusi/FPS
|CPU
|GPU
|RAM
|Storage
|Minimum
|1080p/30fps
|i5-4670K / Ryzen 3 1200
|GTX 1060 / RX 5500 XT
|8GB
|190GB SSD
|Recommended
|1080p/60fps
|i5-8600 / Ryzen 5 3600
|RTX 2060 Super / RX 5700
|16GB
|190GB SSD
|High
|1440p/60fps
|i7-7700K / Ryzen 7 2700X
|RTX 3070 / RX 6800
|16GB
|190GB SSD
|Performance
|4K/60fps
|i7-7700K / Ryzen 7 2700X
|RTX 3080 Ti / RX 6900 XT
|16GB
|190GB SSD
|Ultra
|4K/60fps
|i5-11600K / Ryzen 7 3700X
|RTX 4070 Ti / RX 7900 XT
|16GB
|190GB SSD
The Last of Us Part I
Fitur Visual Utama
Naughty Dog menghadirkan remake The Last of Us Part I yang telah meraih lebih dari 200 penghargaan Game of the Year. Versi PC dioptimalkan dengan enhancement khusus platform, memungkinkan pemain merasakan cerita emosional Joel dan Ellie dalam resolusi 4K sesungguhnya. Lingkungan yang indah namun mencekam ditampilkan dengan detail menakjubkan, mulai dari jalanan keras Boston QZ hingga rumah-rumah terbengkalai penuh tanaman di Bill’s Town. Dukungan Ultra-Wide Monitor tersedia untuk aspect ratio 21:9 Ultrawide dan 32:9 Super Ultrawide.
Teknologi Grafis yang Digunakan
Game petualangan pc ini menyertakan dukungan AMD FSR 2.2 dan NVIDIA DLSS Super Resolution[621], VSync, opsi frame rate cap, serta pengaturan Texture Quality, Shadows, Reflections, dan Ambient Occlusion yang dapat disesuaikan. Dukungan 3D audio membantu mendengar derit kaca, gemerisik dedaunan, atau langkah kaki musuh[621]. Khususnya, DualSense mendapat dukungan melalui koneksi kabel dengan haptic feedback dan dynamic triggers.
Pengalaman Gameplay Realistis
Pemain dapat menyelinap melalui rumah dan kota terbengkalai atau terlibat aksi mendebarkan dengan bantuan audio spasial. Fitur aksesibilitas lengkap memungkinkan penyesuaian pengalaman sesuai preferensi[621].
Spesifikasi yang Direkomendasikan
|Preset
|Performa
|CPU
|GPU
|RAM
|Storage
|Minimum
|30fps @ 720p
|Ryzen 5 1500X / i7-4770K
|RX 470 4GB / GTX 970 4GB
|16GB
|100GB SSD
|Recommended
|60fps @ 1080p
|Ryzen 5 3600X / i7-8700
|RX 5700 XT 8GB / RTX 2070 Super 8GB
|16GB
|100GB SSD
|Ultra
|60fps @ 4K
|Ryzen 9 5900X / i5-12600K
|RX 7900 XTX / RTX 4080
|32GB
|100GB SSD
Kesimpulan
Grafik game telah berkembang pesat dengan teknologi ray tracing, DLSS, dan engine modern yang menghadirkan visual fotorealistik. Daftar 15 game di atas menunjukkan bahwa pengalaman gaming imersif kini tersedia dalam berbagai genre, mulai dari petualangan Wild West hingga eksplorasi luar angkasa. Memang, setiap game memiliki keunggulan visual berbeda sesuai dengan setting dan gaya artistiknya. Sebaiknya Anda mempertimbangkan spesifikasi hardware yang diperlukan sebelum membeli game-game ini untuk memastikan performa optimal. Dengan GPU yang mumpuni, game pc terbaik ini akan memberikan pengalaman visual memukau yang mendekati kualitas sinematik. Selamat menikmati pengalaman gaming dengan grafik spektakuler!