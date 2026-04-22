15 Game PC & Konsol dengan Grafik Paling Realistis 2026

Grafik game PC telah mencapai level yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi rendering modern, ray tracing, dan peningkatan hardware membuat grafis semakin mendekati kualitas fotorealistik. GPU (unit pemrosesan grafis) menjadi sarana teknologi yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan gambar mengagumkan dalam game AAA. Permintaan akan pengalaman gaming yang lebih imersif terus meningkat, sebagai hasilnya banyak developer menghadirkan game pc terbaik dengan visual spektakuler. Kami telah menyusun daftar 15 game realistis dengan grafik game terbaik yang wajib Anda coba, mulai dari game petualangan pc hingga game pc seru lainnya.

Image Source: NVIDIA

Fitur Visual Utama

Red Dead Redemption 2 dikembangkan oleh Rockstar Games dan dirilis pada tahun 2018, menghadirkan pengalaman perjalanan hidup seorang cowboy pada era tahun 1900. Game petualangan pc ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain interaktif, namun juga disajikan dengan kualitas visual yang mendekati nyata. Pemain dapat merasakan atmosfer dalam video game tersebut, mulai dari suasana pedesaan hingga pergerakan manusia dan hewan yang realistis. Setiap tumbuhan terkesan sangat hidup, sementara cuaca dinamis menyesuaikan iklim pada cerita.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game ini memanfaatkan Rockstar Advanced Game Engine 4 (RAGE) sebagai aplikasi komputer untuk menghasilkan grafik game yang memukau. Teknologi rendering yang digunakan memungkinkan pemain merasakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dengan penerapan teknologi rendering realistis, Red Dead Redemption 2 mampu menghadirkan pemandangan alam yang indah, tumbuhan dan hewan yang tampak hidup, serta cuaca yang dinamis. Setiap objek dirancang dengan detail luar biasa, termasuk tekstur, pencahayaan, dan efek visual. Gerakan animasi karakter dan hewan dalam game ini juga terasa sangat lembut dan alami.

Pengalaman Gameplay Realistis

Game realistis ini memberikan pengalaman imersif yang mendalam. Banyak pemain merasakan game ini menjadi jauh lebih menyenangkan ketika dimainkan sebagai cowboy sim daripada Wild West GTA. Pengalaman bermain meningkat ketika pemain memperlambat tempo dan menikmati setiap detail lingkungan tanpa terburu-buru. Gerakan animasi yang lembut dan natural menciptakan imersi yang dalam, memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya tarik dari segi visual.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Untuk mendapatkan pengalaman bermain maksimal, berikut spesifikasi yang direkomendasikan:

OS : Windows 10 64 Bit

: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

: 12GB

: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

: 150GB

: DirectX compatible

Spesifikasi minimum memerlukan Intel Core i5-2500K atau AMD FX-6300, 8GB RAM, dan Nvidia GeForce GTX 770 2GB atau AMD Radeon R9 280 3GB.

Image Source: Cyberpunk 2077

Fitur Visual Utama

Cyberpunk 2077 adalah game action RPG yang dikembangkan CD Projekt Red, berlatar di Night City, California dalam dunia distopia cyberpunk. Game petualangan pc ini memerlukan sedikit pengenalan sebagai salah satu game paling dinantikan dengan grafis canggih yang memukau dengan tingkat detail yang belum pernah ada sebelumnya. Night City dirancang sebagai kota besar paling realistis yang pernah terlihat dalam game, bahkan CDPR melibatkan perencana kota nyata untuk membantu mendesainnya. Atmosfer kota terasa autentik dengan gedung pencakar langit menjulang, gang gelap kumuh, dan jalan raya ramai yang menciptakan nuansa cyberpunk khas.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game realistis ini dikembangkan menggunakan mesin REDengine 4. Di PC, grafik game terbaik terlihat lebih baik berkat kemitraan teknis NVIDIA dan CD PROJEKT RED yang menghadirkan empat efek ray tracing. Iluminasi pembauran menangkap pancaran langit serta cahaya dari berbagai permukaan, papan iklan dan benda bercahaya mencerahkan lingkungan dengan pencahayaan berwarna alami. Pantulan digunakan pada semua permukaan dan dapat melacak jarak hingga beberapa kilometer. Oklusi di sekitar menghitung seberapa terbuka setiap titik dalam pemandangan terhadap pencahayaan, menggelapkan permukaan secara alami. Bayangan dari cahaya matahari dan bulan ditambahkan berdasarkan kekuatan cahaya dan penyebaran melalui awan.

Selain itu, NVIDIA DLSS 2.0 didukung prosesor AI khusus yang meningkatkan kecepatan bingkai sekaligus menghadirkan gambar tajam dan jernih. Update untuk PS5 Pro pada 8 April 2026 menambahkan tiga mode grafis berbeda menggunakan PlayStation Super Spectral Resolution (PSSR) dan teknologi BVH8.

Pengalaman Gameplay Realistis

Kota Night City terasa sangat padat dengan desain yang cermat, pemain dapat memutuskan meninggalkan jalan utama dan hampir selalu ada jalan turun dari atap tanpa terjebak. Banyak pemain bahkan memuat game pc seru ini hanya untuk berjalan di sekitar jalanan.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Spesifikasi Rekomendasi OS Windows 10 64-bit CPU Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 7800X GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 VRAM 8 GB RAM 16 GB Storage 70 GB SSD

Image Source: CNET

Fitur Visual Utama

Simulator penerbangan yang dikembangkan Asobo Studio dan diterbitkan Microsoft ini mencakup 37 ribu bandara, 1,5 miliar bangunan, dan dua triliun pohon, gunung, jalan, serta sungai. Game petualangan pc ini memungkinkan pemain duduk di kokpit realistis dan melakukan perjalanan dari atau ke lebih dari 40.000 bandara dunia nyata. Setiap landmark dirancang akurat dengan gedung pencakar langit di tempat yang tepat dan semuanya ditampilkan dalam 4K. Lalu lintas penerbangan mencerminkan dunia aviasi asli dengan cuaca real time dan hewan yang bergerak. Dari pesawat ringan hingga jet berbadan lebar, semua pesawat dirancang dengan kokpit akurat dan instrumentasi realistis.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Teknologi Asobo mendigitalkan 196,9 juta mil persegi tanah, landmark buatan manusia, dan area laut terbuka. Sistem ini memanfaatkan kekuatan pembelajaran mesin, menarik data satelit dari Bing Maps dan menggunakan sistem cloud Azure untuk memastikan setiap landmark akurat. Dengan memanfaatkan teknologi streaming awan terkini, ukuran instalasi telah dipangkas menjadi sekitar 30 GB. Teknologi ini melakukan streaming pada area dengan detail lebih tinggi yang hanya diperlukan untuk jalur penerbangan pemain.

Pengalaman Gameplay Realistis

Game realistis ini ditujukan bagi para pilot maupun amatir yang tertarik dengan penerbangan dan ingin melakukan pelatihan di kokpit pesawat. Salah satu pengembang bahkan mengikuti kursus pilot untuk mengalami sensasi dan pengalaman sensoris yang autentik.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Minimal Ideal OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit CPU Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 9 7900X GPU Nvidia GTX 970 / AMD RX 5700 Nvidia RTX 4080 / AMD RX 7900 XT VRAM 4 GB 12 GB RAM 16 GB 64 GB Storage 30 GB [141] 30 GB [141]

Image Source: cd projekt

Fitur Visual Utama

CD Projekt Red merilis update next-gen gratis untuk The Witcher 3: Wild Hunt yang membawa peningkatan kualitas grafis game jauh lebih baik. Versi PC mendapatkan pengaturan grafis Ultra+ eksklusif yang memengaruhi beberapa elemen, termasuk jumlah karakter latar belakang, rentang visibilitas dedaunan, dan tingkat detail. Peningkatan ini juga mencakup kualitas bayangan, rumput, medan, air, dan tekstur yang lebih tajam. Resolusi model dan tekstur kini menyentuh 4K dengan dukungan ray tracing penuh. Update ini juga menambahkan Photo Mode dengan efek lengkap seperti FOV, Tilt, Brightness, Aperture, Exposure, dan Contrast.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game petualangan pc ini memanfaatkan empat efek ray-traced berkualitas tinggi yang sangat meningkatkan realisme grafik game. RTX Global Illumination menambahkan pencahayaan ray-traced yang lebih imersif dan realistis. Ray-traced ambient occlusion menghasilkan bayangan dan menyesuaikan shading di sekitar objek yang menghalangi cahaya. Ray-traced shadows meningkatkan fidelitas, kejernihan, realisme dan visibilitas bayangan. Ray-traced reflections meningkatkan akurasi dan kualitas pantulan pada badan air dan permukaan reflektif lainnya.

Khususnya untuk pemilik RTX 4090 atau RTX 4080, DLSS 3.0 dapat diaktifkan dalam game untuk mendorong framerate 4K lebih tinggi. NVIDIA DLSS 3 meningkatkan performa hingga 2,3X. Selain itu, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 menjadi tambahan baru untuk GPU AMD.

Pengalaman Gameplay Realistis

Perbedaan terbesar yang terlihat adalah pencahayaan yang terasa lebih autentik, seolah pemain berdiri langsung di lokasi. Cahaya berwarna memantul secara realistis di seluruh pemandangan dan ke karakter, cahaya hangat matahari direplikasi di seluruh permukaan.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Console (PS5/Xbox Series) Mode Quality 4K/30fps dengan ray tracing Mode Performance 60fps

Fitur Visual Utama

Forza Horizon 5 menghadirkan peta yang 50% lebih luas dari pendahulunya, dengan latar Meksiko yang memiliki variasi geografis jauh lebih kaya. Lokasi permainan mencakup gunung api aktif, pantai, padang pasir, perkotaan padat, hingga hutan hujan dengan peninggalan suku Maya. Pendekatan photorealistic ditampilkan melalui detail mobil hingga berbagai elemen lingkungan. Direktur kreatif Mike Brown menjelaskan bahwa tim merekam langit Meksiko asli selama 24 jam pada resolusi 12K, kemudian menghadirkan sensasi visual tersebut ke dalam permainan.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game pc terbaik ini berjalan dengan mesin ForzaTech, teknologi proprietary yang dikembangkan Turn 10 Studios bersama Playground Games. Arsitektur internal mesin ini dioptimalkan untuk mengelola dunia berskala besar, menangani volume data geometri dan pencahayaan secara efisien. Photogrammetry digunakan untuk mendigitalisasi lanskap Meksiko, menghasilkan reproduksi tekstur dan bentuk medan dengan tingkat realisme tinggi. Sistem cuaca dan langit dinamis mengubah pencahayaan secara real time, khususnya rendering kendaraan yang memodelkan setiap permukaan, material, dan pantulan dengan detail ekstrem. Game realistis ini dibangun di atas API DirectX 12 dengan dukungan ray tracing pada mode Forzavista.

Pengalaman Gameplay Realistis

Saat hujan turun, permukaan jalan menjadi licin dan menantang, memaksa penyesuaian gaya mengemudi. Suara mobil kini lebih realistis dan berbobot, bahkan efek suara berubah karena modifikasi komponen mesin yang diganti. Beberapa mobil memiliki modifikasi body kit dan aksesoris baru.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Minimum Rekomendasi Ideal OS Windows 10 Windows 10 Windows 10 CPU Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800XT GPU Nvidia GTX 970 / AMD RX 470 Nvidia GTX 1070 / AMD RX 590 Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT RAM 8 GB 16 GB 16 GB Storage 110 GB 110 GB 110 GB SSD

Image Source: Hogwarts Legacy

Fitur Visual Utama

Game dengan tema dunia sihir yang diadaptasi dari buku dan film populer Harry Potter ini tersedia di PS5, Xbox Series X/S, serta PC. Hogwarts Legacy meraih kesuksesan berkat visual sangat detail dan representasi dunia sihir yang akurat sesuai materi aslinya. Kastil, koridor klasik, kelas sihir, hingga hutan berhantu dirancang sedetail mungkin. Efek cahaya, bayang-bayang, dan arsitektur kastil menciptakan atmosfer tinggi. Desain lingkungan luar seperti hutan atau dataran tinggi memiliki nilai seni tinggi, bukan sekadar latar namun bagian dari cerita. Pantulan cahaya, tekstur batu, efek mantra, dan animasi lingkungan memberi rasa mewah pada game petualangan pc ini.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Permainan ini menggunakan Unreal Engine generasi keempat. Pengembang mempertahankan lima pilar teknologi spesifik: grafis dan visual 4K, audio 3D, aktivitas dan bantuan permainan, kontroler DualSense PlayStation 5, serta waktu pemuatan cepat. Mereka memanfaatkan sistem efek visual Niagara untuk menghadirkan efek visual mantra dan sihir. Umpan balik haptik dan pemicu adaptif kontroler DualSense menciptakan pengalaman pertarungan yang imersif dan autentik. Selain pertarungan, pengalaman haptic memudahkan penerbangan dan menemukan tempat sihir kuno.

Pengalaman Gameplay Realistis

Sistem dunia terbuka yang luas memberikan kebebasan penuh untuk mengeksplorasi setiap sudut dunia sihir dengan detail memukau. Musik memilih pendekatan atmosferik, melodi yang muncul saat menjelajah kastel terasa seperti pelengkap emosi. Suara lingkungan seperti obrolan murid, langkah kaki, pintu yang berderit, hingga efek sihir memberi rasa bahwa tempat ini dihuni.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Minimum Rekomendasi Ultra 4K OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit [262] Windows 10 64-bit CPU Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X RAM 8 GB 16 GB 32 GB GPU Nvidia GTX 1070 / AMD RX Vega 56 Nvidia GTX 1080 Ti / AMD RX 5700 XT Nvidia RTX 3090 Ti / AMD RX 7900 XT Storage 85 GB 85 GB SSD 85 GB SSD

Image Source: Ubisoft News

Fitur Visual Utama

Assassin’s Creed Mirage mengajak pemain menjelajahi kota Baghdad di abad ke-9 menggunakan Basim, pencuri jalanan muda yang nantinya menjadi Master Assassin legendaris. Rekonstruksi Baghdad abad pertengahan ini membuat seorang sejarawan, Dr. Ali A. Olomi, menangis saat pertama kali melihatnya. Direktur seni Jean-Luc Sala menyebutkan periode waktu ini sebagai wilayah yang belum dipetakan karena sedikit informasi tersedia tentang Timur Tengah sebelum abad ke-13.

Kota terasa hidup dan bersemarak dengan kepadatan penduduk, atap yang dapat dilalui, arsitektur kaya, pencahayaan, debu di atmosfer, serta palet warna khas. Baghdad dirancang sebagai kota multikultural yang merepresentasikan orang Persia, Timur Tengah, Romawi, Yunani, Tiongkok, dan India berkat Jalur Sutra. Fitur nostalgic visual filter memberikan tone warna biru keabu-abuan seperti game pertama seri ini.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game pc seru ini menggunakan Anvil Engine yang didesain mengakomodasi efek spesial seperti pencahayaan, bayangan, dan pantulan. Ubisoft menambahkan dukungan HDR, monitor widescreen, serta teknologi upscaling lengkap mencakup Nvidia DLSS, AMD FSR, dan Intel XeSS.

Pengalaman Gameplay Realistis

Pemain dapat mendengar percakapan melalui jendela saat berjalan di jalanan dengan berbagai bahasa yang mencerminkan keberagaman kota. Fokus kembali pada elemen stealth, parkour, dan assassination setelah beberapa seri sebelumnya mengadopsi gaya RPG.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset CPU GPU RAM Storage 1080p High 60fps Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 GTX 1660 Ti 6GB / RX 5600 XT 6GB 16GB 40GB SSD 1440p High 60fps Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X RTX 2070 8GB / RX 5700 XT 8GB 16GB [302] 40GB SSD [302] 4K Ultra 60fps Intel i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X RTX 3080 10GB / RX 6900 XT 16GB 16GB [302] 40GB SSD [302]

Fitur Visual Utama

Bethesda Game Studios mengembangkan game RPG luar angkasa ini dengan pendekatan estetika unik yang disebut “NASA-Punk”. Animator utama Rick Vicens menjelaskan bahwa mereka memprioritaskan gaya sedikit lebih membumi dan familiar, menarik garis dari teknologi ruang angkasa saat ini dan memperkirakan ke masa depan sehingga konsepnya dapat dipercaya. Game petualangan pc ini menceritakan galaksi pada abad ke-24 yang telah dijajah oleh manusia dengan sistem bintang yang dapat diamati melalui teknologi canggih. Pemain dapat menjelajahi lebih dari seratus sistem bintang dengan lebih dari 1.000 planet, bulan, dan stasiun luar angkasa. Setiap planet memiliki ekosistem, geografi, dan atmosfer berbeda, mulai dari planet berlapis es hingga padang pasir atau hutan lebat. Visual dalam game pc terbaik ini terlihat sangat memukau dengan grafis yang menggambarkan ruang angkasa dan planet dengan detail rinci, pencahayaan realistis, dan desain dunia kaya.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Starfield dirancang dengan Creation Engine 2 yang memungkinkan rendering realistis, pencahayaan dinamis, serta efek lingkungan mendalam. Engine terbaru ini memanfaatkan teknologi photogrammetry untuk menghasilkan tekstur detil dan realistik. Keseluruhan trailer dibuat dengan engine in-game tanpa program sinematik sama sekali, menunjukkan kemampuan visual engine yang kuat.

Pengalaman Gameplay Realistis

Dunia game realistis ini sangat indah dan detail dengan aliran lebih baik daripada game Bethesda lainnya. Mengunjungi planet berbeda terasa epik karena dilakukan dengan sangat baik sehingga terasa seperti dunia nyata. Pemain dapat memodifikasi kapal untuk berbagai tujuan seperti kecepatan, daya tembak, dan perlindungan. Meskipun demikian, game pc seru ini memiliki beberapa bug teknis.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Minimum Rekomendasi OS Windows 10 version 21H1 Windows 10/11 CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K RAM 16 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 5700 / Nvidia GeForce 1070 Ti AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 2080 Storage 125 GB SSD 125 GB SSD

Image Source: Game Informer

Fitur Visual Utama

Remedy Entertainment menghadirkan game survival horror ini dengan grafis ray-tracing sepenuhnya yang didukung DLSS 3.5 dan Ray Reconstruction. Ray tracing penuh mencakup pantulan transparan dan buram, pencahayaan tidak langsung dan langsung, serta teknik rendering terpadu. Model AI baru bernama Ray Reconstruction meningkatkan kualitas ray tracing, menjadikan grafik game terbaik lebih realistis. Hutan primordial dalam game realistis ini menampilkan sistem vegetasi berbasis shader dengan hampir 300.000 bones di area Cauldron Lake yang diproses setiap frame. MBOIT (Moment-Based Order-Independent Transparency) membuat permukaan transparan menyatu dengan mulus.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Northlight engine menggunakan pipeline rendering berbasis GPU dengan mesh shaders, memungkinkan occlusion culling hingga presisi satu pixel. GPU GeForce RTX 40 Series mengalami peningkatan performa hingga 4,7 kali lipat, menghasilkan gameplay 4K pada lebih dari 100 FPS. Mesh shader menjadi fitur krusial, GPU tanpa dukungan ini seperti GTX 1080 Ti mengalami penurunan performa signifikan.

Pengalaman Gameplay Realistis

Game petualangan pc ini menghadirkan pengalaman survival horror selama 17 jam dengan dua protagonis. Amunisi dan baterai tetap langka meskipun karakter lebih lincah.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset GPU CPU RAM Storage Minimum (1080p 30fps) RTX 2060 / RX 6600 i5-7600K 16GB 90GB SSD RT High (4K 60fps) RTX 4080 Ryzen 7 3700X 16GB [381] 90GB SSD [381]

Image Source: CAPCOM

Fitur Visual Utama

Capcom merilis ulang game survival horror klasik tahun 2005 ini dengan peningkatan kualitas grafis dan gameplay khas game AAA. Versi remake menyesuaikan standar visual kontemporer dengan detail, tekstur, dan framerate yang meningkat. Atmosfer seperti hujan, kabut, dan elemen ambience lainnya hadir menambah imersifitas. Fitur senter ditambahkan untuk mengarungi tempat gelap, meningkatkan tensi game pc seru ini. Suasana terasa lebih seram dibandingkan versi awal berkat grafis yang lebih bagus dan detail.

Teknologi Grafis yang Digunakan

RE Engine menghasilkan grafis berkualitas tinggi dengan pencahayaan, efek visual, dan animasi realistis. Engine ini dirancang bekerja pada berbagai platform termasuk PS4, PS5, PC, dan Xbox Series X/S. Fitur rendering global dan pencitraan real-time menciptakan efek pencahayaan realistis dan atmosfer menakutkan. Ray tracing dapat diaktifkan dengan kartu grafis AMD Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 atau lebih tinggi. AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 meningkatkan frame rate tinggi di resolusi tinggi.

Pengalaman Gameplay Realistis

Gameplay menjadi lebih smooth karena semuanya bekerja hampir secara real-time. Berkat itu, pacing cerita terasa lebih cepat dan responsif. Cara bermain lebih bervariatif dengan pisau yang bisa patah, menambah strategi survival.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Minimum Rekomendasi OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit [421] Processor AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 RAM 8GB 16GB Graphics AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 Performance 1080p/45fps 1080p/60fps

Fitur Visual Utama

Kojima Productions mengoptimalkan Decima Engine milik Guerrilla Games menghasilkan salah satu game PlayStation 4 terindah dengan kesan fotorealistis yang kuat. Lingkungan natural seperti lumut, bebatuan, sungai, dan rerumputan mendominasi dunia game petualangan pc ini. Versi Director’s Cut sebagai aplikasi native PlayStation 5 menghadirkan lompatan visual signifikan dengan segala sesuatu terlihat lebih tajam dan jelas. Tekstur definisi tinggi menemani setiap sudut, dari material kargo hingga helai rerumputan. Jarak pandang render terasa lebih jauh, membuat skala dunia terasa lebih dramatis.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Mode Graphics menawarkan gameplay mendekati 60fps dengan visual 4K Native yang berhasil dioptimalisasi dengan baik. Versi PC memamerkan fitur Intel Xe Super Sampling (XeSS) yang memiliki kinerja identik dengan NVIDIA DLSS untuk meningkatkan performa tanpa mengorbankan kualitas visual. Implementasi DualSense menciptakan pengalaman imersif melalui Haptic Feedback yang menerjemahkan sensasi jalan di berbagai terrain berbeda.

Pengalaman Gameplay Realistis

Gameplay utama masih sama, mengendalikan Sam mengantarkan barang dari gudang Bridges ke tempat pengungsian. Versi ini menambahkan variasi senjata dan equipment baru yang memaksimalkan beban saat ekspedisi pengantaran.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Kategori Spesifikasi OS Windows 10 Processor Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600 Memory 8 GB RAM Graphics GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 590 Storage 80 GB

Image Source: Shacknews

Fitur Visual Utama

4A Games merilis Metro Exodus PC Enhanced Edition pada 6 Mei 2021 sebagai upgrade gratis untuk semua pemilik game asli. Versi Enhanced Edition ini menghadirkan implementasi ray tracing yang jauh lebih sempurna dibandingkan rilis 2019. Perbedaan visual antara versi original dan Enhanced Edition terlihat signifikan, khususnya pada tata cahaya yang membuat beberapa scene terasa lebih realistis. Game pc terbaik ini dibangun dengan pipeline ray traced lighting sepenuhnya tanpa opsi untuk menonaktifkan efek ray tracing.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Pipeline Fully Ray Traced Lighting membawa optimisasi, upgrade, dan fitur baru pada Ray Traced Global Illumination dan Emissive Lighting. Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) memodelkan pantulan cahaya kedua hingga tak terbatas dengan sampling rays ke grid light probes. Selain itu, specular Raytraced Reflections (RTR) menciptakan pantulan seperti cermin pada permukaan mengkilap. NVIDIA DLSS 2.0 meningkatkan performa hingga 2X lebih cepat pada resolusi 4K.

Pengalaman Gameplay Realistis

Dunia post-apocalyptic yang dilalui Artyom terlihat memanjakan mata dengan grafik game yang memukau. Banyak pemain merasakan game realistis ini sebagai salah satu pengalaman survival story terbaik.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset Performa CPU GPU RAM Minimum 1080p/45fps 4 Cores + HT RTX 2060 8GB High 1440p/60fps 8 Cores RTX 3070 16GB RT Extreme 4K/60fps 8 Cores [501] RTX 3090 16GB [501]

Game petualangan pc ini membutuhkan ruang penyimpanan 80GB.

Image Source: PlayStation

Fitur Visual Utama

Guerrilla Games merilis game petualangan pc ini untuk PlayStation 4 dan PlayStation 5 pada 18 Februari 2022. Kualitas visualnya terhitung memesona bahkan di PS4 Pro. Versi PS5 membawa pengalaman visual jauh lebih memukau dengan dunia yang digambarkan nyaris sempurna. Tanaman, tanah, pasir, bebatuan, awan, air, karakter NPC, hingga mesin divisualisasikan dengan elegan. Model karakter menjadi beberapa yang paling detail dengan jarak pandang render lebih jauh.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game realistis ini menggunakan Decima Engine versi terbaru dengan peningkatan signifikan. Versi PS5 menerapkan ray tracing dan Hero Lighting yang tidak tersedia di PS4. Hero Lighting adalah cahaya di sekitar Aloy yang membuatnya menonjol bahkan di lingkungan gelap, berfungsi sepanjang permainan di PS5 namun hanya saat cutscene di PS4. Sistem rendering air berbeda antara kedua konsol, memberikan versi generasi baru keunggulan grafik game dan detail lebih baik. Versi PC mendukung NVIDIA DLSS 3, DLAA, AMD FSR, dan Intel XeSS dengan resolusi ultrawide 21:9, 32:9, bahkan 48:9 untuk tiga monitor.

Pengalaman Gameplay Realistis

Pergerakan robot raksasa dibuat heboh layaknya film animasi Hollywood. Adaptive Trigger di DualSense membuat menggerakkan busur dan panah makin mengasyikkan dan berbobot. Audio berkualitas tinggi dengan 3D Audio menciptakan imersi maksimal.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset Performa GPU CPU RAM Storage Minimum 720p @ 30fps GTX 1650 4GB / RX 5500XT 4GB i3-8100 / Ryzen 3 1300X 16GB 150GB SSD Recommended 1080p @ 60fps RTX 3060 / RX 5700 i5-8600 / Ryzen 5 3600 16GB 150GB SSD Very High 4K @ 60fps RTX 4080 / RX 7900XT i7-11700 / Ryzen 7 5700X 16GB 150GB SSD

Image Source: PlayStation

Fitur Visual Utama

Sony Santa Monica bermitra dengan Jetpack Interactive untuk menghadirkan God of War Ragnarök versi PC pada 19 September 2024. Versi PC memanfaatkan kekuatan platform menghadirkan framerate tidak terkunci dengan opsi resolusi 4K sesungguhnya, memperluas potensi kamera sinematik tanpa potongan saat menjelajahi Nine Realms. Grafik game terbaik terlihat melalui peningkatan pantulan, pencahayaan, bayangan fidelitas tinggi, serta detail geometris bertambah. Dukungan layar super ultrawide 21:9 dan 32:9 memberikan keindahan panoramik.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Integrasi penuh dengan NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, dan Intel XeSS 1.2 memungkinkan pengaturan grafis dan resolusi output lebih tinggi. NVIDIA Reflex mengurangi latensi, menciptakan gameplay responsif dengan kombo lebih cepat. Mod ray tracing lengkap menampilkan ReSTIR G.I. menghasilkan pencahayaan realistis. Resolusi 8K membuat setiap elemen tampak tajam dengan detail luar biasa.

Pengalaman Gameplay Realistis

Game pc seru ini menyertakan Valhalla Expansion dengan elemen roguelite menambah variasi gameplay. Umpan balik haptik dan pemicu adaptif DualSense menciptakan pengalaman pertarungan imersif. Audio spasial 3D memungkinkan mendengar musuh dari segala arah.

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset Resolusi/FPS CPU GPU RAM Storage Minimum 1080p/30fps i5-4670K / Ryzen 3 1200 GTX 1060 / RX 5500 XT 8GB 190GB SSD Recommended 1080p/60fps i5-8600 / Ryzen 5 3600 RTX 2060 Super / RX 5700 16GB 190GB SSD High 1440p/60fps i7-7700K / Ryzen 7 2700X RTX 3070 / RX 6800 16GB 190GB SSD Performance 4K/60fps i7-7700K / Ryzen 7 2700X RTX 3080 Ti / RX 6900 XT 16GB 190GB SSD Ultra 4K/60fps i5-11600K / Ryzen 7 3700X RTX 4070 Ti / RX 7900 XT 16GB 190GB SSD

Image Source: PCMag

Fitur Visual Utama

Naughty Dog menghadirkan remake The Last of Us Part I yang telah meraih lebih dari 200 penghargaan Game of the Year. Versi PC dioptimalkan dengan enhancement khusus platform, memungkinkan pemain merasakan cerita emosional Joel dan Ellie dalam resolusi 4K sesungguhnya. Lingkungan yang indah namun mencekam ditampilkan dengan detail menakjubkan, mulai dari jalanan keras Boston QZ hingga rumah-rumah terbengkalai penuh tanaman di Bill’s Town. Dukungan Ultra-Wide Monitor tersedia untuk aspect ratio 21:9 Ultrawide dan 32:9 Super Ultrawide.

Teknologi Grafis yang Digunakan

Game petualangan pc ini menyertakan dukungan AMD FSR 2.2 dan NVIDIA DLSS Super Resolution[621], VSync, opsi frame rate cap, serta pengaturan Texture Quality, Shadows, Reflections, dan Ambient Occlusion yang dapat disesuaikan. Dukungan 3D audio membantu mendengar derit kaca, gemerisik dedaunan, atau langkah kaki musuh[621]. Khususnya, DualSense mendapat dukungan melalui koneksi kabel dengan haptic feedback dan dynamic triggers.

Pengalaman Gameplay Realistis

Pemain dapat menyelinap melalui rumah dan kota terbengkalai atau terlibat aksi mendebarkan dengan bantuan audio spasial. Fitur aksesibilitas lengkap memungkinkan penyesuaian pengalaman sesuai preferensi[621].

Spesifikasi yang Direkomendasikan

Preset Performa CPU GPU RAM Storage Minimum 30fps @ 720p Ryzen 5 1500X / i7-4770K RX 470 4GB / GTX 970 4GB 16GB 100GB SSD Recommended 60fps @ 1080p Ryzen 5 3600X / i7-8700 RX 5700 XT 8GB / RTX 2070 Super 8GB 16GB 100GB SSD Ultra 60fps @ 4K Ryzen 9 5900X / i5-12600K RX 7900 XTX / RTX 4080 32GB 100GB SSD

Kesimpulan

Grafik game telah berkembang pesat dengan teknologi ray tracing, DLSS, dan engine modern yang menghadirkan visual fotorealistik. Daftar 15 game di atas menunjukkan bahwa pengalaman gaming imersif kini tersedia dalam berbagai genre, mulai dari petualangan Wild West hingga eksplorasi luar angkasa. Memang, setiap game memiliki keunggulan visual berbeda sesuai dengan setting dan gaya artistiknya. Sebaiknya Anda mempertimbangkan spesifikasi hardware yang diperlukan sebelum membeli game-game ini untuk memastikan performa optimal. Dengan GPU yang mumpuni, game pc terbaik ini akan memberikan pengalaman visual memukau yang mendekati kualitas sinematik. Selamat menikmati pengalaman gaming dengan grafik spektakuler!